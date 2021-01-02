И тут появляется хозяин харлея. Классика — кожаные штаны, казаки, кожаная жилетка на голое тело, на одном предплече татуха ZZ Top, на другом — AC/DC. И… Огромная белоснежная шевелюра с кудряшками, и такая же белоснежная борода до пупа. Этакая помесь того самого ZZ Top и MC Вспышкина.

Мальчуган как заорет: — «Мама, смотри, Дед Мороз!».

А мама ему: — «Нет сынок, это дядя-байкер».

У мальчонки начинает надуваться нижняя губа.

А дядя-байкер поворачивается к мальчугану, и говорит хорошо поставленным басом (дальше диалог с мальчиком): — Да нет, я и есть Дед Мороз.

— А где твоя красная шуба и почему на мотоцикле?

— Так лето, у меня отпуск, катаюсь вот, заодно смотрю на деток, кто хорошо себя ведет, а кто плохо, чтобы знать, кому дарить подарки на Новый год, а кому — нет. А на мотоцикле, потому что олени отдыхают, травку щиплют, сил набираются, ведь зимой сколько дел у нас будет.

— А Снегурочка где?

— А Снегурочка на юге, в Турции отдыхает.

— А она не растает?

— Да нет, сказки это, не таем мы от жары.

Далее открывает кофр, которые битком набит небольшими плюшевыми зайчиками. Берет одного, и дарит мальчонке со словами:

— Веди себя хорошо, слушайся Маму с Папой, и будет тебе на Новый год хороший подарок.

У того, аж чуть не слезы на глазах от счастья.

Потом он (байкер) поворачивается ко мне, подмигивает и шепчет — «Третий за сегодня».

Садится на моцык, и плавно отъезжает. Мама улыбается, Папа улыбается, мальчонка обнимает зайчика.

Я смотрю на солнышко, и думаю — «Как же жизнь хороша!»