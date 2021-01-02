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Мама, смотри, Дед Мороз

Мама, смотри, Дед Мороз (2 фото)

Автор:
02 января 2021 14:01
Метки: байкер   дед мороз   рассказ   
413
2
В пятницу подъезжаю к гипермаркету, затариться пивком да креветками. Смотрю — свободное место есть, рядом с офигенным харлеем.
Паркуюсь, выхожу из машины, начинаю рассматривать его, так как люблю мотоциклы такие. Рядом около машины копошится семья, укладывает покупки. Мама, Папа, и мальчуган, лет пяти.

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Метки: байкер   дед мороз   рассказ   
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5  комментариев
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Mauritanien 3 часа назад
Этим мальчиком был я, лет сорок назад. История эта еще до интернета родилась.
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Максим Максимов Час назад
Не в первый раз публикуется этот рассказ, но, как представишь себе этот "диалог деда Мороза с мальчиком" наяву, так до мурашек....
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13k
Patmaz 2 часа назад
Мама, смотри, Дед Мороз
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21k
Саня 3 часа назад
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