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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:54
Метки: вопросы   находки   ответы   
2284
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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16k
бат св 3 часа назад
"Ответ: "Это старый резьбонарезчик""(С)
-ответ малолетнего долбаИоппа
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21k
Vazari бат св 3 часа назад
Думаешь больше бы поняло, если было бы написано "метчикодержатель"?
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6k
sumrаknn 51 минуту назад
Данный предмет позволяет натирать лыжи воском. Видимо автор вбивал в поиск фотки и искал ссылки, а потом давал "ответы" без понимания сути. Это одна из разновидностей утюга для лыжь. Просто натреть парафином лыжи легко просто руками, для это только сам парафин и нужен, ну еще неплохо размазать пробкой или чем то похожим. А вот профессионалам надо немного по другому - 1. воск выбрать по температуре прямо ла лыжне 2. нанести прочно 3. нанести тонким слоем, на 1 гонку. Для этого в этот утюжок клали таблетки сухого спирта, поджигали и этим утюгом гладили лыжи. Как видим смысл предмета и то что автор написал - отличается
Данный предмет позволяет натирать лыжи воском. Видимо автор вбивал в поиск фотки и искал ссылки, а потом давал "ответы" без понимания сути. Это одна из разновидностей утюга для лыжь. Просто натреть парафином лыжи легко просто руками, для это только сам парафин и нужен, ну еще неплохо размазать пробкой или чем то похожим. А вот профессионалам надо немного по другому - 1. воск выбрать по температуре прямо ла лыжне 2. нанести прочно 3. нанести тонким слоем, на 1 гонку. Для этого в этот утюжок клали таблетки сухого спирта, поджигали и этим утюгом гладили лыжи. Как видим смысл предмета и то что автор написал - отличается
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877
Владимир 58 минут назад
Что за штука: самые странные находки
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4
Ольга Горбунова 3 часа назад
С "грибком для штопки" сомнительно.
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21k
Vazari Ольга Горбунова 3 часа назад
А что подсказывает фантазия?
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12k
Kost Ольга Горбунова 2 часа назад
это штуковина действительно может помочь при штопке. нас в школе заставляли лампочки приносить на труды, когда были уроки штопки. эта шняга схожа по форме.
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4k
Mike Snow Ольга Горбунова Час назад
что сомнительно? у меня никаких сомнений - бабушка на таком массу всего перештопала, помню из детства.
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12k
Corvus Corax Ольга Горбунова 55 минут назад
Оля, это - грибок для штопки. Бабка моя таким пользовалась, насмотрелся в раннем детстве. Еще и другие по форме были. И у многих "ножка" развинчивалась, там хранили иголки...
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