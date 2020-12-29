Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за гаджет попался мне под руки во время ремонта отцовского гаража?"
Ответ: "Это ножничный домкрат. Он используется для удержания внутренних деталей гитары на месте во время ремонта"
2. "Мы взялись с родителями за ремонт старого дома, и нашли внутри этот предмет. Что это?"
Ответ: "Это ламповый обогреватель, такие были популярны в 1910-х и 1920-х годах и выполнялись в самых разных стилях"
3. "Отец хочет начинать ремонт и сказал для начала оторвать от стены эту штуковину. Что это такое?"
Ответ: "Это основа, которой не хватает нескольких крючков и колец. Ранее такие предметы крепили к стене в ванных комнатах, ведь они служили отличной подставкой для бритвенных станков и полотенец"
4. "Я нашел эту штуковину, когда взялся за перестройку гаража. Что это?"
Ответ: "Это "грибок" для штопки одежды"
5. "Решил сделать ремонт в подвале и среди старых вещей, нашел этот предмет. Что это такое?"
Ответ: "Подобными установками ранее пользовались мастера по ремонту часов"
6. "Что это за раритет мне попался во время ремонта?"
Ответ: "Это старая магнитная система зажигания автомобиля"
7. "Перед ремонтом решил разобрать завалы старых вещей, среди которых наткнулся на это. Это что-то важное?"
Ответ: "Это часть старого проектора, а именно механизм сменяющий поочередно слайды"
8. "Среди инструментов в гараже нашел эту вещицу. Что это такое?"
Ответ: "Это инструмент для латания велосипедных шин"
9. "Делал ремонт у родителей и наткнулся на какие-то странные штуковины"
Ответ: "С помощью подобных приспособлений выковыривают из скорлупы остатки ореха"
10. "Несколько десятков таких штуковин нашел в стене, когда взялся за ремонт. Что это?"
Ответ: "Это крючок, который вбивают в стену, фиксируя, как правило, провода"
11. "Я обнаружил эту штуковину во время ремонта. Что это такое?"
Ответ: "Это старый ключ, который окрестили "крокодилом". Такие выпускали в штатах в период с 1887 года по 1900-е"
12. "Что это за старая палка с крюком?"
Ответ: "Она используется для перетаскивания или перекатывания бревен"
13. "Что я нашел в дедушкином гараже?"
Ответ: "Это старый резьбонарезчик"
14. "Дед говорит, что это раритет, но что это такое?"
Ответ: "Данный предмет позволяет натирать лыжи воском"
15. "Я нашел это на пляже. Выглядит интересно. Чем это может быть?"
Ответ: "Это скелет морского ёжа"
16. "Увидел у друга во дворе такую странную конструкцию. Что это?"
Ответ: "Это стойка для ремонта велосипедов. Выглядит на деле она так:"
17. "Что это за инструмент? Он медицинский?"
Ответ: "Да, это старый вариант расширителя ротовой полости, который устанавливали перед операцией"
18. "Что это за странный аппарат?"
Ответ: "С его помощью обрезают бруски дерева так, чтобы после их можно было объединить в рамку для картины. Выглядит в работе это так:"
19. "Что за странный инструмент я нашел в гараже у дедушки?"
Ответ: "Это ручная картофелесажалка"
20. "Что это за набор такой?"
Ответ: "Это китайские сухие чернила. Необходимо потолочь в блюдце часть бруска, залить это водой и тщательно размешать, чтобы получить чернила"
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