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Сегодня Сергею Бодрову могло бы исполниться 49 лет

Сегодня Сергею Бодрову могло бы исполниться 49 лет (4 фото)

Автор:
27 декабря 2020 23:18
Метки: Бодров Сергей   брат   брат 2   
153
4
27 декабря 1971 года в семье известного режиссера Сергея Владимировича Бодрова и педагога-искусствоведа Валентины Николаевны Бодровой.

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Метки: Бодров Сергей   брат   брат 2   
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34
Buba_kastorkin 2 часа назад
С днём рождения БРАТ!
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amrita 46 минут назад
Герой Нашего времени.
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53k
Dominus Час назад
Данила Багров герой своего времени. Теперь у молодежи другие ориентиры. Покойся с миром, брат.
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4k
Georgyi Час назад
Как говорят - туда заберают лучших. Но! Почему так рано?! Неужели этот человек сделал все что мог на этой грешной земле? Не верю! Жаль, что потеряли мы его так рано ...
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942
Shekhar Kapur 2 часа назад
Вечная память
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232k
Rusbond 2 часа назад
С днём рождения БРАТ!
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