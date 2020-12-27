Сегодня Сергею Бодрову могло бы исполниться 49 лет

Первая роль Сергея Бодрова состоялась в 1989 году в фильме его отца, Сергея Бодрова-старшего «СЭР (Свобода - это рай)». Это был фильм о спецшколе для малолетних преступников, при съемках которого, нужен был артист, постриженный на лысо. Никто из артистов не хотел стричься, и тогда отец Сергей Бодров-старший постриг сына на лысо и поставил его в кадр.



Но все-таки настоящий дебют Сергея Бодрова-младшего состоялся в 1996 году, в фильме «Кавказский пленник»,который тоже ставил Сергей Бодров-старший. За эту роль Сергей получил приз кинофестиваля «Кинотавр» и премии «Ника», в номинации «Лучшая мужская роль», разделив эти награды с Олегом Меньшиковым. Съемочная группа «Кавказского пленника» была удостоена Государственной премии Российской Федерации.



Затем последовали главные роли в фильмах Алексея Балабанова - «Брат» (1997 год), за которую он получил приз за «Лучшую мужскую роль» на Чикагском международном кинофестивале, и «Брат-2» (2000 год), а также роли в фильмах Пола Павликовски «Стрингер» (1998 год), и в фильме Режиса Варнье «Восток-Запад» (1999 год).



Уже в 2001 году Сергей Бодров дебютировал в фильме «Сёстры» в роли режиссера фильма, в котором сыграл эпизодическую роль. Фильм «Сёстры» был удостоен Гран-при фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, главные героини Оксана Акиньшина и Екатерина Горина были награждены Дипломом жюри за лучший актерский дуэт. На Московском международном кинофестивале фильм «Сёстры» принимал участие в информационном показе, и был удостоен ежегодной премии компании «Кодак» за лучший дебют. На Венецианском кинофестивале фильм участвовал в программе «Кино настоящего», и получил приз «Jesolo Biennale». Картина «Сёстры», по состоянию на декабрь 2001 года являлась лидером кино и видеопроката среди российских фильмов.