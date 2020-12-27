Сегодня Сергею Бодрову могло бы исполниться 49 лет

27 декабря 1971 года в семье известного режиссера Сергея Владимировича Бодрова и педагога-искусствоведа Валентины Николаевны Бодровой.
Родился Сергей Сергеевич Бодров 27 декабря 1971 года в Москве, в семье режиссера Сергея Бодрова-старшего, и матери — Валентины Николаевны Бодровой, искусствоведа. В 1989 году поступил на Исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, и проучился там до 1994 года.. С 1994 по 1996 год был аспирантом на своем факультете. Затем работал школьным учителем, кондитером на фабрике «Ударница», спасателем на пляже в Италии, журналистом. С октября 1996 года до 1999 Сергей был соведущим программы «Взгляд» . В 1998 году на кафедре истории искусства МГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».
Первая роль Сергея Бодрова состоялась в 1989 году в фильме его отца, Сергея Бодрова-старшего «СЭР (Свобода - это рай)». Это был фильм о спецшколе для малолетних преступников, при съемках которого, нужен был артист, постриженный на лысо. Никто из артистов не хотел стричься, и тогда отец Сергей Бодров-старший постриг сына на лысо и поставил его в кадр.
Но все-таки настоящий дебют Сергея Бодрова-младшего состоялся в 1996 году, в фильме «Кавказский пленник»,который тоже ставил Сергей Бодров-старший. За эту роль Сергей получил приз кинофестиваля «Кинотавр» и премии «Ника», в номинации «Лучшая мужская роль», разделив эти награды с Олегом Меньшиковым. Съемочная группа «Кавказского пленника» была удостоена Государственной премии Российской Федерации.
Затем последовали главные роли в фильмах Алексея Балабанова - «Брат» (1997 год), за которую он получил приз за «Лучшую мужскую роль» на Чикагском международном кинофестивале, и «Брат-2» (2000 год), а также роли в фильмах Пола Павликовски «Стрингер» (1998 год), и в фильме Режиса Варнье «Восток-Запад» (1999 год).
Уже в 2001 году Сергей Бодров дебютировал в фильме «Сёстры» в роли режиссера фильма, в котором сыграл эпизодическую роль. Фильм «Сёстры» был удостоен Гран-при фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, главные героини Оксана Акиньшина и Екатерина Горина были награждены Дипломом жюри за лучший актерский дуэт. На Московском международном кинофестивале фильм «Сёстры» принимал участие в информационном показе, и был удостоен ежегодной премии компании «Кодак» за лучший дебют. На Венецианском кинофестивале фильм участвовал в программе «Кино настоящего», и получил приз «Jesolo Biennale». Картина «Сёстры», по состоянию на декабрь 2001 года являлась лидером кино и видеопроката среди российских фильмов.
Но все-таки настоящий дебют Сергея Бодрова-младшего состоялся в 1996 году, в фильме «Кавказский пленник»,который тоже ставил Сергей Бодров-старший. За эту роль Сергей получил приз кинофестиваля «Кинотавр» и премии «Ника», в номинации «Лучшая мужская роль», разделив эти награды с Олегом Меньшиковым. Съемочная группа «Кавказского пленника» была удостоена Государственной премии Российской Федерации.
Затем последовали главные роли в фильмах Алексея Балабанова - «Брат» (1997 год), за которую он получил приз за «Лучшую мужскую роль» на Чикагском международном кинофестивале, и «Брат-2» (2000 год), а также роли в фильмах Пола Павликовски «Стрингер» (1998 год), и в фильме Режиса Варнье «Восток-Запад» (1999 год).
Уже в 2001 году Сергей Бодров дебютировал в фильме «Сёстры» в роли режиссера фильма, в котором сыграл эпизодическую роль. Фильм «Сёстры» был удостоен Гран-при фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, главные героини Оксана Акиньшина и Екатерина Горина были награждены Дипломом жюри за лучший актерский дуэт. На Московском международном кинофестивале фильм «Сёстры» принимал участие в информационном показе, и был удостоен ежегодной премии компании «Кодак» за лучший дебют. На Венецианском кинофестивале фильм участвовал в программе «Кино настоящего», и получил приз «Jesolo Biennale». Картина «Сёстры», по состоянию на декабрь 2001 года являлась лидером кино и видеопроката среди российских фильмов.
На Московском международном кинофестивале, в 2001 году состоялась премьера фильма «Давай сделаем это по-быстрому» (2001 год), в котором Сергей Бодров сыграл небольшую роль. Летом и осенью 2001 года он принимал участие в съемках двух новых полнометражных фильмов:
«Война», режиссёром которой был Алексей Балабанов, производства Кинокомпании СТВ. Фильм о судьбе заложников, которые попали в плен к боевикам в Чечне, Сергей Бодров сыграл роль капитана Российской армии.
Затем в фильме «Медвежий поцелуй», режиссером которого является Сергей Бодров-старший, совместного производства Германской компании Pandora Film и Кинокомпании СТВ. В главной роли - Ребекка Лильеберг, сыгравшая юную цирковую эквилибристку , влюбившуюся в медведя.. Как раз медведя и играет Сергей Бодров. Осенью 2001 года Сергей Бодров был ведущим проекта «Последний герой», производства телеканала ОРТ.
В 1997 году Сергей Бодров женился на актрисе Светлане Михайлове, в которую, как рассказал Сергей в интервью, влюбился с первого взгляда и сразу же понял, что это его будущая жена. В 1998 году в семье Бодровых родилась дочь Ольга. А уже в начале августа 2002, за месяц до отъезда на Кавказ на съемки фильма, у Сергея Бодрова родился сын Александр.
«Война», режиссёром которой был Алексей Балабанов, производства Кинокомпании СТВ. Фильм о судьбе заложников, которые попали в плен к боевикам в Чечне, Сергей Бодров сыграл роль капитана Российской армии.
Затем в фильме «Медвежий поцелуй», режиссером которого является Сергей Бодров-старший, совместного производства Германской компании Pandora Film и Кинокомпании СТВ. В главной роли - Ребекка Лильеберг, сыгравшая юную цирковую эквилибристку , влюбившуюся в медведя.. Как раз медведя и играет Сергей Бодров. Осенью 2001 года Сергей Бодров был ведущим проекта «Последний герой», производства телеканала ОРТ.
В 1997 году Сергей Бодров женился на актрисе Светлане Михайлове, в которую, как рассказал Сергей в интервью, влюбился с первого взгляда и сразу же понял, что это его будущая жена. В 1998 году в семье Бодровых родилась дочь Ольга. А уже в начале августа 2002, за месяц до отъезда на Кавказ на съемки фильма, у Сергея Бодрова родился сын Александр.
Осенью 2002 года Сергей Бодров-младший, со своей съемочной бригадой снимал в горах Северной Осетии фильм «Связной», в котором был исполнителем главной роли, и для которого Сергей сам написал сценарий. 20 сентября 2002 года в шесть утра съемочная группа собралась на первом этаже в гостинице Владикавказа и оттуда направилась в горы. По прибытии на место съемочная группа долго ждала транспорт, который должен был доставить их наверх. Начало съёмок было перенесено с девяти утра на час дня. Около семи часов вечера съёмки прекратили из-за плохого света, группа собрала аппаратуру и двинулась в город. В это время, около 20:15 по местному времени начался сход ледника «Колка», который за несколько минут накрыл всё Кармадонское ущелье трёхсотметровым слоем льда и камней. В результате трагедии погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. В ходе спасательной операции было обнаружено 17 тел погибших, остальные до сих пор считаются пропавшими без вести.
Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике до февраля 2004 года. На сегодняшний день пропавшими числятся более ста человек. Ученые-геологи утверждают, что ледник будет таять 12 лет. Сергей Бодров пропал без вести в возрасте 30 лет..
Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике до февраля 2004 года. На сегодняшний день пропавшими числятся более ста человек. Ученые-геологи утверждают, что ледник будет таять 12 лет. Сергей Бодров пропал без вести в возрасте 30 лет..
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