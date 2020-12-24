Понятно без слов: остроумные рисунки Танго Гао

Известный иллюстратор из Шанхая Танго Гао (tangosleepless) регулярно радует своих подписчиков в соцсетях новыми работами. Его рисунки минималистичны, остроумны и заставляют задуматься и взглянуть на мир немного по-другому; им присущ и визуальный, и интеллектуальный юмор.
Художник начал работать в этой манере десять лет назад. Он рисует ежедневно, и сегодня у него более 241 тысячи подписчиков в Instagram.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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