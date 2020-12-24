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Понятно без слов: остроумные рисунки Танго Гао

Понятно без слов: остроумные рисунки Танго Гао (26 фото)

Автор:
24 декабря 2020 15:14
Сообщество : Комиксы
Метки: Гао   глубокий смысл   иллюстратор   иллюстрации   комиксы   минимализм   остроумно   юмор   
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26
Известный иллюстратор из Шанхая Танго Гао (tangosleepless) регулярно радует своих подписчиков в соцсетях новыми работами. Его рисунки минималистичны, остроумны и заставляют задуматься и взглянуть на мир немного по-другому; им присущ и визуальный, и интеллектуальный юмор.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гао   глубокий смысл   иллюстратор   иллюстрации   комиксы   минимализм   остроумно   юмор   
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6  комментариев
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1k
WithU 43 минуты назад
2021 в перевёрнутом sosi ,- я одна правильно прочла ? ))
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9k
ss Полчаса назад
А они точно остроумные?...
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6k
Sterling Malory Archer ss 16 минут назад
Автор мамаи паклялся
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