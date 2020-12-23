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ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года

ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года (6 фото)

Автор:
23 декабря 2020 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВЦИОМ   Популярность   Соловьев   журналист года   опрос   рейтинг   
1300
6

А самым популярным СМИ россияне считают "Первый канал". Результаты, конечно, удивительные.

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Метки: ВЦИОМ   Популярность   Соловьев   журналист года   опрос   рейтинг   
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10k
Евгений 2 часа назад
ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года
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7k
Maestro 7 минут назад
ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года
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1k
Аарон Чупа 11 минут назад
соловьиный помет
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2k
Mellivora 14 минут назад
Минута ненависти?
Минутка?))
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1k
Walther 18 минут назад
Ну все, теперь после такого признания, Соловьев не только сможет орать на своих оппонентов, но и бить сразу в рожу!!!
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8k
Мегапихель Walther 15 минут назад
Тем более он мастер бесконтактного боя
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−66
byha2019 21 минуту назад
Володька ты выйди сука на улицу, тебе пол страны готовы в рожу плюнуть за твое мудозвонство и вранье!!
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19k
мистер Конвей Твитти 21 минуту назад
Опрос видимо проводили среди членов "отрядов путина".А скорее всего даже их не спрашивали - все знают,как в путинской России проводят выборы и голосования...
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68
denpunk13 Полчаса назад
.....это какой-то-Позор.........
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Вританские ученые уже изучили опрос ВЦИОМа и поставили диагноз россияненцам:

Копрофилия (др.-греч. κόπρος 'навоз', 'кал' и φιλία 'любовь') разновидность экскрементофилии, форма сексуального поведения, при котором половое возбуждение и удовлетворение достигаются в ходе манипуляций с калом партнёра, в разных формах, от наблюдения за дефекацией до поедания фекалий (копрофагия).
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664
Nane First NameLast Час назад
актером года Константин Хабенский (5%)
---------------
Опять Безруков Хабенского играл
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−18
SIFILISTINA Час назад
подонки!
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23k
Григорий Час назад
Как за.еб.ись я живу без телека!
P.S. да еще и с приложением, что отключает рекалму
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2k
OLDer Григорий Полчаса назад
а рекламу то на чем отключает приложение?
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−30
циновер Час назад
это опрашивали голодающих пенсионеров, возле помойки?
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10k
Онотолей Час назад
ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года
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19k
Mike Miller Час назад
Опрос проводили около собеса
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Соловьёв журналист?
Вот уж не сказал бы....
Скорее говорящая голова помойки...
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3k
Bhaal Час назад
Ну ВЦИОМ и не такое выдаст.
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534
Прямой Эффект Час назад
Какой год, такой и журналист.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Блин, всё как всегда - никто из фишкян не смотрит телевизор (Боже, упаси! Зомбоящик!), но все прекрасно знают о неком Соловьёве и тематике его передач.
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4k
Leo Sun Борис Карабанов 15 минут назад
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303
insaider Час назад
Спасибо за опорос,всё понятно!
Спасибо за опорос,всё понятно!
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21k
Тигран Саркисян Час назад
мля я как вижу эту еврейскую рожу блевать тянет , и кто голосовал и кого мля опрашивали умалишённых точно.
мля я как вижу эту еврейскую рожу блевать тянет , и кто голосовал и кого мля опрашивали умалишённых точно.
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