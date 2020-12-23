ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года

Самыми популярными телепередачами в 2020 году стали три программы "Россия-1" - "Вести" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", набравшие по 6% голосов, и "60 минут" (5%).





Самым популярным у россиян стал "Первый канал" с 9% голосов. А "Россия-1" и "Россия-24" набрали по 6% и 4% соответственно.





Также согласно опросу, самым популярным политиком года вновь стал Владимир Путин (38%), спортсменом года - Хабиб Нурмагомедов (10%), музыкантом - Филипп Киркоров (6%) и актером года — Константин Хабенский (5%).