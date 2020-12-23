ВЦИОМ: Владимир Соловьев стал журналистом года

А самым популярным СМИ россияне считают "Первый канал". Результаты, конечно, удивительные.
Телеведущий Владимир Соловьев стал самым популярным журналистом среди россиян в 2020 году, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
За Соловьева проголосовали 6% респондентов. Также журналистами года стали Юрий Дудь и Ольга Скабеева, набрав по два процента голосов.
Самыми популярными телепередачами в 2020 году стали три программы "Россия-1" - "Вести" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", набравшие по 6% голосов, и "60 минут" (5%).
Самым популярным у россиян стал "Первый канал" с 9% голосов. А "Россия-1" и "Россия-24" набрали по 6% и 4% соответственно.
Также согласно опросу, самым популярным политиком года вновь стал Владимир Путин (38%), спортсменом года - Хабиб Нурмагомедов (10%), музыкантом - Филипп Киркоров (6%) и актером года — Константин Хабенский (5%).
Сообщается, что в опросе приняли участие 1600 респондентов.
Сука до слёз 🤣 Точнее смех сквозь слёзы.... pic.twitter.com/ZzbHeOs7yg— Сибирский кот (@Sibirskykot) December 22, 2020
Это отличная новость!!! 👍👍👍 Все, что Вам нужно было знать про достоверность опоросов ВЦИОМ 🤣🤣🤣🤣🤣— Будда Петр Сергеевич (@FlintFlint9) December 22, 2020
Источник:
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Минутка?))
Копрофилия (др.-греч. κόπρος 'навоз', 'кал' и φιλία 'любовь') разновидность экскрементофилии, форма сексуального поведения, при котором половое возбуждение и удовлетворение достигаются в ходе манипуляций с калом партнёра, в разных формах, от наблюдения за дефекацией до поедания фекалий (копрофагия).
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Опять Безруков Хабенского играл
P.S. да еще и с приложением, что отключает рекалму
Вот уж не сказал бы....
Скорее говорящая голова помойки...