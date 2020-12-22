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Мой бывший директор

Мой бывший директор (1 фото)

Автор:
22 декабря 2020 13:18
Метки: бездельник   директор   жизнь   офис   рассказ   футбол   
1398
1
Мой бывший директор порядком бесил меня, пока работал в этой должности. Мы вкалывали как ишаки, кругом авралы, а как ни зайдешь к нему – да там просто опушка отдыха. Око покоя. Сидит один, ничем не занят. Не скрываясь, смотрит футбольный матч. Никому на хрен не нужен.

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Метки: бездельник   директор   жизнь   офис   рассказ   футбол   
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9  комментариев
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2k
твёрдый троечник 2 часа назад
В универе на лекциях по теории организации мы как то дискуссию с преподом замутили на тему показателей характеризующих компетентного начальника. Так вот пришли к выводу, что компетентного и профессионального начальника не должно быть не видно и не слышно. Настоящий управленец сумеет наладить производственный процесс таким образом, что постоянного присутствие его самого не требуется, так, тявкнуть раз другой в неделю на кого нибудь или документик подписать.
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13k
куджо 53 минуты назад
Такая же история
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47k
alertol 2 часа назад
Было бы реалистично если бы мы жили в сказке, в реале человеческий фактор исключает подобную историю. В реальных компаниях, где реально идёт работа, такого вот директора будут дёргать ежедневно по самым разным вопросам, времени ни то что на футбол, а на обед не будет. То там что-то задержали, то сям что-то сломалось, то уборщик забухал. Крайний всегда будет "директор"
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16k
SolomonA alertol 53 минуты назад
В этом-то и фишка, что если директор хорошо и грамотно все организовал - никто его дергать не будет. Уборщик забухал? Есть начальник уборщиков - он должен решить эту проблему. Не смог - есть завхоз... и т.д. Если директор решает каждый мелочный вопрос - на серьезные у него времени не остается.
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3k
ваня панкин 3 часа назад
ну было же уже это...
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29k
Alex 3 часа назад
Было уже
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441
Максим 4 часа назад
Кот_лампа_баян.джипг
Сколько можно постить эту муть? На Фишках уже раза три было только на моей не очень хорошей памяти.
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12k
Пумба Максим 3 часа назад
Да. Было. С полгода назад читал.
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