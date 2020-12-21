Солдатская столовая. Меню

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«Солдатское меню» … меню. Что мы ели? Что тебю, что меню - разницы никакой не было.

Главное, что было в нашем питании это отвратительное качество приготовления. Не важно, какие продукты были в закладке. Не зависело ни от перечня, ни от качества, между прочим.

Вот возьмите ту же перловку. Шрапнель, по-нашему. Помните – слипшаяся серая субстанция с неаппетитным запахом и никаким вкусом. Именно никаким. Чуть приостыла - выпадает из бачка целиком, и, ударившись о дно помойного бачка, только подскакивала, как мячик, но не разваливалась. Но мы и это ухитрялись съедать и переваривать. На первом и втором периодах, конечно.

А теперь вторая ипостась перловки. Консервы из сухпая. В холодном виде есть было трудно. Если разогреть за выпускным коллектором двигателя, прямо в банке – уже лучше. А если вывалить на сковородку, и разжарить, что называется – уже практически лакомство, при армейском рационе. Или не так?

И, наконец, возьмём перловку, так сказать индивидуального приготовления. Скажем в индивидуальной кастрюльке, в рассольнике, например. Это то, что повара готовили для себя или для руководства. А какая вкусная и рассыпчатая каша получалась.… Даже без мяса, но с лучком, например.

Это я про самую непопулярную крупу из рациона вспомнил.

А рис? Помните традиционную воскресную рисовую кашу на завтрак. Ну? Такая опять же слипшаяся масса. Я вообще не помню никакой каши в армии, чтобы рассыпчатая была. Даже гречка, как правило, получалось в одной массе, разварная, а не рассыпчатая. Так вот, раскрошишь в этот рис яйцо, перемешаешь, и вроде как можно есть. Конечно вкуснее, чем перловка, но ведь какие вещи можно было приготовить.

Вот вам пример. Пришёл в наш полк повар. Узбек. И начал ходить хвостом за начальником столовой – давайте в воскресенье по-другому еду приготовим. Т.е. из тех же продуктов, на той же кухне, но по-другому. На завтрак плов, на обед …. Одним словом, предложение его было такое – дайте мне продукты на сутки, я сам всё сделаю. Плохо будет – расстреляйте. Нормально получится, тоже можете расстрелять. Но разрешите. Вовка Мироненко, начальник столовой, плюнул. Делай, сказал. Но если своруешь или что - придушу. А Вовка мог. Он нормальный мужик был. Колоритный человек. Огромный добродушный хохол. Не хохол, а целый хохлище! Но порядочный и не вор. И за дело болел. Нет, правда. Когда Вовка заменился – все поняли разницу. Но это другая история.

Так вот. На завтрак был приготовлен плов. В этом огромном паровом котле. На 500 человек. Плов! Знает, кто был недоволен больше всего? Кухонный наряд.

Им пришлось морковку чистить и резать до двух часов ночи. А вот завтрак прошёл в гробовой тишине, только ложки гремели. Да просто от запаха можно было сойти с ума. Конечно. И специй не было тех, что надо. И свинина вместо баранины. И рис не тот. И т.д. и т.п. Но

это был плов. Крупинка к крупинке, вкусный и ароматный. Ну, пошло в бульон на обед немного меньше мяса, зато поварил он подольше кости. Картофельного пюре получилось меньше, зато это было пюре, а не смесь глазков и воды с комбижиром. Личный состав аж притих. А на ужин была её величество перловка с рыбой. Но это была ПЕРЛОВКА и нормально пожаренная рыба. Та же обычная, как всегда, ледяная. Но поджарена она была не на КЖ, а на масле и до хрусткой корочки.

Повар, отработав эту смену, упал. Но полк ощутил, что такое настоящая поварская работа.

Конечно, понравилось.

Дальше - больше. Чехи свиные ножки выбрасывали, т.е. отправляли на переработку. Клей, желатин и т.п. Начпрод подсуетился и приволок контейнер. Сварили холодец. Вы прикиньте – приходите вы столовую солдатскую на обед. Строем, как положено, а на столах холодная закуска – холодец. Причем по полной миске. Ваша реакция? Правильно.

Или используя принцип замены продуктов.

Куры, например, у чехов были значительно дешевле мяса. Вот и стали два раза в неделю варить нормальную, наваристую куриную лапшу или какой другой суп на курином бульоне. А на второе каждому по куску вареной курицы. Причём, за счёт разницы в этой самой цене, курицы на порцию пришлось гораздо больше, чем мяса.

И так далее.

Знаете, чем закончилось? Правильно – комиссией. Злоупотребления искали. Проверяли нормы замены продуктов. Вместо, условно, ста грамм мяса получалось почти сто тридцать курицы, да и вкус, качество и главное просто съедобность, скажем, пшенного супа на курином бульоне не шла ни в какое сравнение с просто пшённым супом. А не положено. Или что такое холодец? Это же может быть кишечная инфекция. Потому как субпродукты. Короче прикрыли лавочку, выписав продовольственной службе мешок подарков. Кому стало хуже? Солдатскому желудку.

Вообще говоря, меня всегда удивляло, сколько продуктов шло прямиком в отбросы. Нормальные доброкачественные продукты переводились, с каким-то изощрённым наслаждением.

Так что, повторюсь, чаще всего, виною такому вот качеству пищи были мы сами, солдаты. Забегая вперёд, могу сказать, что в ЦГВ, было не лучше. Наш батальон питался также – в последнюю смену. Вместе с рембатом. И если полк, ТЭЧ и т.п. авиаторы ели еще более-менее нормальную пищу, то нам доставались практически объедки с их стола.

Закуски. Кстати, что, на мой взгляд, было самое вкусное в армейском рационе – это соления, приготовленные зачастую в части, на месте. Пока, конечно, не протухли. А чаще всего - винегрет, иногда салат из капусты и морковки. Крайне редко селёдка, ну это из области деликатесов.

Некоторые особо запомнившиеся блюда.

Например, БИГОС. Вообще-то называли это по-разному. Овощным рагу, например. Суть в следующем. Квашеная капуста (можно и свежую) с какими-то другими овощами типа моркови и конечно картошка. И всё это по идее должно было тушиться. Но на деле просто варилось. И если овощи были свежие, и закладывались в достатке, то было вполне приемлемо, но специфика, знаете ли. Поэтому зачастую есть было это просто невозможно.

КАША ИЗ СМЕСИ КРУП. Обычно ячневая крупа и горох. Опять же, если приготовлено хорошо, даже вкусно. Но, учитывая квалификацию военных поваров и главное - их огромное «желание» показать своё мастерство получалось клейкая резиново-бетонная субстанция. Одновременно. Упругая и твёрдая, когда остынет. И опять же в помойку.

Условия для приготовления были практически одни и те же, продукты ничем не отличались, но.…

Опять же из опыта службы в ЦГВ. Возьмите дежурную батарею в нашей сорок восьмой дивизии. На точке поочерёдно дежурили зенитные батареи всех полков дивизии. Все, офицеры и солдаты, как правило, питались из одного котла. Так вот, когда заступала батарея 333 полка, я снимался с довольствия в офицерской столовой и питался на точке. Потому что там комбат со старшиной подбирали повара и так, что называлось, держали кухню, что все питались из одного котла и очень вкусно.

Пришла батарея из другого полка, я назад в офицерскую гарнизонную столовую уходил. Потому что снова на столах была малосъедобная байда. И это батарея и плюс командный состав. Всего-то человек тридцать пять.

И всё это шло именно от равнодушия. Тяп – ляп, сойдёт. Сожрут – куда денутся. И все фиолетово, главное чтобы нормы закладки были соблюдены, санитария и прочее. А качество и вкус никого не волновали.

С хлебом нам меньше повезло. Я про ЦГВ. Своя пекарня образовалась только в рембате, когда они свою столовую построили. Так этот хлеб был своего рода валютой. А так трескали чешский с тмином. Я, когда домой ехал, мы на пересадке в Киеве в аэропорту, умяли втроём две буханки дарницкого – черняшки. Официантка, пожилая тётка, плакала – в прямом смысле. Денег не взяла ни копейки, кстати. Я до сих пор ем в основном черный хлеб. Потому что во всех моих командировках, нигде, ни в одной стране не было чёрного хлеба. Конечно, обходились как-то, но тосковали по хлебу, салу, квашеной капусте, солёным (по настоящему солёным) огурцам. Селёдка, повторюсь, была вообще из разряда деликатесов. Пятикилограммовые жестяные селёдочные шайбы (банки, в смысле) всегда имелись в багаже отпускников, возвращающихся из Союза.