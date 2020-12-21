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Солдатская столовая. Меню

Солдатская столовая. Меню (2 фото)

Автор:
21 декабря 2020 18:28
Сообщество : Гарнизонные истории
Метки: Вечнозеленые помидоры   Рассказы о службе   Служба в Советской Армии   а чтобы помнили   гарнизонные истории   советская армия   
507
2
Про кухню, столовую и вообще - еду. Часть II. Письма из Армии, прочитанные 40 лет спустя

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Метки: Вечнозеленые помидоры   Рассказы о службе   Служба в Советской Армии   а чтобы помнили   гарнизонные истории   советская армия   
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22  комментария
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15k
Robin Hood 2 часа назад
Все зависит от командира части. Если он правильно вздючивает команду ЗКТ - начпрода, продуктовых-овощных начскладов и начальника столовой. А те следят за хранением-движением-выдачей продуктов-овощей. Повара с начальником столовой не тырят а все закладывают в котел, что соответственно контролирует и командир и ответственные и дежурный по части. То все будет как ... нормальных домах лОндона и парЫжа. Видел и ... кушал во многих местах.
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Мойша 10 минут назад
Солдатская столовая. Меню
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17k
Мойша 11 минут назад
Солдатская столовая. Меню
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17k
Мойша 16 минут назад
Солдатская столовая. Меню
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6k
Михаил Полчаса назад
Ivan, у тебя в одном абзаце Вовка-узбек стал Вовкой-хохлом. Не знаю, у нас солдаты-повара нормально готовили и я согласен с "достижение разблокировано", что много зависит от отца-командира. Да, с картошкой (про глазки), её солдаты чистили, что почистили, то и поели! Приходилось чистить, глазки выковыривали.
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14k
Ivan Автор поста Михаил 18 минут назад
Вовка был начальником столовой. Узбек Вовкой не был. Перечитайте.
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6k
Михаил Ivan 15 минут назад
Прошу прощения, не хватило внимательности, всё-таки уже вечер.
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2k
Allmaster Час назад
Ну, не знаю. Служил в ПВ. 90-92. Обычная часть.
На учебке да, хавчик был порой несносный. В частности ужин. Если порошковая картошка, этот клейстер как был уходил в казанах на свиноферму сразу.
А в части, то да. Я после армии гречку ненавидел, ибо если кормить только ей, то любая перловка деликатес.
А повара у нас были узбеки, из призыва двое, и они на кухню стремились, и им никто не препятствовал, ибо действительно, готовить умели. Это в 18 лет, когда остальные парни в 18 разве что яичницу или макароны еще сварят. Если. :)
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3k
RALEXXX Час назад
Что мне особенно запомнилось по поводу "принятия пищи" после месяца военных лагерей, так это постоянная изжога после ихней шрапнели и чёрного хлеба.
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14k
Ivan Автор поста RALEXXX 15 минут назад
ну штатские желудки к военной пище не приспособлены - это вы правы ...
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418
Сергей Час назад
96 год.Призыв-начало лета.Барыбинская учебка войск связи.Сплошной бикус.Вонь на всю бригаду.Пол-года бикуса.Потом СКВО,131 Майкопская бригада.Там в плане жрачки немного поинтересней.ДМБ-98.
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210k
Chasoslov 2 часа назад
Солдатская столовая. Меню
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838
bigkoss Chasoslov 16 минут назад
Кружка не покоцана, шайбы масла запредельные, сахар рафинад(!) про стол молчу. Это не СА. И блин хлеб не черный.
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14k
dimitr 2 часа назад
У нас полтора года готовил служивший срочную шеф-повар одного из сочинских ресторанов. Зачем он пошёл служить - не спрашивайте, он так и не признался. готовил божественно всё, кроме того самого БИГОСа.
А последние полгода, после его ухода, готовили из того же самого две гражданские поварихи. Есть было невозможно
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Ivan
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