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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
21 декабря 2020 08:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1285
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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23  комментария
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1k
Валерий Час назад
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Обложку с документа снимать надо перед копированием!
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16k
nobody® 3 минуты назад
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Это сова мужик
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12k
Corvus Corax 6 минут назад
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Уэнсди Аддамс...
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899
Шурман 19 минут назад
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2е детей но вот что бы такой херней страдать уж простите . Приехал забрал , дома накрыт стол все чистенько .
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3k
Ваник Полчаса назад
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Про бизнес опять говорит?
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4k
Иван Ваник 11 минут назад
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"Ваша училка ушла в бизнес, но вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"
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1k
Диагноз Ваник 4 минуты назад
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Нечего говорит тут делать - колготки просиживать, хватайте метлы, лопаты и вперед, деньги зарабатывать...
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146
WadDad Полчаса назад
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Харатьяна не хватает.
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3k
Ваник Полчаса назад
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Какой извращенец выводил такую породу
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12k
Роберт Шекли Полчаса назад
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When you don't fit in, be sure to stand out
Когда вы не вписываетесь, обязательно выделяйтесь
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3k
B7243 Полчаса назад
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При этом, чтобы посмотреть диафильм, необходимо было целый ритуал подготовки провести.
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6k
Самка Хорька B7243 6 минут назад
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Зато это приносило такое ощущение волшебства и уюта, которое не даст ни один планшет...
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12k
Роберт Шекли 48 минут назад
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Дуэйн прям весь в отца на заднем плане
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10k
Sherion 54 минуты назад
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Без болей в спине? Ты не проспал. Ты умер.
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4k
Diesel 54 минуты назад
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Любимая работает поваром в роддоме?
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500
Обратная сторона Луны 57 минут назад
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Хорошо, хоть не голубые...
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500
Обратная сторона Луны 59 минут назад
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Он уступил оптом


Как сказал бы один губернатор, я езжу на служебной машине чтобы не занимать места для инвалидов и беременных
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98
Вячеслав Вербер Час назад
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Скала вообще не изменился
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1k
Денис Час назад
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Купил машину - уступил место в автобусе.
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500
Обратная сторона Луны Час назад
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Смешные и познавательные картинки
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1k
Валерий Час назад
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Лица совсем не детские.И на доске какое-то заклинание .
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1k
Валерий Час назад
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"Моего кота Тюбиком зовут.
А почему Тюбик?
Да батя как-то раз сильно надавил на него..."
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12k
Ligov Час назад
А мой детский youtube потерялся при переезде...(

А мой детский youtube потерялся при переезде...(
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