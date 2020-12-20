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Девагири, неприступный оплот безумного султана

Девагири, неприступный оплот безумного султана (15 фото)

Автор:
20 декабря 2020 22:52
Метки: индия   интересно   крепость   
725
15

На вершине 200 метрового холма высится неприступный форт Даулатабад известный также под именем форт Девагири (это старое название города). Некогда пологий склон холма был видоизменен, произошло это еще при правлении раджпутской династии Ядавов.

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Метки: индия   интересно   крепость   
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6k
amrita 7 часов назад
Интересное место.
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Чиуауа 8 часов назад
Девагири, неприступный оплот безумного султана
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34k
Бабай Чиуауа 7 часов назад
История развивается по спирали.
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