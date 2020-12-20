Девагири, неприступный оплот безумного султана

На вершине 200 метрового холма высится неприступный форт Даулатабад известный также под именем форт Девагири (это старое название города). Некогда пологий склон холма был видоизменен, произошло это еще при правлении раджпутской династии Ядавов.
Пологие склоны было приказано срыть, таким образом удалось повысить обороноспособность форта, вход в который стал доступным лишь по узкому мосту и высеченной в камне галерее, с тех времен вход в форт доступен по этой же дороге.
Цитадель Даулатабад помимо неприступного холма и нескольких крепостных стен охраняли настоящие крокодилы, опасных рептилий массово запустили в водяной ров, который опоясывает холм. Ширина его, кстати, 16 метров. К сожалению, крокодилы до наших времен не дожили, но и без них прекрасно видно насколько неприступна крепость.
Когда-то у подножья холма, был самый настоящий город, состоящий из нескольких районов Mahakot и Ambarkot, окруженный целой чередой крепостных стен. Город жил своей привычной жизнью, о которой сегодня можно судить по оставшимся строениям.
У таких укреплений три судьбы - либо их никогда не решаются штурмовать и берут измором , либо гарнизон сдается сам (или предательство с открытием ворот), либо они так и стоят столетиями нетронутыми , потому что опять же кто полезет их штурмовать .
Проблема отличных крепостей - они настолько очевидно хорошо защищены , что не могут выполнить свою главную функцию - намотать врагов на свои укрепления .
Этот форт, гордо возвышающийся на гранитном уступе плато Деккан, свидетельствует об одной из крупнейших битв в регионе. Девагири в 1296 г. была захвачено Ала-ад-дином Хильджи — первым мусульманским завоевателем из Дели. Далее следовал султан Мухаммед ибн Туглак, который занял форт в 1328 г. и дал городу название Даулатабад.
Считается, что поддавшись «непонятному порыву», он решил сделать его столицей и принудил жителей Дели самостоятельно одолеть расстояние в 1127 км. От болезней и голода погибло много людей, и когда затея с треском провалилась, султан вместе с двором возвратился в Дели.
Истинная же причина столь иррационального поступка довольно проста — султан отличался редким сумасбродством и в своих решениях редко когда руководствовался советами своих приближенных, хотя сам большим умом не отличался. За ряд опрометчивых поступков он был признан сумасшедшим.
Опасаясь, что наместники отдаленных провинций станут самостоятельными, и его обширная империя распадется, султан решил оставить недавно построенный им рядом с Дели город Туглакабад и перенести правительственную резиденцию в центральные районы султаната, так чтобы все окраинные области находились под его надзором. Выбор пал на неприступную крепость на скале Девагири — «Горе богов», которую его предшественники незадолго до того завоевали у династии Ядавов.
Туглак отремонтировал крепость, усовершенствовал ее оборонительные сооружения и в соседнем селении основал новый укрепленный город, придумав для него возвышенное имя Даулатабад — «Обитель богатства». Султан не удовлетворился тем, что перенес в Даулатабад свой двор. Он также издал указ переселить туда всех жителей Дели. Вероятно, он боялся, что какой-нибудь придворный может в его отсутствие занять делийский трон.
В то время в Индии находился известный арабский путешественник Ибн Баттута. Он стал очевидцем почти всех мероприятий Мухаммеда ибн Туглака и оставил о нем много интересных замечаний. О сумасбродном решении султана перенести столицу со всеми ее жителями на 1200 километров южнее Ибн Баттута записал в свой дневник следующее: «Одним из худших деяний султана Мухаммеда было то, что он вынудил всех жителей Дели оставить родные места.
Он сделал это в отместку за то, что они писали ему обидные и оскорбительные письма, с такой, например, предостерегающей надписью: „При жизни Господина мира никто, кроме него, не смеет прочесть это письмо!” Ночью они подбрасывали письма в приемную султана. Когда же правитель вскрывал их, то находил там лишь насмешки, ругательства и оскорбления.
Поэтому, говорят, султан и решил уничтожить Дели. Он выкупил у всех жителей города дома и квартиры, заплатив их стоимость, и приказал всем переселиться в Даулатабад. Сначала люди не хотели повиноваться, однако султан послал на улицы глашатаев с указом о том, что в течение трех дней все жители должны покинуть город.
Когда его слуги спустя три дня обнаружили на улице двух человек, один из них был хромой, а другой был слепой, и привели их к султану, тот приказал убить хромого из пращи, а слепого тащить за конем всю дорогу от Дели до Даулатабада, то есть сорок дней дороги. Бедняга по дороге развалился на куски, и в Даулатабад конь привез одну лишь ногу. После этого все жители покинули дели, оставив там все свое имущество.
После этого однажды ночью султан вышел на ровную крышу дворца, посмотрел на темный город, в котором не было видно ни одного огонька и даже дыма факела, и сказал: „Теперь моя душа спокойна и мой гнев улегся”.
Позднее султан предложил жителям других городов заселить Дели. В результате начали вымирать другие города, а Дели все равно остался малонаселенным.»
Эксперимент султана не принес ему успеха. Он все равно не смог остановить постепенное разложение империи и через семнадцать лет вынужден был разрешить изгнанникам снова поселиться в Дели.
Один за другим в Даулатабаде господствовали декканские султаны: Бахмани, Низам-шахи, Великие Моголы, Маратхи и, в завершении, — низам (правитель) Хайдерабада.
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