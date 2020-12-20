Конь Ярыж и Аленка

Вчера был пост о том, что в Нововоронеже был установлен памятник Аленке.
Алёнка по легенде, является основательницей села Новая Алёновка, которое и находилось на месте Нововоронежа, пока не построили Воронежскую АЭС. Поставили памятник и поставили. И никто бы не заметил этого события, кроме местных жителей. Если бы несколько необычное исполнение памятника...
Уж очень сурова на вид Аленка получилась.
Алёнка по легенде, является основательницей села Новая Алёновка, которое и находилось на месте Нововоронежа, пока не построили Воронежскую АЭС. Поставили памятник и поставили. И никто бы не заметил этого события, кроме местных жителей. Если бы несколько необычное исполнение памятника...
Уж очень сурова на вид Аленка получилась.
Местные жители типа как недовольны и даже типа как требуют от начальства убрать эту красотищу, но они просто не понимают своего счастья: в городок уже потянулись любопытствующие из соседних населенных пунктов, чтобы сфотографироваться с красавицей и выложить селфи в Инстаграм. Говорят, уже видели одного туриста из Москвы.
Так что зря они клювом щелкают: нужно срочно расчехлять гостиничный номерной фонд, рядом с памятником выстроить кучу палаток, в которых продавать сувениры, изделия народных промыслов, глинтвейн, пиво и закуски. Наладить выпуск открыток с Алёнушкой, сувениров с ее изображением.
Да она скоро станет кормилицей всего города!
Так что зря они клювом щелкают: нужно срочно расчехлять гостиничный номерной фонд, рядом с памятником выстроить кучу палаток, в которых продавать сувениры, изделия народных промыслов, глинтвейн, пиво и закуски. Наладить выпуск открыток с Алёнушкой, сувениров с ее изображением.
Да она скоро станет кормилицей всего города!
"Ценители" арт искусства и злые языки не скупились на едкие комментарии, картинки с фотошопом и даже видео.
«Теперь детям можно говорить: “Будешь себя плохо вести, Алёнка заберёт”», пишут пользователи соцсети.
"Аленка постапокалипсиса"
"Куда же с ней Кудеяру справиться"
"В руке бензопила гармоничнее смотрелась бы"
"Посмотрите в эти широко распахнутые глаза. Кажется, в них все события истекающего года. Каждый из нас – немного Алёнка.
Такая Аленка запросто остановит коня на скаку. Кстати о конях...В соседнем Воронеже как раз есть такой соответствующий конь. Мощный такой коняка. По имени Ярыж
"Аленка постапокалипсиса"
"Куда же с ней Кудеяру справиться"
"В руке бензопила гармоничнее смотрелась бы"
"Посмотрите в эти широко распахнутые глаза. Кажется, в них все события истекающего года. Каждый из нас – немного Алёнка.
Такая Аленка запросто остановит коня на скаку. Кстати о конях...В соседнем Воронеже как раз есть такой соответствующий конь. Мощный такой коняка. По имени Ярыж
Установлен он на территории гостиницы «Яр».
Все, кто въезжает в город по Московской трассе, сворачивают шеи, разглядывая анатомические подробности огромного жеребца Ярыжа. Есть на что посмотреть!
Со всеми подробностями Ярыжа сваяли.
Все, кто въезжает в город по Московской трассе, сворачивают шеи, разглядывая анатомические подробности огромного жеребца Ярыжа. Есть на что посмотреть!
Со всеми подробностями Ярыжа сваяли.
Хозяева гостиницы не хотят вступать в дискуссии, оправдываться и объясняться. Для них это пиар, реклама - и не важно, на чем они основаны. Главное, про «Яр» теперь чуть ли не вся страна знает. Народ валом валит к Ярыжу - поглазеть, сфотографироваться. В день таких зевак набирает до сотни, и вряд ли их число в ближайшее время пойдет на спад. Кстати, слухи о том, что к жеребцу скоро приделают стремена, чтобы народ мог фотографироваться верхом на трехтонном коне, владельцы отеля не подтверждают. Говорят, байки все это...
А вы говорите "суровый" Челябинск...
А вы говорите "суровый" Челябинск...
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Это был бы номер.
Если б конь имел меня,
Я б наверно помер.(с)
Это уже Самара
Подобный памятник с конем был в Астане - там вообще член был вылеплен в мельчайших подробностях, с прожилками и, главное, обрезанный!
Кажется, убрали эти подробности с коня. И стал он кастрированный.
Допился таки братец Алёнушки...))))))
Пилять, эти два "шедевра" сделали мой день! )))