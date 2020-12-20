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Конь Ярыж и Аленка

Конь Ярыж и Аленка (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2020 13:47
Метки: Ярыж   аленка   конь   
1360
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Вчера был пост о том, что в Нововоронеже был установлен памятник Аленке.
Алёнка по легенде, является основательницей села Новая Алёновка, которое и находилось на месте Нововоронежа, пока не построили Воронежскую АЭС. Поставили памятник и поставили. И никто бы не заметил этого события, кроме местных жителей. Если бы несколько необычное исполнение памятника...
Уж очень сурова на вид Аленка получилась.

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Метки: Ярыж   аленка   конь   
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50k
Андрей 10 часов назад
Его брат?
Его брат?
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1k
integral11 39 минут назад
Походу, Воронежские скульпторы решили поспорить суровостью с Челябинскими!
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7k
HUBLOT Час назад
Собрались как-то вместе пожарный, Примаков, ГАГАРИН, Алёнка и Снегурочка, чтобы помечтать о прекрасной России будущего...
Собрались как-то вместе пожарный, Примаков, ГАГАРИН, Алёнка и Снегурочка, чтобы помечтать о прекрасной России будущего...
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18k
Matrosskin 3 часа назад
О, в Яре мы как-то останавливались на два дня. Была там конференция. Приехали ночью, поэтому коня не видели. А утром да - выходишь завтракать (нас много было и нам накрывали в павильоне на улице) - а там елдак такой
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3k
Виктор Штурмаревич 5 часов назад
Конь Рельсотрон.
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65k
Варакин Алексей 5 часов назад
Если б я имел коня...
Это был бы номер.
Если б конь имел меня,
Я б наверно помер.(с)
Это уже Самара
Если б я имел коня... Это был бы номер. Если б конь имел меня, Я б наверно помер.(с) Это уже Самара
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39k
Максим Т. 7 часов назад
Алену, походу, с Люпки лепили))
Алену, походу, с Люпки лепили))
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7k
Агент Безопасной Национальности 8 часов назад
У Аленки выражение лица, как будто с нее только что слез Ярыж.
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30k
Лесли 🥰 9 часов назад
Конь Ярыж и Аленка
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20k
Сибиряк 9 часов назад
прибор скульптор видимо с себя лепил у коня
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13k
Габит Калыков 9 часов назад
Скульптор, видимо, недолго парился над ваянием половых органов коня - со своих срисовал.
Подобный памятник с конем был в Астане - там вообще член был вылеплен в мельчайших подробностях, с прожилками и, главное, обрезанный!

Кажется, убрали эти подробности с коня. И стал он кастрированный.
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57k
Опиум для народа 9 часов назад
Там на АЭС утечка похоже.)
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777
Stranger2018 9 часов назад
Suka жесть!

Допился таки братец Алёнушки...))))))
Пилять, эти два "шедевра" сделали мой день! )))
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14k
Ego sum qui sum 10 часов назад
У Аленки такая...лицо, потому что она этого коня увидала
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Ego sum qui sum 10 часов назад
Но елда то у коня зачётная.
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4k
Безроду Безплемени Иван Кемеров 9 часов назад
Я конечно не спец в конских "достоинствах", но сдаётся мне орган у него человечий
Я конечно не спец в конских "достоинствах", но сдаётся мне орган у него человечий
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11k
робт Безроду Безплемени 6 часов назад
так бывает когда скульптор хочет увековечить свой х*уй но делать у человека не разрешают
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19k
Владимир робт 3 часа назад
Почему то мне кажется, что скульптор сильно преувеличил.
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2k
Vladimir Taranovich 10 часов назад
еще стремную подсветочку Аленке, и можно народу усераться смело по ночам
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−3
☣️Месть печенегов☣️ Vladimir Taranovich 9 часов назад
Алёнка баскервиллей
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3k
Виктор Штурмаревич ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
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