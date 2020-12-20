Конь Ярыж и Аленка

Хозяева гостиницы не хотят вступать в дискуссии, оправдываться и объясняться. Для них это пиар, реклама - и не важно, на чем они основаны. Главное, про «Яр» теперь чуть ли не вся страна знает. Народ валом валит к Ярыжу - поглазеть, сфотографироваться. В день таких зевак набирает до сотни, и вряд ли их число в ближайшее время пойдет на спад. Кстати, слухи о том, что к жеребцу скоро приделают стремена, чтобы народ мог фотографироваться верхом на трехтонном коне, владельцы отеля не подтверждают. Говорят, байки все это...



А вы говорите "суровый" Челябинск...