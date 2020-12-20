Куда пропала кинокомпания TriStar?

Все мы помним киностудию TriStar, блиставшую в 80-х годах и подарившей кинолюбителям немало отличных фильмов. Среди безусловных хитов, снятых на этой студии "Бегущий человек" и "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером, "Основной инстинкт", "Джерри Магуайер", "Скалолаз" и "Взаперти" со Сталлоне, "Короткое замыкание", "Свидание вслепую" и пара сотен других менее "громких" картин.
Заставка у них была очень красивая - выбегающий на зрителя пегас (кто не в курсе - лошадь с крыльями, символ вдохновения).
И вот где-то в нулевых студия исчезла. Крылатая коняшка больше не появлялась на видеокассетах, на дисках позднее ее тоже не было. Похоже, кинокомпания таинственным образом исчезла с небосклона Голливуда.
TriStar на самом деле исчезла - она прекратила свое существование в 1991 году, когда ее купили компании Columbia Pictures и Sony Pictures Entertainment по причине банкротства TriStar. А самый шик в том, что довел ее до такого плачевного состояния Брюс Уиллис, снявшийся в фильме, поставившем точку в судьбе студии. Этим фильмом оказался "Гудзонский ястреб".
И вот где-то в нулевых студия исчезла. Крылатая коняшка больше не появлялась на видеокассетах, на дисках позднее ее тоже не было. Похоже, кинокомпания таинственным образом исчезла с небосклона Голливуда.
TriStar на самом деле исчезла - она прекратила свое существование в 1991 году, когда ее купили компании Columbia Pictures и Sony Pictures Entertainment по причине банкротства TriStar. А самый шик в том, что довел ее до такого плачевного состояния Брюс Уиллис, снявшийся в фильме, поставившем точку в судьбе студии. Этим фильмом оказался "Гудзонский ястреб".
Студия возлагала на картину большие надежды: последнее время ее положение оставляло желать лучшего, и сделав ставку на звезду по имени Брюс, TriStar надеялась поправить свои финансовые дела и попросту остаться на плаву. Почесав в затылке и вздохнув, студия выделила на съемки последние 51 миллион долларов.
Съемки проходили в США, Италии, в Англии и Венгрии летом 1990 года. Сценарий был написан Дэниэлом Уотерсом и Робертом Крафтом. Брюс Уиллис, которого с актером Дэнни Айелло связывала многолетняя дружба, давно вынашивал планы сняться с ним в одном фильме. Поэтому, когда ему передали для ознакомления сценарий, у него не возникло ни тени сомнения в кандидате на вторую главную роль - только Айелло. И все бы ничего, только в Уиллисе внезапно пробудился спавший до селе творец и он начал активно вмешиваться в производственный процесс, отменять одни сцены и вставлять в сюжет другие, придуманные им лично. В конечном счете он так много поменял в сценарии, что его внесли в титры не только как исполнителя главной роли, но и как сценариста. В результате фильм получился смесью боевика и авантюрной комедии с изрядной долей пошлости, богохульств и отвязного юмора.
То, что произошло дальше, повергло всех в шок: фильм с треском провалился в прокате. При неплохом для такой легкомысленной комедии бюджете в 65 миллионов долларов, сборы со скрипом переползли отметку в 17 миллионов и на том остановились. Это был полный провал, сделавший дальнейшее существование студии TriStar невозможным.
Съемки проходили в США, Италии, в Англии и Венгрии летом 1990 года. Сценарий был написан Дэниэлом Уотерсом и Робертом Крафтом. Брюс Уиллис, которого с актером Дэнни Айелло связывала многолетняя дружба, давно вынашивал планы сняться с ним в одном фильме. Поэтому, когда ему передали для ознакомления сценарий, у него не возникло ни тени сомнения в кандидате на вторую главную роль - только Айелло. И все бы ничего, только в Уиллисе внезапно пробудился спавший до селе творец и он начал активно вмешиваться в производственный процесс, отменять одни сцены и вставлять в сюжет другие, придуманные им лично. В конечном счете он так много поменял в сценарии, что его внесли в титры не только как исполнителя главной роли, но и как сценариста. В результате фильм получился смесью боевика и авантюрной комедии с изрядной долей пошлости, богохульств и отвязного юмора.
То, что произошло дальше, повергло всех в шок: фильм с треском провалился в прокате. При неплохом для такой легкомысленной комедии бюджете в 65 миллионов долларов, сборы со скрипом переползли отметку в 17 миллионов и на том остановились. Это был полный провал, сделавший дальнейшее существование студии TriStar невозможным.
Такого не ожидал никто, в том числе и сам Уиллис. Он свалил всю вину на малоопытного режиссера Майкла Леммана. Лемман оправдывался как мог и утверждал, что с Уилисом просто невозможно работать - он постоянно скандалил на площадке, требуя, чтобы все снимали так, как видит он. Критики обвиняли в неудаче продюсера Джоэла Сильвера, который нанял для съемок слишком молодого режиссера без имени, мол, будь на его месте какой-нибудь зубр типа Земекиса или Лукаса, или Кемерона, то Брюса поставили бы на место.
Так или иначе - этот фильм стал первым провалом в карьере Уиллиса, причем довольно оглушительным. Сразу 6 "Золотых малин", правда, в виде номинаций, и дружное "Фууу" от зрителей и критиков, а TriStar пошла с молотка. Было осуществлено несколько попыток реанимировать студию, включая ребрендинг, но с 2015 года TriStar окончательно прекратила свое существование и сейчас все права на ее продукцию принадлежат Sony Pictures Television.
Одно во всем этом хорошо: после этого провала Брюс Уиллис никогда больше не пытался стать сценаристом.
Так или иначе - этот фильм стал первым провалом в карьере Уиллиса, причем довольно оглушительным. Сразу 6 "Золотых малин", правда, в виде номинаций, и дружное "Фууу" от зрителей и критиков, а TriStar пошла с молотка. Было осуществлено несколько попыток реанимировать студию, включая ребрендинг, но с 2015 года TriStar окончательно прекратила свое существование и сейчас все права на ее продукцию принадлежат Sony Pictures Television.
Одно во всем этом хорошо: после этого провала Брюс Уиллис никогда больше не пытался стать сценаристом.
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Метки: TriStar брюс уиллис виноват кинокомпания
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Можно назвать много фильмов, которые провалились в прокате, стоили карьеры актёрам и режиссёрам, но потом обретали популярность на двд, дисках и тв.
Как пример "шоу герлз".
Но я согласен, многие звёздные актёры рвутся в продюсеры, сценаристы и режиссёры, зачастую это приводит к провалам
это его почерк
но толку от этого знания НОЛЬ
ну а кто смелый с него со Стегала спросить?