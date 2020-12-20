Куда пропала кинокомпания TriStar?

Студия возлагала на картину большие надежды: последнее время ее положение оставляло желать лучшего, и сделав ставку на звезду по имени Брюс, TriStar надеялась поправить свои финансовые дела и попросту остаться на плаву. Почесав в затылке и вздохнув, студия выделила на съемки последние 51 миллион долларов.



Съемки проходили в США, Италии, в Англии и Венгрии летом 1990 года. Сценарий был написан Дэниэлом Уотерсом и Робертом Крафтом. Брюс Уиллис, которого с актером Дэнни Айелло связывала многолетняя дружба, давно вынашивал планы сняться с ним в одном фильме. Поэтому, когда ему передали для ознакомления сценарий, у него не возникло ни тени сомнения в кандидате на вторую главную роль - только Айелло. И все бы ничего, только в Уиллисе внезапно пробудился спавший до селе творец и он начал активно вмешиваться в производственный процесс, отменять одни сцены и вставлять в сюжет другие, придуманные им лично. В конечном счете он так много поменял в сценарии, что его внесли в титры не только как исполнителя главной роли, но и как сценариста. В результате фильм получился смесью боевика и авантюрной комедии с изрядной долей пошлости, богохульств и отвязного юмора.



То, что произошло дальше, повергло всех в шок: фильм с треском провалился в прокате. При неплохом для такой легкомысленной комедии бюджете в 65 миллионов долларов, сборы со скрипом переползли отметку в 17 миллионов и на том остановились. Это был полный провал, сделавший дальнейшее существование студии TriStar невозможным.