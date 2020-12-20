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Куда пропала кинокомпания TriStar?

Куда пропала кинокомпания TriStar? (4 фото)

Автор:
20 декабря 2020 13:26
Метки: TriStar   брюс уиллис   виноват   кинокомпания   
329
4
Все мы помним киностудию TriStar, блиставшую в 80-х годах и подарившей кинолюбителям немало отличных фильмов. Среди безусловных хитов, снятых на этой студии "Бегущий человек" и "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером, "Основной инстинкт", "Джерри Магуайер", "Скалолаз" и "Взаперти" со Сталлоне, "Короткое замыкание", "Свидание вслепую" и пара сотен других менее "громких" картин.

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Метки: TriStar   брюс уиллис   виноват   кинокомпания   
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495
Обратная сторона Луны Час назад
Но при этом "ястреба" достаточно часто крутят по тв, значит фильм пользуется популярностью. Конечно, юмор там достаточно примитивненький, но фильме смотрится легко.

Можно назвать много фильмов, которые провалились в прокате, стоили карьеры актёрам и режиссёрам, но потом обретали популярность на двд, дисках и тв.

Как пример "шоу герлз".

Но я согласен, многие звёздные актёры рвутся в продюсеры, сценаристы и режиссёры, зачастую это приводит к провалам
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8k
krivsan Полчаса назад
.еврей Виктора Кауфмана создатель компании TriStar и учередитель Columbia Pictures,SONY продал сам себе и купил,читайте википедию,они там продают и покупают как Паниковский,продам куплю и опять продам,но дороже
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565
фхранцуз Полчаса назад
ох.уенный фильм "гудзонский ястреб" что с ним не так?
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7k
Шурум-бурум 40 минут назад
за то у нас вот такие "шедевры" приносят хорошую прибыль их создателям
тигран и маргарита получили свои 46мульёнов!!! при официальном минусе в 80млн, а неофициальном - больше 200млн!а вы потом спрашиваете:"кому на Руси жить хорошо?"
за то у нас вот такие "шедевры" приносят хорошую прибыль их создателям тигран и маргарита получили свои 46мульёнов!!! при официальном минусе в 80млн, а неофициальном - больше 200млн!а вы потом спрашиваете:"кому на Руси жить хорошо?"
за то у нас вот такие "шедевры" приносят хорошую прибыль их создателям тигран и маргарита получили свои 46мульёнов!!! при официальном минусе в 80млн, а неофициальном - больше 200млн!а вы потом спрашиваете:"кому на Руси жить хорошо?"
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13k
куджо 50 минут назад
Надо было к нам в прокат, я помню оч неплохо шёл, впрочем у на. В 90е в начале особенно любое гэ шло на ура
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8k
Кыся 50 минут назад
А фильмец-то и правда фигня. Какой-то театр абсурда получился. Если бы тот же сценарий снимали без глупых ужимок, перескоков сюжета и театральности, получился бы неплохой средний комедийный боевик, который может и не окупился бы, но и не утопил бы студию.
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−26
Vovka 54 минуты назад
ну кто ее мог [мат]? ну только Стивен Сигал
это его почерк

но толку от этого знания НОЛЬ
ну а кто смелый с него со Стегала спросить?
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398
Haron 54 минуты назад
"Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером снимала Carolco Pictures, а еще «Терминатор 2: Судный день» и серией «Рэмбо». После провала в прокате «Шоугёлз» и «Остров головорезов» в 1996 году Carolco становится банкротом и прекращает деятельность.
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8k
Taxi007 Час назад
Этой тоже что-то давно не видно

Этой тоже что-то давно не видно
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79k
Taras Kozalupko Taxi007 17 минут назад
Их браззерс выкупили
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