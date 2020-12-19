Забавные названия населенных пунктов России

Кадастровая палата назвала необычные названия деревень и сел в России
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Волости:
Елда (Угличский уезд)
Залупицы (Вяземский уезд).
Населённые пункты (деревни, починки и бывшие населённые пункты селища и пустоши):
Безделево; Бздихина поляна (деревня), Бздихино, Бздунишка, Бздуново;
Говенково;
Пердилово, Пердунов починок, Пердуново, Пердухино, Пердякин починок;
[мат];
Безмудова;
Елданицы, Елдахова, Елдено;
Куярово;
Мандино, [мат];
Мудищево, Мудово, Мудоково, Мудынин починок;
[мат], [мат], [мат], [мат]-Долгое, [мат] ([мат]);
[мат], [мат], [мат] починок, [мат];
[мат], [мат] починок;
[мат] («Опихалово тож»), Ебшино;
Ербалово;
Поиблица, Поиблой починок.
Речки:
[мат], [мат] (она же [мат]), [мат], Елдахова (ср. деревню), Мудовка, [мат], Ненаебуха, [мат].
Дороги:
Бздеховская дорога, Мандинский путь.
Также упоминается местность Говейнов заулок и [мат] отвершек (оврага).
Варна.
Основано в 1843 году как военно-сторожевое поселение татар-казаков пост № 30 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе. Названо в честь взятия русскими войсками во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов болгарской крепости Варна.
Наряду с другими сёлами юга Челябинской области (Чесма, Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг, Бреды, Фершампенуаз, Арсинский, Кассельский и др.) было названо в память побед российской армии.