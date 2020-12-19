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Забавные названия населенных пунктов России

Забавные названия населенных пунктов России (17 фото)

Автор:
19 декабря 2020 16:00
Метки: города   чубака   юмор   
929
17
Кадастровая палата назвала необычные названия деревень и сел в России
Слегка расширенная версия
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Метки: города   чубака   юмор   
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21  комментарий
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7k
Клёст 4 часа назад
Если там действительно такая коммуникационная вышка установлена, то от меня её создателям, и их остроумию безмерное уважение)))
Если там действительно такая коммуникационная вышка установлена, то от меня её создателям, и их остроумию безмерное уважение)))
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15k
Александр Сучков 4 минуты назад
в тему....
в тему....
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460k
Alexey Berestenko 38 минут назад
Согласно подсчётам В. Д. Назарова[15], неполное изучение источников XV XVI веков позволяет выявить для того времени 67 русских топонимических названий (около 0,1 %), производных от обсценной лексики. Вот основные, приведённые им, названия:

Волости:
Елда (Угличский уезд)
Залупицы (Вяземский уезд).
Населённые пункты (деревни, починки и бывшие населённые пункты селища и пустоши):
Безделево; Бздихина поляна (деревня), Бздихино, Бздунишка, Бздуново;
Говенково;
Пердилово, Пердунов починок, Пердуново, Пердухино, Пердякин починок;
[мат];
Безмудова;
Елданицы, Елдахова, Елдено;
Куярово;
Мандино, [мат];
Мудищево, Мудово, Мудоково, Мудынин починок;
[мат], [мат], [мат], [мат]-Долгое, [мат] ([мат]);
[мат], [мат], [мат] починок, [мат];
[мат], [мат] починок;
[мат] («Опихалово тож»), Ебшино;
Ербалово;
Поиблица, Поиблой починок.
Речки:
[мат], [мат] (она же [мат]), [мат], Елдахова (ср. деревню), Мудовка, [мат], Ненаебуха, [мат].
Дороги:
Бздеховская дорога, Мандинский путь.
Также упоминается местность Говейнов заулок и [мат] отвершек (оврага).
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460k
Alexey Berestenko 39 минут назад
Забавные названия населенных пунктов России
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3k
Борис Карабанов Час назад
Забавные названия населенных пунктов России
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6k
Михаил 2 часа назад
Фото нет, деревня Дели есть в Тверской обл..
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8k
Кыся 2 часа назад
В Ленобласти, по трассе "Нарва".
В Ленобласти, по трассе "Нарва".
В Ленобласти, по трассе "Нарва".
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43k
Daniel Rumiantsev Кыся 43 минуты назад
а в Тайцах-то чего такого? посмотри карту окрестностей, поинтереснее найти можно. хоть бы Аропаккузи там рядом есть
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Забавные названия населенных пунктов России
Забавные названия населенных пунктов России
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7k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Забавные названия населенных пунктов России
Забавные названия населенных пунктов России
Забавные названия населенных пунктов России
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58k
Доктор Джонс Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Проезжал эти места, был удивлён названиям... Там ещё и Варна есть...
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57k
Опиум для народа Доктор Джонс 2 часа назад
Фершампенуаз основан казаками в 1842 году. Назван в честь французского села Фер-Шампенуаз, близ которого 25 марта 1814 года произошло сражение с участием нагайбакских казаков.
Варна.
Основано в 1843 году как военно-сторожевое поселение татар-казаков пост № 30 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе. Названо в честь взятия русскими войсками во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов болгарской крепости Варна.

Наряду с другими сёлами юга Челябинской области (Чесма, Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг, Бреды, Фершампенуаз, Арсинский, Кассельский и др.) было названо в память побед российской армии.
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58k
Доктор Джонс Опиум для народа 2 часа назад
Да, спасибо... Я об этом читал...
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23k
Павел Плеханов 4 часа назад
В моей личной подборке есть две вывески, как-то на югах проезжал через станицу Юго-Северную, а в Ленобласти регулярно проезжаю через деревню Глядино (где идёт постоянная война за правильность написания)...

В моей личной подборке есть две вывески, как-то на югах проезжал через станицу Юго-Северную, а в Ленобласти регулярно проезжаю через деревню Глядино (где идёт постоянная война за правильность написания)...
В моей личной подборке есть две вывески, как-то на югах проезжал через станицу Юго-Северную, а в Ленобласти регулярно проезжаю через деревню Глядино (где идёт постоянная война за правильность написания)...
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11k
Yasen_Perec 4 часа назад
Забавные названия населенных пунктов России
Забавные названия населенных пунктов России
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6k
Михаил Yasen_Perec 2 часа назад
А в Твери Большие Перемерки.
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