Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки
1. "Что это за странная конструкция из колец?"
Ответ: "Это спаренные подсвечники, необходимо лишь вставить колбы. Выглядят они так:"
2. "Нашел среди старых вещей. Это что-то важное?"
Ответ: "Это австрийская почетная медаль "За отвагу". Вручалась с 1866 года по 1915-й"
3. "Что это за стойка?"
Ответ: "Это автоматическая чаша-поилка для лошадей или крупного рогатого скота"
4. "Нашел этот предмет среди завалов старых вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это турбинное колесо, часть старого турбинного генератора"
5. "На распродаже антиквариата наткнулась на эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Это наперсток"
6. "Что это покоится у меня в подвале уже много лет?"
Ответ: "Это один из первых вариантов того, что мы сейчас называем утюгом"
7. "Я нашла это дома и не знаю, важна ли эта вещь?"
Ответ: "Это инструмент для снятия пробы зерновых. Он позволяет проверять зерна из середины мешка и даже дна"
8. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это оптический элемент кольцевого лазерного гироскопа, предмета, который нужен для измерения угловой скорости"
9. "Нашел странную чашку. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Это винная плевательница. Такими пользуются профессиональные дегустаторы, оценивая разные сорта вин"
10. "Что это такое? Никак не могу понять"
Ответ: "Это удобный стул для видеоигр. Вы садитесь на ту мягкую часть, что ниже, а локти рук, которые сжимают джойстик ставите на возвышение"
11. "Я нашел эту штуковинами у своего друга в кладовке. Но что это за механизм никак не пойму"
Ответ: "Это инерциальная навигационная система, она позволяет определять движущиеся объекты и их размеры, скорость и направление движения"
12. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "С помощью этого предмета удаляют хвостики у собранной клубники"
13. "Что это за ящик такой странной формы и с ручкой? Для чего он нужен?"
Ответ: "Это очень старая коробка для рыболовных снастей, а ручка предназначена для того, чтобы ее можно было легко переносить"
14. "Я нашла это в футляре у себя на работе. Чем это может быть?"
Ответ: "Судя по цвету, это ампула с хлором"
15. "Что это за пластиковый предмет?"
Ответ: "Это пробка для слива. Такие можно увидеть в стиральных машинках и иногда в морозильных камерах"
16. "Что это я увидел на сумке у знакомой?"
Ответ: "Это небольшой контейнер для таблеток"
17. "Что это за ситечко такое странное?"
Ответ: "Это контейнер, в который помещают драгоценные камни, чтобы провести их очистку с помощью ультразвука, пара или мощных потоков воды"
18. "Что это я нашел сегодня в футляре?"
Ответ: "Это ручка для бритвенного лезвия"
19. "Моему другу по наследству от прадеда перешел этот металлический объект. Чем это может быть?"
Ответ: "Это луристанский бронзовый дисковый штырь. Такие использовали для крепления одежды в Персии около 2 тысяч лет тому назад"
Источник:
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Нет.
Приспособление для отжима белья.
Хрень.
Инерциальная навигационная система с помощью акселерометров, гироскопов и вычислителя выдает данные о курсе, координатах, скорости движения и параметрах угловой ориентации объекта, на котором она установлена.
Да и стул на таких проволочках - геймера не выдержит. Не стул это.