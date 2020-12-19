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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
19 декабря 2020 15:17
Метки: вопросы   находки   ответы   
1592
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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7k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Ответ: "Это один из первых вариантов того, что мы сейчас называем утюгом"
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Нет.
Приспособление для отжима белья.
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< позволяет определять движущиеся объекты и их размеры >>>

Хрень.

Инерциальная навигационная система с помощью акселерометров, гироскопов и вычислителя выдает данные о курсе, координатах, скорости движения и параметрах угловой ориентации объекта, на котором она установлена.
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15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
А это что такое?...
А это что такое?...
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38
Роман 3 часа назад
По поводу последней картинки, которая появляется уже не в первый раз, каких только версий не было. И что это заколка, и бронзовое зеркало. Сейчас, вот, крепление для одежды.
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18k
ПаганецЪ 3 часа назад
Это гравицапа
Это гравицапа
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58k
Доктор Джонс ПаганецЪ 39 минут назад
Где-то грустит без неё одинокий пепелац...
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3k
Руслан ПаганецЪ 38 минут назад
Опередил!
Опередил!
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2k
V2.Smirnov 3 часа назад
Судя по вензелям и резьбе это не наперсток, а старинная блохоловка. Серебряная, небось.
Да и стул на таких проволочках - геймера не выдержит. Не стул это.
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3k
Руслан V2.Smirnov 37 минут назад
Скорее всего подставка для фиксации ноги в гипсе...
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1k
Леонид 3 часа назад
на последнем фото - мухобойка.
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