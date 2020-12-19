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Предприимчивый художник

Предприимчивый художник (2 фото)

Автор:
19 декабря 2020 12:55
Метки: антиквариат   картина   художник   юмор   
407
2
— Нет ли у тебя, дедуля, каких-нибудь старых вещей. Мы бы купили.
– Вон, портки старые с дырявыми валенками под кроватью валяются. Могу и так отдать, забирайте.
– Портков нам твоих и валенок, дедуля, не надо, а вот картиночка у тебя на стене висит – можно посмотреть?

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Метки: антиквариат   картина   художник   юмор   
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7  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
Глупая сказка. Любой может купить картину за 500руб, ну за тыщу. Максимум 2-3 тыщи и то если понравится. Причем тот кто не разбирается в картинах, художниках и тд. а если это спец - то он 2-3 секунды с 2 метров увидит - вчерашняя картина или 100 летняя. А если это не спец, а перекуп - то у него и денег таких нет или он перепроверит много раз.
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19k
Слепой Пью sumrаknn Час назад
Как в старину говорили занудам: ты слушать слушай, а врать не мешай!
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1k
Nikolay 19 минут назад
читал уже, но всё равно +
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Поспорили как то патриарх Кирилл, Сергей Мавроди, премьер Мишустин и президент Трамп, кто лучше всех разводит лохов на бабки.
- Я кормлю лохам сказки о загробной жизни в раю, а они мне несут бабки в церковные кассы. Вот он, высший пилотаж - сказал Киря.
- Да, но сначала надо построить храмы, нанять и обучить попов, а это все капитальные расходы.
- Ну да, без первичных вложений капитала, религия не попрет - согласился Киря.
- А я напечатал фантики - билеты МММ, и лохи их отрывали с руками, меняли на свои денежки - похвалился Мавроди.
- Да, но напечатать фантики, это тоже денег стоит. Опять же реклама нужна, а она дорогая.
- Да, без начальных расходов, пирамиду не построишь - согласился Мавроди.
- А я кормлю россиянинцев сказками, как хорошо они будут жить на пенсии. Ну прямо как европейские пенсионеры. А они и отстегивают мне отчисления от зарплаты, каждый месяц. Вот он, цивилизованный лохотрон - сказал Мишустин.
- Да, но надо содержать ораву чиновников и здания ПФР, а это очень накладно - возразили ему.
- Ну да, без расходов не выманишь бабло из народа - признался премьер.
- Расступитесь, детки! А я прости приказываю моему ФРС нарисовать цифры в памяти компютера, и все. Сколько надо, столько они и нарисуют. Хоть сто миллиардов, хоть триллион баксов. Сейчас даже печатать баксы не нужно, все идет в электронном виде. Это называется - ФРС эмитирует баксы и дает их в долг правительству США. Никаких расходов, никакого шума и пыли.
- Маэстро! Ты самый лучший! Ты король лохотрона! - вскричали все разом Киря, Мавроди и Мишустин.
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3k
Едондер пуп Frank Borman 21 минуту назад
Мавроди отпустили из преисподней на встречу с премьером Мишустиным?))
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460k
Alexey Berestenko Час назад
Ну на конец то вспомнили про меня!

Ну на конец то вспомнили про меня!
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2k
Unics Час назад
Классныйй дедуля, да и рассказ зачётный).
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