Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед Знакомство двух немолодых людей Знакомство двух немолодых людей 40 веселых картинок с налетом черного юмора 40 веселых картинок с налетом черного юмора 18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать 18 прикольных надписей на авто, которые невозможно игнорировать Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Девушки спровоцировали драку и облажались Девушки спровоцировали драку и облажались Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра Мужчина спас замерзавшего на льду реки бобра Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино 15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться 15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться 17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской действительности 17 забавных надписей, которые отражают всю суть российской... 30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях финнов 30 забавных мемов о Финляндии, которые расскажут об особенностях... Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины Pfizer Медсестра упала в обморок в прямом эфире после введения вакцины... Врач "скорой" и отец больного ребёнка подрались из-за бахил Врач "скорой" и отец больного ребёнка подрались из-за бахил Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского Неожиданная находка в дереве Неожиданная находка в дереве Китайцы доставили на Землю лунный груз Китайцы доставили на Землю лунный груз
Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте

Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 16:09
Метки: актер   день рождения   творчество   
1728
2
1

Юрий Владимирович Никулин запомнился нам не только как прекрасный киноактёр и артист цирка, но и как большой специалист в области анекдотов — знаток и рассказчик.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актер   день рождения   творчество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Мафусаил 5 часов назад
А я помню он рассказывал свой любимый анекдот: Из пункта А в пункт Б вышел поезда и из пункта Б в пункт А вышел поезд, вопрос встретятся ли они? Ответ - нет, А почему? Потому что не судьба))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
An4aR Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Максим Т. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 2 часа назад
Два мужика деньги в карманах шарят и считают чтоб на бутылку хватило.
Подходит ещё мужик, спрашивает: третьим буду?
Ему: ты четвёртым будешь!
Он: как???????????
Ему: а мы уже троих на Ху.........послали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 5 часов назад
Я слышал иное окончание: "Не было повода для агрессии".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Анна Анна 5 часов назад
Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О том, какой должна быть антикризисная реклама О том, какой должна быть антикризисная реклама Андрею Краско сегодня исполнилось бы 59 лет Андрею Краско сегодня исполнилось бы 59 лет Легенда голливудского кино Кирк Дуглас отметил 101-летие Легенда голливудского кино Кирк Дуглас отметил 101-летие Художники отметили дни рождения культовых режиссеров Художники отметили дни рождения культовых режиссеров Нестареющему Робину Уильямсу 63! Нестареющему Робину Уильямсу 63! Хью Джекман опубликовал новый снимок, из-за которого поклонники посмеялись над постаревшим артистом Хью Джекман опубликовал новый снимок, из-за которого поклонники посмеялись над постаревшим артистом
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3147770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Почему на Севере жили в цистернах
6
57
Почему на Севере жили в цистернах
﻿
Набирающие популярность
Свой среди чужих
1
28
Свой среди чужих
Новогодний рецепт вкуснейшего салата для праздничного стола
0
6
Новогодний рецепт вкуснейшего салата для праздничного стола
О том, какой должна быть антикризисная реклама
О том, какой должна быть антикризисная реклама
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#дети#спорт#авто авария#история#вов#смешно#прикольные
#фото#интересное#авария#дтп#факты#девушки#природа#война#собаки#авария дня
#прикол#подборка#автомобили#россия#автомир#забавно#в мире#картинки#фотографии#актер

На что жалуетесь?

Вернуться