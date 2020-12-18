Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте

Когда появилась передача "Клуб "Белый попугай", я не пропускал ни одного выпуска и всегда ждал анекдоты, которые рассказывал Юрий Владимирович — они были всегда редкими, и рассказывал он их замечательно. Гости программы тоже рассказывали анекдоты, кто-то интересно, кто-то не очень, но лучшими всегда были те, что от Никулина. Потом я пересказывал их своим друзьям, стараясь повторить никулинские интонации. Ещё и записывал в блокноты — правда, надолго меня не хватило, и коллекционирование анекдотов не стало делом жизни, как у Никулина...



Кстати, уже позже я узнал, что в ту самую записную книжку Юрий Владимирович записывал анекдоты не полностью, а только ключевые фразы. И время экономилось, и в книжке места больше...

Некоторые анекдоты, рассказанные Никулиным в "Белом попугае", врезались мне в память на всю жизнь, и я хочу поделиться одним из них — ведь он выражает суть русского народа, русского характера. Слышали такой?