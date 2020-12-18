Юрий Никулин и суть русского народа в одном анекдоте

Юрий Владимирович Никулин запомнился нам не только как прекрасный киноактёр и артист цирка, но и как большой специалист в области анекдотов — знаток и рассказчик.
Разъезжая по разным городам и бывая в разных компаниях, Никулин отовсюду собирал анекдоты. Зная о его увлечении, люди от рабочих до министров стремились рассказать ему новый анекдот, и если он его не знал (что было редкостью), то очень радовался и записывал в свою знаменитую записную книжку.
И книжка эта зачастую помогала в жизни — например, в кабинете у какого-нибудь начальника он заглядывал в неё, выдавал обойму свежих анекдотов и разряжал обстановку. А разрядка обстановки способствовала подписыванию нужных документов и принятию необходимых решений.
Когда появилась передача "Клуб "Белый попугай", я не пропускал ни одного выпуска и всегда ждал анекдоты, которые рассказывал Юрий Владимирович — они были всегда редкими, и рассказывал он их замечательно. Гости программы тоже рассказывали анекдоты, кто-то интересно, кто-то не очень, но лучшими всегда были те, что от Никулина. Потом я пересказывал их своим друзьям, стараясь повторить никулинские интонации. Ещё и записывал в блокноты — правда, надолго меня не хватило, и коллекционирование анекдотов не стало делом жизни, как у Никулина...
Кстати, уже позже я узнал, что в ту самую записную книжку Юрий Владимирович записывал анекдоты не полностью, а только ключевые фразы. И время экономилось, и в книжке места больше...
Некоторые анекдоты, рассказанные Никулиным в "Белом попугае", врезались мне в память на всю жизнь, и я хочу поделиться одним из них — ведь он выражает суть русского народа, русского характера. Слышали такой?
Хотя, может быть, не в народе дело, а это вообще суть человеческой натуры? Чтобы что-то совершить, нужен "пинок"?
Но это уже философия. Сегодня - день рождения Юрия Владимировича, и мы просто вспоминаем любимого артиста!
Источник:
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Подходит ещё мужик, спрашивает: третьим буду?
Ему: ты четвёртым будешь!
Он: как???????????
Ему: а мы уже троих на Ху.........послали!