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Сегодня "Пятому элементу" - 45

Сегодня "Пятому элементу" - 45 (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 15:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 45 лет   Милла Йовович   милица   пятый элемент   
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Несколько эпизодов из жизни Миллы Йовович, которой сегодня, 17 декабря, исполнилось 45 лет.
"Одноклассники в американской школе называли меня русской шпионкой"
«Перед встречей с Люком Бессоном я пьянствовала всю ночь напролёт"
Милла читает на русском сказку "Муха Цокотуха"

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Метки: 45 лет   Милла Йовович   милица   пятый элемент   
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11  комментариев
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3k
ваня панкин 4 часа назад
а я в детстве говорил не муха-цокотуха, а - хума-котохуца...
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37k
Александр Час назад
зашла к бессону в номер на часик и вот тебе и роль в фильме )
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14k
Ego sum qui sum Час назад
не знаю сколько раз я видел пятый элемент, но если включив телек натолкнусь на него, - посмотрю еще раз - магия какая - то
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685
Егор Таракановский 2 часа назад
Очень милая и красивая женщина. Респект, что не утратила духовное родство с родиной!
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13
Дядя Витя 3 часа назад
Дрянь, кто против - согласен помотретбь ещё раз? Отвечать на второй вопрос.
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5k
ValdemarNaftulievich 3 часа назад
Ягодка+++
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87k
сапер Водичка 3 часа назад
Сегодня "Пятому элементу" - 45
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137
K 4 часа назад
только посмотрев английскую версию, я понял, что подразумевается под "пятым элементом"...
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
она уже не 5 элемент, и не резиденция зла, она - муха-цокотуха!
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