Сегодня "Пятому элементу" - 45

Люк Бессон пробовал на главную женскую роль в «Пятом элементе» многих актрис. Среди них была и Милла. «Мы встретились в Нью-Йорке», - вспоминала она. - «У меня тогда были очень длинные волосы, я была одета в короткое платьице и носила туфли на высоченных каблуках. Я спела ему одну из своих песенок, и мы немного поговорили. (Милла еще в 19 лет она выпустила сольный диск «Божественная комедия». ) Потом мы сделали несколько кинопроб и на этом расстались. Никакого ответа от него я не получила».

А вскоре Милла с тогдашним бойфрендом, фотографом Марио Сорренти, оказалась в Лос-Анджелесе, в отеле «Шато Мармон», и утром наткнулась на Бессона, завтракавшего у бассейна. «Я была как выжатый лимон, мы пьянствовали всю ночь напролет. Выглядела я дерьмово, а одета была в рубашку и брюки Марио. Ассистент Люка сказал: «Люк, ты только посмотри, кто к нам пришел!» Я решила напомнить о себе и сказала: «Привет! Помните, как вы не дали мне роль?» А спустя некоторое время ассистент подошел ко мне и попросил: «Не подниметесь ли в номер Люка? Это займет около часа. Он хочет сделать новые кинопробы».

Бессон просил Миллу хохотать нечеловеческим смехом и говорить на тарабарском языке. Она выполнила его просьбы. И получила роль инопланетянки Лилу, прибывшей на Землю, чтобы спасти планету от гибели. Режиссер запретил Милле на время подготовки к съемкам и самих съемок курить марихуану, заниматься музыкой и вообще вести тот вольный образ жизни, к которому она привыкла. Вместо этого она на протяжении восьми месяцев совершенствовала в Англии актерское мастерство.

Премьера «Пятого элемента» состоялась на открытии Каннского кинофестиваля 1997 года, он стал одним из самых успешных европейских фантастических фильмов 90-х. А Бессон вскоре женился на своей актрисе - правда, брак оказался коротким.