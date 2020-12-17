Сегодня "Пятому элементу" - 45

Несколько эпизодов из жизни Миллы Йовович, которой сегодня, 17 декабря, исполнилось 45 лет.
"Одноклассники в американской школе называли меня русской шпионкой"
«Перед встречей с Люком Бессоном я пьянствовала всю ночь напролёт"
Милла читает на русском сказку "Муха Цокотуха"
"Одноклассники в американской школе называли меня русской шпионкой"
«Перед встречей с Люком Бессоном я пьянствовала всю ночь напролёт"
Милла читает на русском сказку "Муха Цокотуха"
"По рождению я православная"
Почему Милица (это ее полное имя) Йовович, дочь русской и югослава, появилась на свет в Киеве? Она в ответ пожимает плечами и говорит «Да почти случайно так получилось». На самом деле не совсем случайно: ее мать Галина Логинова работала там в штате киностудии имени Довженко. Но раннее детство Милица провела в Москве. (Кстати, когда ее спрашивают о вероисповедании, она отвечает, что «по рождению является русской православной», хотя может зайти в любую церковь, где чувствует любовь и духовное начало).
"Одноклассники в американской школе называли меня русской шпионкой"
Ну, а Милла начала ходить в американскую школу. Как многие дети эмигрантов, она стремительно, за несколько месяцев, овладела английским - но своей среди американских детей так и не стала. «Мне пришлось огрести там дерьма», - вспоминала она. - «Дети издевались надо мной из-за моего имени и происхождения. Их пугало, что я не американка. Меня звали коммунисткой и русской шпионкой. Меня никогда не принимали в компанию, даже близко к ней не подпускали. Так что я научилась быть сама по себе, ценить то время, которое провожу в своем мире».
«Перед встречей с Люком Бессоном я пьянствовала всю ночь напролёт"
Люк Бессон пробовал на главную женскую роль в «Пятом элементе» многих актрис. Среди них была и Милла. «Мы встретились в Нью-Йорке», - вспоминала она. - «У меня тогда были очень длинные волосы, я была одета в короткое платьице и носила туфли на высоченных каблуках. Я спела ему одну из своих песенок, и мы немного поговорили. (Милла еще в 19 лет она выпустила сольный диск «Божественная комедия». ) Потом мы сделали несколько кинопроб и на этом расстались. Никакого ответа от него я не получила».
А вскоре Милла с тогдашним бойфрендом, фотографом Марио Сорренти, оказалась в Лос-Анджелесе, в отеле «Шато Мармон», и утром наткнулась на Бессона, завтракавшего у бассейна. «Я была как выжатый лимон, мы пьянствовали всю ночь напролет. Выглядела я дерьмово, а одета была в рубашку и брюки Марио. Ассистент Люка сказал: «Люк, ты только посмотри, кто к нам пришел!» Я решила напомнить о себе и сказала: «Привет! Помните, как вы не дали мне роль?» А спустя некоторое время ассистент подошел ко мне и попросил: «Не подниметесь ли в номер Люка? Это займет около часа. Он хочет сделать новые кинопробы».
Бессон просил Миллу хохотать нечеловеческим смехом и говорить на тарабарском языке. Она выполнила его просьбы. И получила роль инопланетянки Лилу, прибывшей на Землю, чтобы спасти планету от гибели. Режиссер запретил Милле на время подготовки к съемкам и самих съемок курить марихуану, заниматься музыкой и вообще вести тот вольный образ жизни, к которому она привыкла. Вместо этого она на протяжении восьми месяцев совершенствовала в Англии актерское мастерство.
Премьера «Пятого элемента» состоялась на открытии Каннского кинофестиваля 1997 года, он стал одним из самых успешных европейских фантастических фильмов 90-х. А Бессон вскоре женился на своей актрисе - правда, брак оказался коротким.
А вскоре Милла с тогдашним бойфрендом, фотографом Марио Сорренти, оказалась в Лос-Анджелесе, в отеле «Шато Мармон», и утром наткнулась на Бессона, завтракавшего у бассейна. «Я была как выжатый лимон, мы пьянствовали всю ночь напролет. Выглядела я дерьмово, а одета была в рубашку и брюки Марио. Ассистент Люка сказал: «Люк, ты только посмотри, кто к нам пришел!» Я решила напомнить о себе и сказала: «Привет! Помните, как вы не дали мне роль?» А спустя некоторое время ассистент подошел ко мне и попросил: «Не подниметесь ли в номер Люка? Это займет около часа. Он хочет сделать новые кинопробы».
Бессон просил Миллу хохотать нечеловеческим смехом и говорить на тарабарском языке. Она выполнила его просьбы. И получила роль инопланетянки Лилу, прибывшей на Землю, чтобы спасти планету от гибели. Режиссер запретил Милле на время подготовки к съемкам и самих съемок курить марихуану, заниматься музыкой и вообще вести тот вольный образ жизни, к которому она привыкла. Вместо этого она на протяжении восьми месяцев совершенствовала в Англии актерское мастерство.
Премьера «Пятого элемента» состоялась на открытии Каннского кинофестиваля 1997 года, он стал одним из самых успешных европейских фантастических фильмов 90-х. А Бессон вскоре женился на своей актрисе - правда, брак оказался коротким.
Сказка про Муху-Цокотуху
А весной 2020 года, когда вся планета была на самоизоляции из-за коронавируса, Милла специально для детей, вынужденных сидеть дома, прочитала на русском сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» и разместила видео в своем инстаграме. Комментарии к записи были на русском и на английском языках. Наши в основном писали «Какая прелесть» и «Ооооо, зачет, Мила!» А один англоязычный пользователь сообщил: «Я не понимаю, о чем вы говорите, но могу вас слушать целый день!» На что ему ответили: «Это рассказ. У мухи был день рождения. Старый паук на нее напал, и никто ей не помог. Ее спас комар. И теперь они поженились!»
* Пост - выдержки из статьи в КП, полностью - в источнике.
* Пост - выдержки из статьи в КП, полностью - в источнике.
Просто видео со сказкой
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Метки: 45 лет Милла Йовович милица пятый элемент
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