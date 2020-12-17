Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за инструмент?"
Ответ: "Это очень старая и редкая ботаническая лупа. Такими пользовались в конце XVIII столетия"
2. "Что это я увидела на распродаже старых вещей?"
Ответ: "Это антикварная чернильница с ответвлением для пера"
3. "Увидел это в супермаркете. Что это такое, кто знает?"
Ответ: "Это керамическая пароварка с особенным дизайном, такие редко встретишь"
4. "Что это за черная штуковина на боку этого джипа?"
Ответ: "Это складная ступенька, позволяющая дотянуться до крыши автомобиля и к примеру, закрепить что-то на ней для перевозки"
5. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это струбцина для зажима шлангов"
6. "Для чего этот инструмент?"
Ответ: "С помощью данного инструмента в разы проще сжать пружину и вынуть клапан из двигателя автомобиля"
7. "Что это я нашел среди вещей отца? Это какой-то сувенир?"
Ответ: "Это шары Баодинг. Они предназначены для улучшения ловкости пальцев, расслабления кисти, а также помощи в восстановлении мышечной силы и двигательных навыков после операции"
8. "Это какой-то старый электрический прибор? Никак не могу понять для чего он нужен был"
Ответ: "Это определенно измеритель мощности"
9. "Что это за предмет?"
Ответ: "Это нож для терки цитрусовой кожуры"
10. "Я нашел это среди старых ювелирных изделий. Что это такое?"
Ответ: "Это сосуд, в котором судя по названию бренда, ранее продавался элитный ликер"
11. "Что это за старая ручка? У нее еще есть два ремня по бокам. Для чего она?"
Ответ: "С помощью подобного предмета в прошлом с удобством переносили одну или сразу несколько книг. Выглядело это так:"
12. "Что это за значок? Нашел его среди дедушкиных вещей"
Ответ: "Это боевой значок пехотинца, его присваивают тем солдатам США, которые непосредственно принимали участие в военных действиях"
13. "Я нашла это внутри старой швейной машинки. Что это такое?"
Ответ: "Это лапка для обметывания петель"
14. "Странный ключ, французского происхождения, который посредине раскручивается. Внутри находится небольшое острие. Что это такое?"
Ответ: "Это раритетный стеклорез"
15. "Что это мы нашли с женой на участке перед нашим домом?"
Ответ: "Это тормозной поршень от мотоцикла"
16. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это гравитационные ботинки (не хватает еще одного), они предназначены для виса в перевернутом положении, позволяя выполнять разного рода упражнения"
17. "Что это я увидел на дереве в парке?"
Ответ: "Это ловушка предназначена для сбора беличьих волос. Их используют чтобы отслеживать популяцию белок разных видов. Внутри кормушки еда, а доска вначале смазана клейким веществом, на котором остаются крохотные волоски белки, позарившейся на еду"
18. "Какой-то очень старый инструмент. Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это лопата для просеивания угля"
19. "Что это за панель в моем новом доме?"
Ответ: "Подобная панель может опускать и поднимать люстру, чтобы ее можно было вымыть или заменить лампочку"
Источник:
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