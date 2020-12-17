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Девушки в купальниках порезвились в фонтане, но штраф был неизбежен

Девушки в купальниках порезвились в фонтане, но штраф был неизбежен (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 14:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: девушки   испания   купание   севилья   фонтан   штраф   
2701
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В южном испанском городе Севилья две девушки станцевали в городском фонтане и нарушили комендантский час.

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Метки: девушки   испания   купание   севилья   фонтан   штраф   
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12  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Судя по качеству, снимали на это:
Судя по качеству, снимали на это:
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229
Yuri 9 минут назад
А у нас браконьер фоткается с убитой рысью или лосем, но суд говорит: "где видео как он убивал? Невиновен!"
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288
Alex Zx 14 минут назад
коммент про то, как юлия якубеня уронила отваренную сосиску уже был?
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3k
Горожанин 38 минут назад
Не фонтан.
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3k
Дарвин и аморальная премия 58 минут назад
Та их оштрафовали потому что сиськи не захотели показывать
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14k
Сталкер Час назад
Безмозглые животные.
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9k
Wolfsangel Час назад
Шняга какая то....
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1k
евгений 2 часа назад
Очень короткое и некачественное видео. Сложно разглядеть «масштаб» правонарушения
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Это другое, понимать надо!"
МОСКВА, 15 дек РИА Новости: В Москве нарушения ограничений по COVID-19 начали отслеживать по соцсетям
https://ria.ru/20201215/shtraf-1589305636.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1608206908000https://ria.ru/20201215/shtraf-1589305636.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1608206908000
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
почти как у нас 2-го августа.
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3k
aleksei 2 часа назад
Могли бы и раздеться совсем
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