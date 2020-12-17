Девушки в купальниках порезвились в фонтане, но штраф был неизбежен

После того, как одна из девушек выложила ролик и несколько фотографий в инстаграм, полиция сразу же вычислила её местожительство и выехала по адресу.



Оказалось, что в своей квартире в центре города девушка устроила вечеринку с друзьями, несмотря на запреты и комендантский час с 22.00 до 7.00. А потом они решили искупаться.