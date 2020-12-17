Девушки в купальниках порезвились в фонтане, но штраф был неизбежен

В южном испанском городе Севилья две девушки станцевали в городском фонтане и нарушили комендантский час.
После того, как одна из девушек выложила ролик и несколько фотографий в инстаграм, полиция сразу же вычислила её местожительство и выехала по адресу.
Оказалось, что в своей квартире в центре города девушка устроила вечеринку с друзьями, несмотря на запреты и комендантский час с 22.00 до 7.00. А потом они решили искупаться.
Оказалось, что в своей квартире в центре города девушка устроила вечеринку с друзьями, несмотря на запреты и комендантский час с 22.00 до 7.00. А потом они решили искупаться.
Особо "одарённая" девушка даже подписала видео, что действо проходило утром в 4.31. Возможно, она хотела похвастаться перед друзьями, но стражи правопорядка шутки не поняли и влепили штраф за отсутствие масок, нарушение комендантского часа и купание в общественном фонтане.
Вторая девушка тоже найдена. Теперь полиция разыскивает мужчин, смеющихся за кадром.
Вторая девушка тоже найдена. Теперь полиция разыскивает мужчин, смеющихся за кадром.
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