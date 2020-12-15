Лучший советский диверсант Второй мировой

«Великий подрывник», «дедушка советского спецназа», «бог диверсий», «гений минной войны» — так называли полковника инженерных войск Илью Григорьевича Старинова. За весь период Второй мировой войны под его руководством было проведено 256 подрывов мостов и пущено под откос 12 тысяч эшелонов противника.

Старинов как сам участвовал в операциях, так и занимался подготовкой и обучением диверсионных и партизанских отрядов. Кроме того, им лично был разработан ряд минно-взрывных заграждений и диверсионной техники, запущенных в массовое производство.

Испания

Талант Ильи Григорьевича как диверсанта в полной мере проявился в ходе Гражданской войны в Испании, куда он под псевдонимом «Родольфо» был направлен в составе Группы советских специалистов в 1936 году.