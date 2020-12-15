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Лучший советский диверсант Второй мировой

Лучший советский диверсант Второй мировой (8 фото)

Автор:
15 декабря 2020 21:13
Метки: война   герои   история   
1088
8

В деле подрыва вражеских зданий и пуска поездов под откос Илье Старинову не было равных в Красной Армии. Адольф Гитлер лично объявил награду за его голову.

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Метки: война   герои   история   
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22
имхо 8 часов назад
Лучший советский диверсант Второй мировой
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5
Ых 5 часов назад
При всем уважении... "12 тысяч эшелонов противника" за 1418 дней войны?
Автор, не позорься
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459k
Alexey Berestenko 7 часов назад
Заметки на полях. Во многих книгах, особенно вышедших в последние годы, полковника Старинова называют "богом диверсий советской империи", "супердиверсантом №1", "Скорцени Сталина", "заместителем Сталина по диверсиям".

Не стоит делать из уважаемого и солидного специалиста в области мин некую суперзвезду военных приключений.
Тем более, что при ближайшем рассмотрении конструкций стариновских мин выясняется, что особых конструкторских талантов и блеска творческой мысли не заметно. Его соратники создали куда более эффективные мины и взрыватели. Достаточно вспомнить М.М. Файнберга и М.А.Проскурина, так и оставшихся в тени создателей взрывателя ЭХВ, поздний вариант которого (ЭХВ-7) и сегодня состоит на вооружении Российской Армии; военинженера 2-го ранга В.П.Ястребова создателя мин ДМ-3 и ДМ-4; майора Семенова создателя ряда мин-ловушек.
Да и Сталинскую премию в 1942 году за создание выдающихся образцов минно-подрывной техники получил не Старинов, а его товарищи полковник Б.А.Эпов, инженеры П.Г.Радевич и Н.И. Иванов.

И особо ультравыдающиеся экстраорганизаторские и суперкомандирские способности Старинова под большим сомнением. Его биографы, которые с таким надрывом и горько пишут, что Старинов за все свои подвиги так и не получил ни звезду героя Советского Союза, генеральского чина, как-то ловко обходят молчанием то, что за крупные служебные ошибки (скажем так) Старинов дважды в 1942-43 годах терял свое полковничье звание, а после войны ему не нашли иной должности как начальник кафедры тыла в академии МВД. Почему-то он оказался не нужен ни в Главном Инженерном Управлении, ни даже в нахабинском НИИ инженерных войск.

И это при том (один только пример), что другой специалист минно-диверсионного дела, начавший военную службу примерно в то же время, что и Илья Григорьевич, и прошедший примерно такой же путь Х.Д.Мамсуров стал и Героем Советского Союза, и генерал-полковником.
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3k
a_pingvin 7 часов назад
ещё поговаривают, что неважно какую пенсию ты получаешь, а важно как долго ты ее получаешь... такие дела...
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