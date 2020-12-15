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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
15 декабря 2020 20:58
Сообщество : Гифки
Метки: гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   юмор   
2921
15
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Подборка гифок на различный вкус.
Гифки из разряда: "Какой-только фигни ни продаётся в мире"присутствуют.
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Метки: гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   юмор   
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72k
Броненосец Потелкам 8 часов назад
На первой ГИФке хороша видна главная неприятность карданного соединения - неравномерность вращения ведомого вала.
Угловая скорость непостоянная у кардана, и ее разница увеличивается с углов излома соединения
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21k
turyst 6 часов назад
Только вот не живёт кардан при таком угле работы...

Только вот не живёт кардан при таком угле работы...
Только вот не живёт кардан при таком угле работы...
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