Студентка случайно сделала фото «длиной» восемь лет с помощью камеры из пивной банки

Регина Валькенборг случайно сделала снимок через самодельную камеру-обскуру (или пинхол-камеру), сделанную из пивной банки. Сам снимок запечатлен на фотобумаге.

Валькенборг начала делать снимок через банку в 2012 году, в конце своего обучения в университете. Тогда ее интересовали фото, сделанные без помощи современных технологий.

Как объясняет сам университет, фотография с длинной выдержкой позволяет запечатлеть на снимке «течение времени». Достигается это путем того, что створка камеры остается открытой на долгое время.



Следы на фото — это 2953 следа солнца, показывающие как светило поднималось и садилось на протяжении восьми лет и одного месяца.

Валькенборг установила камеру из банки в один из телескопов обсерватории при институте и забыла про нее. И только в сентябре 2020 года ее нашел один из сотрудников обсерватории.

До этого фото с самой долгой экспозицией считался снимок немецкого фотографа Майкла Уэсли, который снял фото с выдержкой четыре года и восемь месяцев. Для Уэсли фото с долгой экспозицией — творческий метод.

Валькенборг рассказала, что снимок получился по чистой случайности. Она пробовала делать фото таким способом, но все снимки оказывались испорчены из-за влаги.

«Я не планировала делать снимок с такой выдержкой, но, к моему удивлению, все получилось», — рассказала она.