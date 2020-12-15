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Студентка случайно сделала фото «длиной» восемь лет с помощью камеры из пивной банки

Студентка случайно сделала фото «длиной» восемь лет с помощью камеры из пивной банки (4 фото)

Автор:
15 декабря 2020 19:50
Метки: Регина Валькенборг   Хартфордшир   фото длиной восемь лет   фотограф Майкл Уэсли   
3230
4
Студентка Университета Хартфордшира сделала фото, возможно, с самой длинной выдержкой — больше восьми лет. Об этом сообщает сайт университета.
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Источник:

Метки: Регина Валькенборг   Хартфордшир   фото длиной восемь лет   фотограф Майкл Уэсли   
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5  комментариев
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11k
робт 6 часов назад
то есть в этом универе всем настолько насрать на телескопы, что ими пользуются раз в 8 лет?
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9k
ss 6 часов назад
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало" (С)Народная мудрость
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