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Мы не верим в теории заговора

Мы не верим в теории заговора (2 фото)

Автор:
15 декабря 2020 05:17
Метки: Сведения   совпадение   теория заговора   
1241
2
Знакомый прислал. Сказал, что по крайней мере часть цепочки проверил, вроде сведения правдивые.
Совпадение? Да конечно, обычное совпадение, я уверен! Мы в теории заговора не верим.

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Метки: Сведения   совпадение   теория заговора   
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7  комментариев
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12k
куджо 3 часа назад
Я бы сказал что заговор корпораций существует, например рак никак не излечат никогда, где деньги там.... Все что угодно, даже чьи то смерти
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8k
Vacony 9 минут назад
если что то происходит, надо искать кому это выгодно ...

я вот не понимаю выгоды в локдаунах, закрытии границ и навязыванию намордников. страдают все отрасли. одними масками и вакциной не отбить
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29k
Азат Баширов 20 минут назад
Мы не верим в теории заговора
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29k
Азат Баширов 22 минуты назад
Тебя сейчас эГсперты какашками закидают
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4k
Roman Час назад
"часть цепочки проверил"

В "цепочке" 12 только "крупных" звеньев. Надо быть во всю голову тупым, чтобы не понимать вселенскую сложность организации такого рода предприятия.
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8k
СПКиНР 2 часа назад
Коронавирус (сущ. ) самый избирательный вирус. Свирепствует в основном в музеях, библиотеках, барах (но только после
23. 00) и театрах, если в зале больше 25% занято. Зато почти безвреден в переполненном общественном транспорте,
ТЦ, спортзалах и для людей, которые получили QR-код
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47k
alertol 2 часа назад
Прибалтика рапортующая о бешенном росте заболеваний (с 10-20-ти случаев до 300-500 в день) получает миллиарды евро от ЕС, за такие бабки можно вообще анализы не делать, только рапортовать что количество заболевших вырасло. (а вот смертей реально стало больше, но не из-за вируса, а потому что попасть на настоящий приём к врачу, а не по телефону, просто нереально)
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