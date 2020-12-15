Мы не верим в теории заговора

Знакомый прислал. Сказал, что по крайней мере часть цепочки проверил, вроде сведения правдивые.
Совпадение? Да конечно, обычное совпадение, я уверен! Мы в теории заговора не верим.
Совпадение? Да конечно, обычное совпадение, я уверен! Мы в теории заговора не верим.
Китайская биологическая лаборатория в Ухане принадлежит Glaxo.
Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)
Которая управляется фондами Black Rock.
Которая управляет фондами открытого фонда компании (SOROS FOUNDATION).
Которая, кстати, обслуживает французскую AXA
По совпадению, он владеет немецкой компанией Wintertor.
Который случайно построил китайскую лабораторию в Ухане
Который куплен случайно немецким альянсом.
У которого, Vanguard в качестве акционера.
Которая является акционером Black Rock.
Которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Которая, кстати, является основным акционером MICROSOFT (собственность Билла Гейтса), который является акционером PFIZER (который продает чудо ВАКЦИНЫ) и в настоящее время является чьим первым спонсором ??? Ну да, Всемирной организации здравоохранения.
Кто в курсе - информация правдивая? Или где-то переврали?
Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)
Которая управляется фондами Black Rock.
Которая управляет фондами открытого фонда компании (SOROS FOUNDATION).
Которая, кстати, обслуживает французскую AXA
По совпадению, он владеет немецкой компанией Wintertor.
Который случайно построил китайскую лабораторию в Ухане
Который куплен случайно немецким альянсом.
У которого, Vanguard в качестве акционера.
Которая является акционером Black Rock.
Которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Которая, кстати, является основным акционером MICROSOFT (собственность Билла Гейтса), который является акционером PFIZER (который продает чудо ВАКЦИНЫ) и в настоящее время является чьим первым спонсором ??? Ну да, Всемирной организации здравоохранения.
Кто в курсе - информация правдивая? Или где-то переврали?
Источник:
Ссылки по теме:
- Илон Маск заявил, что Великие пирамиды - дело рук пришельцев, и вызвал недоумение Египта
- Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось"
- Не грех, но смех: забавные совпадения
- 18 фото, после просмотра которых возникает устойчивое дежавю
- 15 совпадений из реальной жизни, которые не кажутся случайными
Метки: Сведения совпадение теория заговора
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
я вот не понимаю выгоды в локдаунах, закрытии границ и навязыванию намордников. страдают все отрасли. одними масками и вакциной не отбить
В "цепочке" 12 только "крупных" звеньев. Надо быть во всю голову тупым, чтобы не понимать вселенскую сложность организации такого рода предприятия.
23. 00) и театрах, если в зале больше 25% занято. Зато почти безвреден в переполненном общественном транспорте,
ТЦ, спортзалах и для людей, которые получили QR-код