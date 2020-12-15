Мы не верим в теории заговора

Китайская биологическая лаборатория в Ухане принадлежит Glaxo.



Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)



Которая управляется фондами Black Rock.



Которая управляет фондами открытого фонда компании (SOROS FOUNDATION).



Которая, кстати, обслуживает французскую AXA



По совпадению, он владеет немецкой компанией Wintertor.



Который случайно построил китайскую лабораторию в Ухане



Который куплен случайно немецким альянсом.



У которого, Vanguard в качестве акционера.



Которая является акционером Black Rock.



Которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.



Которая, кстати, является основным акционером MICROSOFT (собственность Билла Гейтса), который является акционером PFIZER (который продает чудо ВАКЦИНЫ) и в настоящее время является чьим первым спонсором ??? Ну да, Всемирной организации здравоохранения.



Кто в курсе - информация правдивая? Или где-то переврали?