Телегония — псевдонаучный способ объяснить измену

Кстати, а вы знали, что телегония работает и в обратную сторону. Я не до конца осознал это, но в комментариях ерунды ведь не скажут?!
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Метки: идиотизм измена комментарии из социальных сетей прикол псевдонаучные теории телегония устаревшие научные теории
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