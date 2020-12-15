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Телегония — псевдонаучный способ объяснить измену

Телегония — псевдонаучный способ объяснить измену (19 фото)

Автор:
15 декабря 2020 10:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: идиотизм   измена   комментарии из социальных сетей   прикол   псевдонаучные теории   телегония   устаревшие научные теории   
3143
19

Кстати, а вы знали, что телегония работает и в обратную сторону. Я не до конца осознал это, но в комментариях ерунды ведь не скажут?!

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Метки: идиотизм   измена   комментарии из социальных сетей   прикол   псевдонаучные теории   телегония   устаревшие научные теории   
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5  комментариев
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254
Дмитрий Полчаса назад
Мда. Пожалуй последнее про "гондонов" истинная правда.
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1k
Джонни Кейдж 9 минут назад
Как там было в "Ширли-мырли"?
"Ваша бабка с негром загуляла - теперь в потомстве хоть один негритенок да проскакивает "
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17k
Мойша 20 минут назад
Комментарий к фото
Брешут. Ой как брешут. На западе без презерватива ни одна проститутка не только не даст, но и в рот не возьмет. Так что нет генетического материала от клиента.
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3k
ride 2 часа назад
Мракобесие и средневековье во весь рост. А другие в это время лекарства разрабатывают, искусственный интеллект и бороздят обратную сторону луны.
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3k
Едондер пуп ride Час назад
Уже и Луну с обратной стороны отбороздили? Да куда же мир катится!)))
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