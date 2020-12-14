С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"

В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.
Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.
Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.
Напомню что технический ракета полностью идентична той что была запущена в декабре 2014 года
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Что тут можно ещё добавить?
Пора бы, к слову, разгонные блоки Ангары научиться спасать по той же схеме что запланирована у Electron от RocketLab.
Вот представьте. Летит ракета, вокруг оси траектории несколько вертолётов. А вдруг ракета отклонится?
Дальше. Ступень отделится (кстати, на какой высоте?) , начинает падать. Пусть даже на парашюте. Как вертолёт её поймает?
Или вы предлагаете на саму ступень ставить вертолетный двигатель и лопасти?