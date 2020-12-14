С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"

Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.