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С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5"

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-А5" (1 фото)

Автор:
14 декабря 2020 14:00
Метки: Ангара-А5   Роскосмоc   запуск   
1133
1
В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".

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Метки: Ангара-А5   Роскосмоc   запуск   
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20k
Юрьевич 6 часов назад
"«Она летает, черт возьми!!!» уже прокомментировал пуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter."

Что тут можно ещё добавить?
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7k
Пётр 2 часа назад
Ну что же можно только порадоваться за удачный запуск...Вот только почему то уверен что сейчас набегут маскодрочеры и зачмырят даже успешный запуск ракеты, ибо Маск для них гений из гениев, а у нас Рогозин, Путин и Роскосмос всё...
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726
Квантовый_слесарь_82 3 часа назад
Тихо, мирно, пез пафоса.
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673
Nane First NameLast Квантовый_слесарь_82 56 минут назад
Ну ды если б она сделала так
никто бы об этом и не узнал.
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983
stardast 3 часа назад
Как тебе такое Илон Маск???
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8k
Star Link stardast 2 часа назад
Раз в шесть лет?
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983
stardast Star Link Час назад
Да хоть в 10, вся эта Spice X распиаренная хрень для тупой школоты которая физику в школе не изучала
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19k
Мерзавец... stardast 42 минуты назад
Только эта "хрень" исправно еженедельно летает и садится, в отличии от этого недоделанного куска дерьма рогозинского!
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3k
Dmitry_61rus Мерзавец... Полчаса назад
Куда она садится? Может взрывается?
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673
Nane First NameLast 3 часа назад
А стрим запуска был, или я один протупил?
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198
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
ну что же, радоваться будем, дай бог не последняя
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61k
Максим 4 часа назад
Ох у либерах бомбит. .Подумаешь.. АЕ вообще корежит не по детски.. технически точно такая-же.. Конечно.. ты лично её собирал.. Иди на маска вздрочни, убогий.. Там же другое дело, понимать надо, 8 полноразмерный макет взрывают к херам и ещё три уже готовы.. Но там это рабочий процесс.. а Россия запускает, он выходит в космос.. все штатно срабатывает.. Фу подумаешь. рашка все равно фсе.
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3k
Dmitry_61rus 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
costa 6 часов назад
Молодцы.
Пора бы, к слову, разгонные блоки Ангары научиться спасать по той же схеме что запланирована у Electron от RocketLab.
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19k
hebpat costa 5 часов назад
не всё так просто как кажется
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☣️Месть печенегов☣️ costa 3 часа назад
Вы предлагаете ловить ракету вертолётом?
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costa ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Угу. Мне кажется это проще чем сажать ракету на торец как фалькон делает. Плюс доставка ее к космодрому будет проще.
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costa hebpat Час назад
А кто сказал что космос это просто.
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☣️Месть печенегов☣️ costa Час назад
Ну не знаю. А безопасность?

Вот представьте. Летит ракета, вокруг оси траектории несколько вертолётов. А вдруг ракета отклонится?
Дальше. Ступень отделится (кстати, на какой высоте?) , начинает падать. Пусть даже на парашюте. Как вертолёт её поймает?

Или вы предлагаете на саму ступень ставить вертолетный двигатель и лопасти?
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