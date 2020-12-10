Ревность на грани маразма

Одни говорят, если ревнует, значит, любит. Другие считают, что ревнуют только те, кто сам изменяет. Порой чувство собственности толкает людей на необдуманные поступки. Хороша ли чрезмерная эмоциональность и как она влияет на отношения? Мы собрали примеры поведения ревнивых людей. Ну и чушь же они порой несут!
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А вы ревнивый человек?
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