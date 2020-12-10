Ревность на грани маразма

Одни говорят, если ревнует, значит, любит. Другие считают, что ревнуют только те, кто сам изменяет. Порой чувство собственности толкает людей на необдуманные поступки. Хороша ли чрезмерная эмоциональность и как она влияет на отношения? Мы собрали примеры поведения ревнивых людей. Ну и чушь же они порой несут!

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1. Даже к смайлам приревнует 0 Источник:

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2. Дала в нос 0 Источник:

3. Ревнивая жена 0 Источник:

4. Сигнал 0 Источник:

5. Порой доходит до маразма 0 Источник:

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7. Регулярный мониторинг соцсетей 0 Источник:

8. Неожиданно спокойная реакция 0 Источник:

9. Изводит и себя, и парня 0 Источник:

10. Мужчины те еще собственники 0 Источник:

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12. Даже во сне преследует ревность 0 Источник:

13. Ревность лишает мозга 0 Источник:

14. Подозрительно 0 Источник: