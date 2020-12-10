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Ревность на грани маразма

Ревность на грани маразма (15 фото)

Автор:
10 декабря 2020 10:37
Сообщество : Юмор
Метки: общение   прикол   ревнивая девушка   ревнивый парень   ревность   смс   сообщения   
4264
15
Одни говорят, если ревнует, значит, любит. Другие считают, что ревнуют только те, кто сам изменяет. Порой чувство собственности толкает людей на необдуманные поступки. Хороша ли чрезмерная эмоциональность и как она влияет на отношения? Мы собрали примеры поведения ревнивых людей. Ну и чушь же они порой несут!
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Метки: общение   прикол   ревнивая девушка   ревнивый парень   ревность   смс   сообщения   
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13k
homerchik Час назад
Ревность на грани маразма
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Ревность - удел ничтожеств.
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