Яндекс.Затычка: сервисы на любой вкус и цвет

Уже давно Яндекс из поисковика превратился одновременно во всё сразу: доску объявлений, торговую площадку, такси, сервис доставки еды и в миллион других разных приблуд.
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Юзеры оценили по достоинству приложение
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Да и не надо ставить "быстрый и безопасный" Яндекс браузер. Совсем не быстрый. И подозреваю, что совсем небезопасный. Даже с установленным ADB пропускает много рекламных баннеров.
Мочеполовую инфекцию ты подхватила а не беременность