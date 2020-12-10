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Яндекс.Затычка: сервисы на любой вкус и цвет

Яндекс.Затычка: сервисы на любой вкус и цвет (16 фото)

Автор:
10 декабря 2020 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: идиотизм   подборка   поисковик   прикол   удобство   юмор   яндекс   
2089
16

Уже давно Яндекс из поисковика превратился одновременно во всё сразу: доску объявлений, торговую площадку, такси, сервис доставки еды и в миллион других разных приблуд.

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Метки: идиотизм   подборка   поисковик   прикол   удобство   юмор   яндекс   
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53k
Racer777 Час назад
Яндекс-дзен, это любимое место тусовки населения "Одноклассники".

Да и не надо ставить "быстрый и безопасный" Яндекс браузер. Совсем не быстрый. И подозреваю, что совсем небезопасный. Даже с установленным ADB пропускает много рекламных баннеров.
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19k
Davy Jones Час назад
Мочеполовую инфекцию ты подхватила а не беременность


Мочеполовую инфекцию ты подхватила а не беременность
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