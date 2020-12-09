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Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"

Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму" (2 фото)

Автор:
09 декабря 2020 21:11
Сообщество : Спорт
Метки: животные   история   факты   
1211
2
Они встали на колено, но потом судья назвал тренера negro.
Матч ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов прервали из-за расистского скандала. Причём его инициатором выступил один из арбитров, позволивший себе неосторожное высказывание. В итоге команды ушли с поля, матч доиграют на следующий день.
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Метки: животные   история   факты   
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11k
Алекс 2 часа назад
Я за Лаврова....
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6k
Сгусток позитива 15 минут назад
негры негры негры, устал про них читать уже....

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4k
Fishki_surfer 20 минут назад
Эта проблема есть во многих языках, например, в испанском - черный звучит как "негро".
Испаникам приходится держать в уме при разговоре, нет ли поблизости дебила, которому может что-то померещиться.
Слава богу, что в русском расистское "негр" можно заменить на нейтральное "черножопый".
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4k
Bartello Fishki_surfer 11 минут назад
Уголёк ещё проканает
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2k
Hamsterskiller Полчаса назад
Дотолерастились. Теперь негра негром назвать нельзя. Они скоро и власть захватят в мире... Хотя нет, слишком тупые, а вот арабы да. Могут.
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1k
Михалыч 38 минут назад
Уже появилась инфа, что карточку негру показали за то, что он судей постоянно называл цыганами. всё что нужно знать о ниггерах.
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1k
Михалыч Полчаса назад
Стали известны новые подробности конфликта судей матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул» с тренером турецкого клуба Пьером Вебо.

Игра была прервана из-за расистского высказывания одного из арбитров в адрес второго Вебо. Судья употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу, сами судьи утверждают, что Вебо со 2-й минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами».

Также журналист уточняет, что слово negru употребил не судья Себастьян Кольцеску, как предполагалось ранее, а другой член бригады арбитров, Октавиан Совре.
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32k
Гёз Уленшпигель Час назад
Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"
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7k
Андрей Ма-С 2 часа назад
вся это гомо-негро-фемо-срано-истерия все больше напоминает историю садома и гоморы, нагромождения бреда зашиты "меньшинств" распостранились в таких масштабах что что уже заткнули все потребности и права "большинства".
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812
Сергей 2 часа назад
кто он ещё?!
ну негроамериканец...всё-равно негр )))
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
БЛДЬ!
Толпа мужиков, а истерируют, как бабы беременные

Ссылка m.youtube.com
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2k
PLT LDR 2 часа назад
Потом они докапались, что называть черного черным и выделять его из толпы белых по признакам цвета кожи - это рассизм. Кстати, один из спортивных обозревателей (тоже черный), встал на сторону судьи. Мол, если играет баскетбольная команда и на поле 4 черных игроков и один белый, то выделять белого фразой "вон тот белый" это нормально. Так почему черного нельзя так выделять?

Кстати, по логике, надо бы обе команды снять. Дать им высказаться, типа, да рассизм это плохо... мы с вами согласны. Будем с ним бороться всеми силамы. А за отказ по нулю. Или вообще снять. Или как там в регламенте прописано.

Представьте, работает русская бригада. Резервный арбитр запрашивает если у них на поле есть есть книга с с последними правилами от УЕФА/ФИФА, а один из игроков на скамейне начинает быковать, кого он это "кНигой" назвал?

А так забавно... турецкая сторона в рамках боьрбы с рассизмом и рабством отказалась играть из-за особенностей румынского языка объявив румын рассистами... Теже турки 400 лет назад продавали румын (а с ними и славян) в рабство... масштабы были такими, что сами слова "рабство" и "рабы" в английском языке пошли от слова "слав", т.е. Slave... Короче, гнать туркок из УЕФА.
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
BirdTalk 2 часа назад
Летит самолет с представителями разных национальностей.
В салон заходит стюардесса и объявляет: "Уважаемые пассажиры, наш
самолет терпит крушение, скрывать это не имеет смысла, необходимо
уменьшить вес лайнера. Мы вынуждены сбросить ваш багаж". Пассажиры не
против, багаж вылетает за борт. Самолет выравнивается, но ненадолго.
Опять заходит стюардесса: "Уважаемые пассажиры, самолет продолжает
падать. Мы просим вас избавиться от всех вещей, которые у Вас в данный
момент при себе". Пассажиры не против и за борт летит верхняя одежда,
мобильники, ноутбуки, бутылки... Самолет опять выравнивается, но спустя
пять минут начинает снова падать. Стюардесса бежит в кабину к пилоту,
выходит и говорит: "К сожалению, нам придется избавляться от живого
груза, иначе всем не выжить. Мы посовещались и решили, что пассажиры
будут покидать самолет по национальностям, следуя алфавитному порядку.
Итак, первыми выпрыгивают Американцы". Встает небольшая кучка людей,
глаза полные патриотизма, молча подходят к открытой двери и
выпрыгивают". Стюардесса: "Вторыми идут Афроамериканцы". Тишина. Никто
не встает. В конце салона, в самом углу, сидят два негра - папа и сын.
Сын: "Пап, пап, пошли, нас назвали!". Папа шепотом: "Молчи, сынок, мы
после мексиканцев. Мы - НИГЕРЫ"
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2k
Ermelloth BirdTalk Час назад
Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"
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313
Константин 2 часа назад
«Вот тренерский штаб «Истанбула»… Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Кто-нибудь может объяснить мне, как ещё рефери должен был обозначить его, кроме как «чёрный», если он не знает имён тренеров и у них нет номеров" - бывший футболист Ливерпуля, негр.
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3k
tamin 2 часа назад
Как же хорошо, что у нас нет расизма. Негр, он негр. Белый-белый. Азиат значит азиат. Все разумно
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1k
Kariya 2 часа назад
На турков наезжать будут? Али румынский объявят расистским языком и запретят? А может Европа пошлет уже нах этот blm и объяснит америкосам, что им тут не там? Мечты, мечты..
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19k
Davy Jones 2 часа назад
Негра нельзя называть негром, это расизм, но, господа, какого спрашивается х+у=я негры называют латиносов - латиносами, да ещё с презрением, кто дал право негру оскорблять белого, хоть и латиноса?
Ответ прост, 3,14 доргов, БЛМшиков и прочую нечесть также щедро спонсируют, как и правый сектор в 2014м на Украине. Кто? Вопрос риторический, я счетов не держал в руках, но то что это очень нужно кому то факт.
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9k
Сережа 2 часа назад
Вот трагедия, цыган обозвал негра.
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1k
евгений 2 часа назад
Надо было его назвать белым, он вообще бы охренел
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3
Alexander 2 часа назад
О Спорт-ты МИР... помните лозунг? Так вот, забудьте)
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7k
ГородДомов Alexander 13 минут назад
негр он и в шахматах негр ! вот .)))
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