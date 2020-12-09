Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"

Они встали на колено, но потом судья назвал тренера negro.
Матч ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов прервали из-за расистского скандала. Причём его инициатором выступил один из арбитров, позволивший себе неосторожное высказывание. В итоге команды ушли с поля, матч доиграют на следующий день.
Матч ПСЖ и "Истанбула" в Лиге чемпионов прервали из-за расистского скандала. Причём его инициатором выступил один из арбитров, позволивший себе неосторожное высказывание. В итоге команды ушли с поля, матч доиграют на следующий день.
Турнир, слоганом которого уже давно является фраза "Скажи нет расизму", на этом же и прогорел. Теперь чиновникам из УЕФА придётся применять жёсткие санкции, чтобы попытаться сохранить лицо после такого.
Как оказалось, тренерский штаб пришёл в ярость из-за того, что игрока ПСЖ не наказали за нарушение правил, хотя футболисту "Истанбула" за аналогичное поведение предъявили жёлтую карточку.
Больше всех эта несправедливость возмутила помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Главный судья прибежал к месту событий и спросил у своего помощника, кто тут больше всех негодует. И вот тут-то и промелькнула та самая скандальная формулировка: "Вот этот чёрный парень".
Как оказалось, тренерский штаб пришёл в ярость из-за того, что игрока ПСЖ не наказали за нарушение правил, хотя футболисту "Истанбула" за аналогичное поведение предъявили жёлтую карточку.
Больше всех эта несправедливость возмутила помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Главный судья прибежал к месту событий и спросил у своего помощника, кто тут больше всех негодует. И вот тут-то и промелькнула та самая скандальная формулировка: "Вот этот чёрный парень".
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Представители УЕФА попытались урегулировать конфликт, объясняя специфику румынского языка, но, что бы ни имел в виду резервный судья, он использовал слово Negro, а это, как ни крути, по общепринятым на западе представлениям — расизм. Доказать обратное было бы сложно, а в 2020 году, когда движение Black Lives Matter находится на пике, и вовсе невозможно. Оскорблены были уже не только парни из "Истанбула" — футболисты ПСЖ Неймар, Мбаппе, Маркиньос и Кимпембе тоже подоспели к месту событий, пытаясь разобраться в ситуации.
Споры продолжались около десяти минут, а затем "Истанбул" просто покинул поле в знак протеста. Главный тренер Окан Бурук назвал провинившегося судью расистом и увёл команду в подтрибунное помещение. Такое решение поддержал и президент клуба Гексель Гюмюшдаг, который сказал, что "Истанбул" не вернётся на газон, пока резервного арбитра оттуда не уберут. Даже президент Турции Реджеп Эрдоган не остался в стороне, призвав УЕФА к решительным действиям.
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Испаникам приходится держать в уме при разговоре, нет ли поблизости дебила, которому может что-то померещиться.
Слава богу, что в русском расистское "негр" можно заменить на нейтральное "черножопый".
Игра была прервана из-за расистского высказывания одного из арбитров в адрес второго Вебо. Судья употребил слово negru («черный» в переводе с румынского).
Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу, сами судьи утверждают, что Вебо со 2-й минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами».
Также журналист уточняет, что слово negru употребил не судья Себастьян Кольцеску, как предполагалось ранее, а другой член бригады арбитров, Октавиан Совре.
ну негроамериканец...всё-равно негр )))
Толпа мужиков, а истерируют, как бабы беременные
Кстати, по логике, надо бы обе команды снять. Дать им высказаться, типа, да рассизм это плохо... мы с вами согласны. Будем с ним бороться всеми силамы. А за отказ по нулю. Или вообще снять. Или как там в регламенте прописано.
Представьте, работает русская бригада. Резервный арбитр запрашивает если у них на поле есть есть книга с с последними правилами от УЕФА/ФИФА, а один из игроков на скамейне начинает быковать, кого он это "кНигой" назвал?
А так забавно... турецкая сторона в рамках боьрбы с рассизмом и рабством отказалась играть из-за особенностей румынского языка объявив румын рассистами... Теже турки 400 лет назад продавали румын (а с ними и славян) в рабство... масштабы были такими, что сами слова "рабство" и "рабы" в английском языке пошли от слова "слав", т.е. Slave... Короче, гнать туркок из УЕФА.
В салон заходит стюардесса и объявляет: "Уважаемые пассажиры, наш
самолет терпит крушение, скрывать это не имеет смысла, необходимо
уменьшить вес лайнера. Мы вынуждены сбросить ваш багаж". Пассажиры не
против, багаж вылетает за борт. Самолет выравнивается, но ненадолго.
Опять заходит стюардесса: "Уважаемые пассажиры, самолет продолжает
падать. Мы просим вас избавиться от всех вещей, которые у Вас в данный
момент при себе". Пассажиры не против и за борт летит верхняя одежда,
мобильники, ноутбуки, бутылки... Самолет опять выравнивается, но спустя
пять минут начинает снова падать. Стюардесса бежит в кабину к пилоту,
выходит и говорит: "К сожалению, нам придется избавляться от живого
груза, иначе всем не выжить. Мы посовещались и решили, что пассажиры
будут покидать самолет по национальностям, следуя алфавитному порядку.
Итак, первыми выпрыгивают Американцы". Встает небольшая кучка людей,
глаза полные патриотизма, молча подходят к открытой двери и
выпрыгивают". Стюардесса: "Вторыми идут Афроамериканцы". Тишина. Никто
не встает. В конце салона, в самом углу, сидят два негра - папа и сын.
Сын: "Пап, пап, пошли, нас назвали!". Папа шепотом: "Молчи, сынок, мы
после мексиканцев. Мы - НИГЕРЫ"
Ответ прост, 3,14 доргов, БЛМшиков и прочую нечесть также щедро спонсируют, как и правый сектор в 2014м на Украине. Кто? Вопрос риторический, я счетов не держал в руках, но то что это очень нужно кому то факт.