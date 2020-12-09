Как УЕФА пошатнул свой принцип "Нет расизму"

Турнир, слоганом которого уже давно является фраза "Скажи нет расизму", на этом же и прогорел. Теперь чиновникам из УЕФА придётся применять жёсткие санкции, чтобы попытаться сохранить лицо после такого.



Как оказалось, тренерский штаб пришёл в ярость из-за того, что игрока ПСЖ не наказали за нарушение правил, хотя футболисту "Истанбула" за аналогичное поведение предъявили жёлтую карточку.



Больше всех эта несправедливость возмутила помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Главный судья прибежал к месту событий и спросил у своего помощника, кто тут больше всех негодует. И вот тут-то и промелькнула та самая скандальная формулировка: "Вот этот чёрный парень".