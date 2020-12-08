«Тайган» и арифметика

Частный крымский зоопарк «Тайган» опять в эпицентре скандала, и, похоже, что на этот раз весьма крупном.
«Тайган» давно и постоянно лихорадит то в борьбе с местными чиновниками, то с защитниками животных, но каждый раз парк выходил сухим из воды. Похоже, что сегодня фортуна от зоопарка отвернулась. Весь интернет встал на уши.
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Позиции и карты сторон.
Защитники «Тайгана»:
1. Парк уникальный, максимально приближен к дикой среде обитания животных (львов). Нигде не территории России такого парка нет;
2. Олег Зубков (основатель парка) спасает многих животных, а посетителям дарит возможность наблюдать львов в естественной среде обитания и наслаждаться, как они сражаются за территорию, за самок, за влияние, как в настоящей саванне;
3. Любоваться за жизнью львов можно с безопасного расстояния, находясь на мостиках или путешествуя по огромному парку в гольф-карах;
4. Каждый желающий может сфотографироваться рядом со львом, может потискать львят. Львят можно заказать даже к себе в гостиничный номер, где в течение 30 минут с ними можно играть, фотографироваться. Такой уникальной услуги больше нет ни в одном зоопарке мира (с официального сайта «Тайган» ©);
5. Животным созданы настолько комфортные условия и предоставлено такое огромное пространство, что даже администрация «Тайгана» не каждый раз знает, где они в данный момент находятся, называя выделенное пространство «саванной»;
6. Гибель животных открыто подтверждается словами руководства «Тайгана» (О. Зубков: «В год в парке погибает 5-6 львов» ©), и напрямую связывалась с образом жизни, смоделированным «Тайганом», стремящимся максимально поставить животных перед фактом естественного отбора по законам дикой природы.
1. Парк уникальный, максимально приближен к дикой среде обитания животных (львов). Нигде не территории России такого парка нет;
2. Олег Зубков (основатель парка) спасает многих животных, а посетителям дарит возможность наблюдать львов в естественной среде обитания и наслаждаться, как они сражаются за территорию, за самок, за влияние, как в настоящей саванне;
3. Любоваться за жизнью львов можно с безопасного расстояния, находясь на мостиках или путешествуя по огромному парку в гольф-карах;
4. Каждый желающий может сфотографироваться рядом со львом, может потискать львят. Львят можно заказать даже к себе в гостиничный номер, где в течение 30 минут с ними можно играть, фотографироваться. Такой уникальной услуги больше нет ни в одном зоопарке мира (с официального сайта «Тайган» ©);
5. Животным созданы настолько комфортные условия и предоставлено такое огромное пространство, что даже администрация «Тайгана» не каждый раз знает, где они в данный момент находятся, называя выделенное пространство «саванной»;
6. Гибель животных открыто подтверждается словами руководства «Тайгана» (О. Зубков: «В год в парке погибает 5-6 львов» ©), и напрямую связывалась с образом жизни, смоделированным «Тайганом», стремящимся максимально поставить животных перед фактом естественного отбора по законам дикой природы.
На протяжении 20 лет существования «Тайгана» эти доводы работали, пока не случилась трагедия, поднявшая волной множество людей. Погиб очень красивый Лев Алишка (Олежка), которого передал в парк «Тайган» воспитавший его человек.
Проблема в том, этот Лев был ручным животным, воспитанным не в дикой природе, а среди людей (официально был подарен по Договору купли-продажи еще до принятия в РФ Закона, ограничивающего содержание экзотических животных в домашних условиях). Родился он тоже не в дикой природе.
Факт остается фактом, что на законных основаниях Львенок вырос не в своей среде обитания и не имел возможности где-либо приобрести те навыки выживания, которые присутствуют у его диких сородичей.
Проблема в том, этот Лев был ручным животным, воспитанным не в дикой природе, а среди людей (официально был подарен по Договору купли-продажи еще до принятия в РФ Закона, ограничивающего содержание экзотических животных в домашних условиях). Родился он тоже не в дикой природе.
Факт остается фактом, что на законных основаниях Львенок вырос не в своей среде обитания и не имел возможности где-либо приобрести те навыки выживания, которые присутствуют у его диких сородичей.
Начало конца.
Его «отец», будучи разумным человеком, понимал, что несмотря на домашнее воспитание, львенок со временем превращается во взрослую особь, которой требуется особый уход и больше жизненного пространства.
Это означало, что Алишку надо было отдавать специалистам для его дальнейшего содержания. Среди множества вариантов предпочтение было отдано парку «Тайган», руководство которого заверило, что молодой лев попадёт в хорошие условия, и, учитывая его «необразованность в дикой природе» и домашнее воспитание, будет помещен в комфортные для него условия.
Львёнка передали со спокойным сердцем в «Тайган», где он достаточно скоро погибнет. Точнее, его загрызут взрослые львы из давно сформировавшегося прайда на территории «Тайгана»
После гибели Алишки «Тайган» стал применять в свое оправдание все те же доводы, описанные выше: «саванна», «настоящая жизнь животных, как в природе», «должен выжить сильнейший» и т.п.
И вот тут к «Тайгану» стали возникать серьезные вопросы, ответить на которые, отмахнувшись, у руководства "Тайгана» не получается.
Первый же вопрос от предыдущего хозяина Алишки был: «Почему домашнего львенка запустили к полудиким матерым львам, которые уже образовали свой прайд, и молодого здорового самца однозначно восприняли как конкурента и чужака?». Ответ был предсказуемым: «У нас, как в настоящей саванне», но не прошел по причине банальной арифметики.
В дикой природе один прайд львов может контролировать территорию до нескольких десятков квадратных километров. В «Тайгане» же максимальное расстояние по диагонали зоны свободного выгула львов равно 497 метров!
Это означало, что Алишку надо было отдавать специалистам для его дальнейшего содержания. Среди множества вариантов предпочтение было отдано парку «Тайган», руководство которого заверило, что молодой лев попадёт в хорошие условия, и, учитывая его «необразованность в дикой природе» и домашнее воспитание, будет помещен в комфортные для него условия.
Львёнка передали со спокойным сердцем в «Тайган», где он достаточно скоро погибнет. Точнее, его загрызут взрослые львы из давно сформировавшегося прайда на территории «Тайгана»
После гибели Алишки «Тайган» стал применять в свое оправдание все те же доводы, описанные выше: «саванна», «настоящая жизнь животных, как в природе», «должен выжить сильнейший» и т.п.
И вот тут к «Тайгану» стали возникать серьезные вопросы, ответить на которые, отмахнувшись, у руководства "Тайгана» не получается.
Первый же вопрос от предыдущего хозяина Алишки был: «Почему домашнего львенка запустили к полудиким матерым львам, которые уже образовали свой прайд, и молодого здорового самца однозначно восприняли как конкурента и чужака?». Ответ был предсказуемым: «У нас, как в настоящей саванне», но не прошел по причине банальной арифметики.
В дикой природе один прайд львов может контролировать территорию до нескольких десятков квадратных километров. В «Тайгане» же максимальное расстояние по диагонали зоны свободного выгула львов равно 497 метров!
Периметр «саванны», рассеченный дорожками для прогулочных гольф-каров и «разбавленный» островком с кафе, колесом обозрения и туалетами по середине:
На одном крошечном участке земли «Тайган» выпускал до 60 львов (информация с официального сайта).
«Тайган» в этот раз подставил сам себя. Невозможно на таком участке мирно ужиться нескольким прайдам взрослых львов. Территория настолько мала, что её нечего делить – только полностью забирать под себя. В этих условиях львы просто поставлены перед фактом боев друг с другом. Учитывая, что это хищники, то боев не на жизнь, а на смерть.
В настоящей дикой природе молодой лев не сунулся бы на чужую территорию, а если бы и сунулся, то после предупреждения убежал бы. В «Тайгане» бежать некуда. И каждый лев, хочет он этого или не хочет, в «саванне Тайган» автоматически попадает на аренду гладиаторов перед глазами посетителей, в том числе детей. «Тайган» вынуждал львов драться до смерти, снимая рекламные ролики о натурализме, достигнутом под руководством Олега Зубкова.
«Тайган» в этот раз подставил сам себя. Невозможно на таком участке мирно ужиться нескольким прайдам взрослых львов. Территория настолько мала, что её нечего делить – только полностью забирать под себя. В этих условиях львы просто поставлены перед фактом боев друг с другом. Учитывая, что это хищники, то боев не на жизнь, а на смерть.
В настоящей дикой природе молодой лев не сунулся бы на чужую территорию, а если бы и сунулся, то после предупреждения убежал бы. В «Тайгане» бежать некуда. И каждый лев, хочет он этого или не хочет, в «саванне Тайган» автоматически попадает на аренду гладиаторов перед глазами посетителей, в том числе детей. «Тайган» вынуждал львов драться до смерти, снимая рекламные ролики о натурализме, достигнутом под руководством Олега Зубкова.
Шаг за шагом стало выясняться, что в «Тайгане» львы не только гибнут, но и бесследно исчезают в больших количествах. На требования хозяина Алишки объяснить, когда и как погиб Алишка, куда делось его тело, руководство «Тайгана» отвечает молчанием. Молчит и про судьбу других погибших и пропавших львов. Хотя по Закону при гибели животных («Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» и «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию») администрация парка «Тайган» должна в течение суток вызвать ветеринарного специалиста, который составит Заключение о причинах и смерти животного.
Но, «Тайган» молчит и здесь. На требование предоставить Заключение о смерти Алишки никакой реакции не поступило. Учитывая то, что кости, зубы и шкура льва на мировом «черном» рынке стоят огромных денег, у людей стали появляться смутные сомнения относительно того, что погибшие и пропавшие львы в «Тайгане» действительно были кремированы, как того требуют Правила.
Руководство «Тайгана» спровоцировало эту ситуацию. Ясно одно, что ответ держать теперь придется очень серьезно. И не только по поводу «жесткого обращения с животными».
Дело уже не в гибели Алишки, а в желании узнать, что же на самом деле происходит за забором «Тайгана», и почему, не смотря на многочисленные многолетние нарушения различного рода, Олег Зубков и его детище до сих пор не подчиняются Законам РФ.
Но, «Тайган» молчит и здесь. На требование предоставить Заключение о смерти Алишки никакой реакции не поступило. Учитывая то, что кости, зубы и шкура льва на мировом «черном» рынке стоят огромных денег, у людей стали появляться смутные сомнения относительно того, что погибшие и пропавшие львы в «Тайгане» действительно были кремированы, как того требуют Правила.
Руководство «Тайгана» спровоцировало эту ситуацию. Ясно одно, что ответ держать теперь придется очень серьезно. И не только по поводу «жесткого обращения с животными».
Дело уже не в гибели Алишки, а в желании узнать, что же на самом деле происходит за забором «Тайгана», и почему, не смотря на многочисленные многолетние нарушения различного рода, Олег Зубков и его детище до сих пор не подчиняются Законам РФ.
А зоопарк ли «Тайган»? Или под этой вывеской скрывается нечто другое?
Источник:
Для этого создана петиция, которая набирает обороты.
http://chng.it/zqK9zd6tHn
Есть вероятность, что скоро мы получим совсем неожиданные ответы на этот вопрос. Чем быстрее петиция наберет необходимое количество голосов, тем быстрее мы и узнаем эти ответы.
http://chng.it/zqK9zd6tHn
Есть вероятность, что скоро мы получим совсем неожиданные ответы на этот вопрос. Чем быстрее петиция наберет необходимое количество голосов, тем быстрее мы и узнаем эти ответы.
Авторский пост
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Более того, стилистика комментов говорит о том, что большая часть написана одним и тем же человеком. И называется это просто - раскрутка.