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«Тайган» и арифметика

«Тайган» и арифметика (6 фото)

Автор:
08 декабря 2020 20:22
Метки: Алишка   Тайган   зубков   крым   львы   природа   
1084
6
Частный крымский зоопарк «Тайган» опять в эпицентре скандала, и, похоже, что на этот раз весьма крупном.
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Метки: Алишка   Тайган   зубков   крым   львы   природа   
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18  комментариев
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Irina Okulevich Час назад
Зубков должен ответить за все свои злодеяния....
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Ядвига Ястреб 9 минут назад
не поняла,это как так моего любимого Алишки нет? Это как же так,а на официальном канале ничего не сказано...Люди,как это так?Не может такого быть. Не может быть,вы что,Господи
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Галина Довгаль 13 минут назад
Когда всё прогрессивное человечество идёт вперёд, то мы возвращаемся в средневековье??? Как может такое быть в 21м веке. Люди, надо остановить убийство львов!!! Это величественные животные, которые достойны лучшей жизни!!! #жизньльвам #паркбезживодеров
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−2
Елена 17 минут назад
В тагане пропала=погибла львица Боня, которую туда отправил центр помощи диким животным Велес. Боню спасли от бродячих фотографов, реабилитировали и отправили в тайган, как говорили все советчики "для лучшей жизни". Зубков выпустил полуторагодовалую львичку на территорию взрослых львов. Ее угнали взрослые львицы и больше Боню никто не видел... Зубков не признает ее гибель, но и не выполняет решение суда показать Боню ветеринарам.
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Елена 18 минут назад
Какой ужас, как можно так издеваться над животными. Сколько жестокости, какой же это парк? Это настоящий Колизей... Даже малышей не жалеют. На сколько люди могут быть жестокими, чтобы такое совершать. Нет слов...
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Екатерина Рогова Полчаса назад
Какое мучение,когда не можешь найти своих любимых львов. Когда уже работать закон ,не позволяющий живодерам издеваться над животными
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−1
Зина 44 минуты назад
Сколько можно смотреть и слушать как там пропадают животные ?! Зубков должен отвечать перед законом !
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−2
Елена 53 минуты назад
Нужно спасти животных от зубкова!!!
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8k
Владимир 54 минуты назад
Сколько свежерегов в комментах отметилось, сразу говорит о заказухе.
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8k
Владимир Елена 24 минуты назад
Так и фишке меньше часа, а свежереги все добавляются. Плюсуя саму фишку и остальные свои комменты.
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Елена Владимир 20 минут назад
Они пришли по ссылке из ВК, только и всего. Но конспирология интереснее, конечно.))
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8k
Владимир Елена 16 минут назад
Разве это важно? Это показывает попытку манипуляции и использования ресурса в своих целях.
Более того, стилистика комментов говорит о том, что большая часть написана одним и тем же человеком. И называется это просто - раскрутка.
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1k
Елена Владимир 13 минут назад
А обычно все не используют ресурс в своих целях, только в чужих. Манипуляция в чем? В правде о живодерне?
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8k
Владимир Елена 6 минут назад
Да плевать. Это - накрутка, а не реальное мнение пользователей сайта. И очевидно, что однодневки созданы одним человеком. Подобное должно пресекаться, если не автоматически, то модераторами.
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−1
Ольга 58 минут назад
Алишка, любимый и великолепный лев погиб так ужасно!! Народ, что вы молчите!! Сколько будут гибнуть беззащитные животные от рук палача Зубкова!! Зло должно быть наказано!
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−1
Aigul Turdaliyeva Час назад
Одно разочарование!Зубков должен ответить за все злодеяния,за смерть всех львов и животных и пропавших без вести!!! Алишка и Филя были последней каплей!
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Розали Час назад
Считаю, что рано или поздно любое зло будет наказано!
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