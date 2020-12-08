«Тайган» и арифметика

Шаг за шагом стало выясняться, что в «Тайгане» львы не только гибнут, но и бесследно исчезают в больших количествах. На требования хозяина Алишки объяснить, когда и как погиб Алишка, куда делось его тело, руководство «Тайгана» отвечает молчанием. Молчит и про судьбу других погибших и пропавших львов. Хотя по Закону при гибели животных («Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» и «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию») администрация парка «Тайган» должна в течение суток вызвать ветеринарного специалиста, который составит Заключение о причинах и смерти животного.



Но, «Тайган» молчит и здесь. На требование предоставить Заключение о смерти Алишки никакой реакции не поступило. Учитывая то, что кости, зубы и шкура льва на мировом «черном» рынке стоят огромных денег, у людей стали появляться смутные сомнения относительно того, что погибшие и пропавшие львы в «Тайгане» действительно были кремированы, как того требуют Правила.



Руководство «Тайгана» спровоцировало эту ситуацию. Ясно одно, что ответ держать теперь придется очень серьезно. И не только по поводу «жесткого обращения с животными».



Дело уже не в гибели Алишки, а в желании узнать, что же на самом деле происходит за забором «Тайгана», и почему, не смотря на многочисленные многолетние нарушения различного рода, Олег Зубков и его детище до сих пор не подчиняются Законам РФ.