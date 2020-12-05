Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею?

Сразу после собрания завуч отчитала нашего профсоюзного босса, 30-летнюю учительницу истории, прямо в коридоре, за то, что допустила, позволила "устроить это сборище".



А на следующий день я в коридоре на полу кое-что нашла.



Проведала свой класс в столовой на большой перемене, выхожу и вижу: лежит на полу лист формата А-4. А напротив столовой у нас - бухгалтерия. Думаю, вдруг это документ какой, нужно поднять, иначе дети затопчут. Подняла... И правда - документ. Да какой интересный! Справка НДФЛ-2 одной из наших завучей. Причём, звезды не первой величины. Ежемесячная зарплата - 68000 рублей. А в сентябре, когда "почти все деньги истрачены", - 72000 рублей. И такая зарплата - в 2017 году! В деревенской школе (правда, большой, на 650 детей).





Несколько дней я ходила, как пришибленная. А потом написала заявление на увольнение. Права качать и скандалить - бессмысленно. Вряд ли что изменишь, а жизнь себе усложнишь. Но и играть по таким правилам я не хотела. И директор подписал, не задав ни одного вопроса!



Конечно, коллеги были удивлены. Как так? Среди учебного года? Я показала им найденную бумагу...



Не скажу, что вопрос денег был решающим. Но эта чёртова бумажка стала просто последней каплей. Во-первых, я просто физически и эмоционально устала. Уроки физкультуры - это огромная ответственность за здоровье и жизнь детей. Работа - без выходных, потому что почти в каждый выходной - либо соревнования, либо какие-то мероприятия в собственном классе.



Во-вторых, мне не нравится быть в услужении - "оказывать образовательные услуги". Я - учитель, а не слуга. Мне не нравится сегодняшнее положение учителя, который всегда всем должен и перед всеми виноват: перед учениками, родителями, администрацией...



Возможно, я бы просто взяла творческий отпуск на год. Но это директорское: "Кому что-то не нравится - не удерживаю, незаменимых нет...", и найденная в коридоре бумажка всё решили...