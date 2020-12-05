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Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею?

Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею? (5 фото)

Автор:
05 декабря 2020 15:28
Метки: образование   путинизм   россия   система   
20821
5
Здравствуйте!
Да, было дело. Работала я в школе учителем физкультуры. Как пришла после института, в 1989 году, в школу, которую сама закончила, так и отработала в ней 28 лет. Конечно, я заработала пенсию "за выслугу лет". Теперь она называется "досрочная пенсия по старости".
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Метки: образование   путинизм   россия   система   
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2k
evzhur 22 часа назад
Про 21 000 написала, а про пенсию забыла дописать. В итоге имеем больше 30 000 тысяч дохода в месяц.
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5k
Vallek Час назад
Самая хитрая штука - секрет ЗП. Мне кажется в одной организации ВСЕ должны видеть, кто на что способен. Прозрачность - главный критерий честности.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Здесь конечно как посмотреть, но вспоминая свою школу и своих учителей физкультуры- не самая тяжелая работа. Одно время на заводе работал, там было на что посмотреть и с чем сравнить- учить подростков через козла прыгать куда проще. Ну и плюс- отпуск обязательно летом, да и больше чем у остальных граждан. Опять же, физкультура не математика- не надо хулиганов пытаться увлечть непонятными им материями, не надо домашние задания проверять.
Еще вот помню, что преподаватели часто вели кружки и секции, им за это дополнительно что-то доплачивали.

Давайте глянем на историю без розовых очков: человек оформил пенсию и получил работу в другом месте. Общий заработок человека вырос.

Цитата: "Работу я нашла быстро. 23 ноября забрала из школы трудовую книжку, 26 ноября уже начала стажировку на новом месте". То есть, человеку сказали, что есть вакансия- под эту вакансию и увольнение с прошлого места работы.

Ну и, как бы помягче сказать, работник военного коммиссариата, тем более начальник любого уровня там- эээ... Это куда круче, чем учитель физкультуры.
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377
uid-5j7c27kq 2 часа назад
Переезжайте в Эстонию чтоль, русских школ хватает, зарплата учителя выше 1000 евро
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553
Nane First NameLast 2 часа назад
У меня мама учитель. Сложно быть в такой школе. То урок не выучил, то помарки в тетради. Она им говорила - забудьте, что он мой сын. Ан нет.

В моём классе был еще один учительский. Проблемы - один в один! Но закончили с настоящими пятёрками)
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866
Роман Машков 3 часа назад
хорошо что в школах еще кто-то из нормальных учителей работает пока
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5k
mbr 3 часа назад
Греф и его тусовка решили полностью отменить образование.
Он прямо про это говорили.
Программа долгосрочная. Первый шаг это создание невыносимых условий для учителей.
Пока самые главные в стране это [мат], грефы, силуановы, и прочие оленеводы бордюровичи ничего не будет.
У нас минфин и цб решает куда пойдут деньги и сколько нужно сократить расходов на образование и оборону.
Пора уже заканчивать с этим либелистическим фашизмом.
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1k
Женя Женя78 3 часа назад
20к в месяц это жопа просто
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26k
Сталин подтвердил бы!! 5 часов назад
Самое хреновое, деньги выделяются, но местечковые директора школ, не справедливо их распределяют, а так да Путин виноват. А может нехер на зеркало пенять , коли рожа крива...
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2k
portroy Сталин подтвердил бы!! 3 часа назад
так путин не с марса к нам прилетел)) Какой народ, такие и правители!
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5k
KSquared Сталин подтвердил бы!! 3 часа назад
Круто. Все вокруг воруют, но президент хороший. Это вообще как? Понятное дело, что от смены президента, все тут же не изменится в лучшую сторону. Но это не аргумент в его защиту.
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618
Ermak Сталин подтвердил бы!! 3 часа назад
Что, серьёзно? Плешивое чмо совсем-совсем не виноват?
А кто выстроил в стране систему при которой это стало нормой?!
Кто назначает мэров-губернаторов, прокуроров-судей, которые обязаны следить за этими самыми директорами школ и министрами образования в регионах, но вместо этого крышующих директоров и министров?!
Кто создал систему в которой вся власть в руках чиновников и начальников всех мастей а простые люди расходный материал?
Во всех сферах так, школы, больницы, заводы, человека ставят в невыносимые условия и нищенскую оплату, а не нравится иди увольняйся, "незаменимых нет".
Именно плешивая мразь со своей шайкой и создал такую систему, и люди уже прекрасно начинают понимать КТО ВИНОВАТ, скоро ещё поймут ЧТО ДЕЛАТЬ, и вот тогда таким как ты, подстилка пропагандонская, пздц и наступит, красиво на столбах раскачиваться будете.
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3k
torum11 5 часов назад
Если все молчат, значит всех всё устраивает!
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979
Nico 5 часов назад
а это специально так делается, систему образования и здравоохранения методично уничтожают, (удивительно что еще есть что то). Специалисты уходят в антологичные платные учреждения. Хотели как в Америке, будет так, богатые получать качественные услуги, бедные -условные. Государство не хочет нести социальные обязательства. А мы получим безграмотное поколение егэ, а грамотные и не нужны, науки у нас нет, производства нет, а для торгашей сойдет и егэ.
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976
сергей ремизов 5 часов назад
Никогда не забуду свою училку по физре. Молодая, красивая спортсменка .
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7k
Мэйсон Второй сергей ремизов 3 часа назад
А у нас мужик с погонялом "Крюгер".
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23k
Григорий 5 часов назад
Учитель физкультуры к пенсии уяснил, что такое капитализм, но для этого потребовалась шпаргалка. Надеюсь учителя математики и истории у нас поумнее.
Ну а пенсионерке рекомендую прочесть Оруэлла "Скотный двор" - все звери равны, но некоторые ровнее.
P.S.
На ее место нашли других, зарплата директората не изменилась. А она нашла работу на аналогичную сумму, но думает, что что-то доказала. Как это мило )))
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4k
Сергей 6 часов назад
Это ситуация не школы,это ситуация всей страны.еще с развала СССР так повелось.странно что автор дожила до седой [мат] и только прозрела.боюсь что на новом месте работы её будет ждать ещё один сюрприз.подозреваю что вот такие дуры,на выборах и делают выбросы за едро и за обнуленного, искренне веря в святость данного персонажа.еще обижается,тфу дура.
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2k
Daimos 7 часов назад
Дожить бы еще до этой самой пенсии.
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−157
МИХАН 8 часов назад
Разница в з\п у учителей огромная (имел доступ к инфе) У руководства просто заоблачная ,а средний и младший состав копейки ,хотя нагрузка очень большая и ответственность ..Бегут учителя при первой возможности..
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4k
AMD МИХАН 6 часов назад
Недавно с одной женщиной ехал вместе, разговорились, сказала типа завуч в школе, потом как то затронулась тема денег, сказала что получает около 140 тысяч
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9k
Костя AMD 6 часов назад
у меня сестра завуч в гимназии- получает меньше намного. город Ч.
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4k
AMD Костя 6 часов назад
а это в Москве. Как будто люди только в ней живут
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9k
Костя AMD 6 часов назад
а вы не уточнили - Как будто люди только в ней живут
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1k
Денис 8 часов назад
Пока путлер у власти, система только гнить будет, в этом сомнений нет...
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26k
Сталин подтвердил бы!! Денис 4 часа назад
А вот коммент конченного дебила , наверняка сынок директора школы.
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5k
mbr Сталин подтвердил бы!! 3 часа назад
Нет смысл обсуждать пропагандистские штампы малолетних дебилов, поклонника секты сисяна, которые насрали в голову.
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3k
Maria Popelinitskaya 12 часов назад
как здорово,что я все-таки не пошла в школу работать после универа, мне одного уч.года на 4-м курсе хватило по горло, слишком много писанины за копейки, да и дети тоже нервы любят потрепать
не моё это, вовремя поняла
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327
Дмитрий Maria Popelinitskaya 7 часов назад
Зачем тогда в университет поступали? 5 лет понапрасну учились за наши деньги..
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1k
Sergei Ogarkov 13 часов назад
В какой-то момент просто некому будет учить, только тогда маятник качнется в другую сторону. Людям надо уходить из школ, только тогда что-то изменится.
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4k
Vadim Sergei Ogarkov 6 часов назад
В принципе уже давно поговорка "нет дороги - иди в педагоги" стала реальностью, там просто мизер толковых людей.
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5k
mbr Sergei Ogarkov 3 часа назад
Нужно не молча уходить из школ разрушая окончательно образования, а нужно просто обозначать массово свою позицию, или так, или увольняйте, т.к. действия чиновников создают невыносимые условия работы и разрушают учебный процесс.

Когда вредителей чиновников-идиотов поставят раком, тогда уже им диктовать жесткие условия, . А уже после этого нужно делать разбирательство, действия каких чиновников привели к социальному взрыву. Ведь подобные действия это, как один из вариантов, это предательство и работа на иностранные спецслужбы, с целью подрыва государственного устройства, а это уже совсем другие статьи и другие сроки. Проверять нужно всю цепочку, каждого местного министра, каждую секретаршу.

А пока учителя сосут говно через тряпку молча их так и будут увольнять и издеваться бессмысленными отчетами и требованиями. Из них и так уже сделали прислугу малолетних дебилов, которые "имеют права" и которым все всё должны!
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2k
The Royal aegis 14 часов назад
П"оэтому родители и бабушки-дедушки видели меня в будущем либо переводчиком, либо (в крайнем случае!) учителем английского или немецкого. Но я сделала по-своему..."

Молодец! Главная глупость многих родителей - пагубные попытки прожить самим жизнь своих детей
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20
Михаил The Royal aegis 6 часов назад
Не нужно обобщать. Часто родители бывают умными людьми и советуют умные вещи.
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2k
The Royal aegis Михаил 3 часа назад
.... Часто при этом забывая спросить, а что собственно интересно самому дитю. Поэтому действительно не стоит обобщать- мы горорим о выборе будущей професстии где родители учитывающие "я" ребенка, его собственные способности и предпочтения- довольно редкое явление.
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7k
Мэйсон Второй The Royal aegis 3 часа назад
Да тут как бы палка о двух концах. У знакомых сынку нафиг ничего не было нужно. Хотел ларёк и пивом с сигаретами торговать, хотя тямы предпринимательской тоже не было. В общем, родители запихнули по связям в военное (думали дурь там выправят). По началу всё было неплохо, зарабатывал, квартиру получил в военную ипотеку. В итоге снаркоманился, армию бросил, за квартиру должен остался, отсидел уже. А семья вроде благополучная.
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4k
Сергей 14 часов назад
в наше время до пенсии доработать - уже подвиг
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