Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею?

Здравствуйте!
Да, было дело. Работала я в школе учителем физкультуры. Как пришла после института, в 1989 году, в школу, которую сама закончила, так и отработала в ней 28 лет. Конечно, я заработала пенсию "за выслугу лет". Теперь она называется "досрочная пенсия по старости".
Да, было дело. Работала я в школе учителем физкультуры. Как пришла после института, в 1989 году, в школу, которую сама закончила, так и отработала в ней 28 лет. Конечно, я заработала пенсию "за выслугу лет". Теперь она называется "досрочная пенсия по старости".
Профессию выбирала осознанно, лет с 10 знала, что буду либо тренером, либо учителем физкультуры. Семья меня не поддерживала: я хорошо училась, особенно легко мне давались иностранные языки. Поэтому родители и бабушки-дедушки видели меня в будущем либо переводчиком, либо (в крайнем случае!) учителем английского или немецкого. Но я сделала по-своему...
Я уволилась из школы буквально через полгода после назначения пенсии. Хотя планировала работать дОльше: у меня на тот момент был в руководстве 10-й класс (в котором, к тому же, учился и мой собственный сын). Не знаю, наверное, я пристрастна, но красивее детей, чем в нашей школе и, особенно, в моём классе, я в жизни не видела!
Скучаю ли я по школе?
По самой школе, по системе - ни дня, ни минуты!
По детям - очень... И по своему предмету. Поэтому подолгу залипаю на каналах моих бывших коллег.
Я уволилась из школы буквально через полгода после назначения пенсии. Хотя планировала работать дОльше: у меня на тот момент был в руководстве 10-й класс (в котором, к тому же, учился и мой собственный сын). Не знаю, наверное, я пристрастна, но красивее детей, чем в нашей школе и, особенно, в моём классе, я в жизни не видела!
Скучаю ли я по школе?
По самой школе, по системе - ни дня, ни минуты!
По детям - очень... И по своему предмету. Поэтому подолгу залипаю на каналах моих бывших коллег.
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Мои шестиклашки, сентябрь 2013 года. Воскресенье. Мы собрались в экологическую экспедицию - очищать от мусора берег реки.
Почему ушла?
В 2017 году, выйдя из отпусков и отработав сентябрь, я и мои коллеги получили зарплату примерно на 10-15% меньше, чем в прошлом учебном году. Естественно, у нас возникли вопросы к администрации: почему так? Ведь нагрузка осталась прежней или даже несколько увеличилась, а денег - меньше... Например, я, при 24 часах урочной нагрузки, 12 - внеурочных и классном руководстве (высшая категория, стаж, всё как полагается), получила 21000 р. Столько же, сколько получала в предыдущем учебном году при нагрузке на 3 внеурочных часа меньше и меньшем количестве "стимулирующих" баллов.
Ответ администрации был невразумительным. Не глядя на учителей, директор на собрании трудового коллектива как-то сбивчиво объяснил, что в течение полугода израсходовали почти все деньги, и в оставшиеся месяцы придётся затянуть пояса. И, скорее всего, в будущем году финансирование не увеличится. А, может, ещё и уменьшится. Короче, "денег нет, но вы держитесь". Если кому что не нравится - он никого не удерживает, незаменимых - нет...
Сразу после собрания завуч отчитала нашего профсоюзного босса, 30-летнюю учительницу истории, прямо в коридоре, за то, что допустила, позволила "устроить это сборище".
А на следующий день я в коридоре на полу кое-что нашла.
Проведала свой класс в столовой на большой перемене, выхожу и вижу: лежит на полу лист формата А-4. А напротив столовой у нас - бухгалтерия. Думаю, вдруг это документ какой, нужно поднять, иначе дети затопчут. Подняла... И правда - документ. Да какой интересный! Справка НДФЛ-2 одной из наших завучей. Причём, звезды не первой величины. Ежемесячная зарплата - 68000 рублей. А в сентябре, когда "почти все деньги истрачены", - 72000 рублей. И такая зарплата - в 2017 году! В деревенской школе (правда, большой, на 650 детей).
Несколько дней я ходила, как пришибленная. А потом написала заявление на увольнение. Права качать и скандалить - бессмысленно. Вряд ли что изменишь, а жизнь себе усложнишь. Но и играть по таким правилам я не хотела. И директор подписал, не задав ни одного вопроса!
Конечно, коллеги были удивлены. Как так? Среди учебного года? Я показала им найденную бумагу...
Не скажу, что вопрос денег был решающим. Но эта чёртова бумажка стала просто последней каплей. Во-первых, я просто физически и эмоционально устала. Уроки физкультуры - это огромная ответственность за здоровье и жизнь детей. Работа - без выходных, потому что почти в каждый выходной - либо соревнования, либо какие-то мероприятия в собственном классе.
Во-вторых, мне не нравится быть в услужении - "оказывать образовательные услуги". Я - учитель, а не слуга. Мне не нравится сегодняшнее положение учителя, который всегда всем должен и перед всеми виноват: перед учениками, родителями, администрацией...
Возможно, я бы просто взяла творческий отпуск на год. Но это директорское: "Кому что-то не нравится - не удерживаю, незаменимых нет...", и найденная в коридоре бумажка всё решили...
А на следующий день я в коридоре на полу кое-что нашла.
Проведала свой класс в столовой на большой перемене, выхожу и вижу: лежит на полу лист формата А-4. А напротив столовой у нас - бухгалтерия. Думаю, вдруг это документ какой, нужно поднять, иначе дети затопчут. Подняла... И правда - документ. Да какой интересный! Справка НДФЛ-2 одной из наших завучей. Причём, звезды не первой величины. Ежемесячная зарплата - 68000 рублей. А в сентябре, когда "почти все деньги истрачены", - 72000 рублей. И такая зарплата - в 2017 году! В деревенской школе (правда, большой, на 650 детей).
Несколько дней я ходила, как пришибленная. А потом написала заявление на увольнение. Права качать и скандалить - бессмысленно. Вряд ли что изменишь, а жизнь себе усложнишь. Но и играть по таким правилам я не хотела. И директор подписал, не задав ни одного вопроса!
Конечно, коллеги были удивлены. Как так? Среди учебного года? Я показала им найденную бумагу...
Не скажу, что вопрос денег был решающим. Но эта чёртова бумажка стала просто последней каплей. Во-первых, я просто физически и эмоционально устала. Уроки физкультуры - это огромная ответственность за здоровье и жизнь детей. Работа - без выходных, потому что почти в каждый выходной - либо соревнования, либо какие-то мероприятия в собственном классе.
Во-вторых, мне не нравится быть в услужении - "оказывать образовательные услуги". Я - учитель, а не слуга. Мне не нравится сегодняшнее положение учителя, который всегда всем должен и перед всеми виноват: перед учениками, родителями, администрацией...
Возможно, я бы просто взяла творческий отпуск на год. Но это директорское: "Кому что-то не нравится - не удерживаю, незаменимых нет...", и найденная в коридоре бумажка всё решили...
Есть ли жизнь без школы?
Работу я нашла быстро. 23 ноября забрала из школы трудовую книжку, 26 ноября уже начала стажировку на новом месте.
Да, немного потеряла в зарплате поначалу (сейчас уже получила повышение, зарабатываю не меньше, чем в школе). Работала с 9 часов, но на работу старалась прийти к 8 утра, чтобы не видеть на улицах села спешащих в школу детей.
Каждый день начинался с мысли о том, в каком классе сегодня у меня были бы уроки. Постоянно думалось о том, как там Димка из 3 "б", знает ли новый учитель, что он настолько стеснительный, что его не то что ругать, но и хвалить нельзя: разволнуется, покраснеет и замрёт столбиком. А как Яна? Её наоборот, постоянно нужно подхваливать, она горы свернёт! А Данила очки не носит, но видит плохо, поэтому в подвижных и спортивных играх ему трудно... У Алины из 9 "в" нестабильное артериальное давление, частые головокружения. Но она такая азартная, её надо притормаживать...
Да, немного потеряла в зарплате поначалу (сейчас уже получила повышение, зарабатываю не меньше, чем в школе). Работала с 9 часов, но на работу старалась прийти к 8 утра, чтобы не видеть на улицах села спешащих в школу детей.
Каждый день начинался с мысли о том, в каком классе сегодня у меня были бы уроки. Постоянно думалось о том, как там Димка из 3 "б", знает ли новый учитель, что он настолько стеснительный, что его не то что ругать, но и хвалить нельзя: разволнуется, покраснеет и замрёт столбиком. А как Яна? Её наоборот, постоянно нужно подхваливать, она горы свернёт! А Данила очки не носит, но видит плохо, поэтому в подвижных и спортивных играх ему трудно... У Алины из 9 "в" нестабильное артериальное давление, частые головокружения. Но она такая азартная, её надо притормаживать...
Первые полгода после увольнения прошли, как в тумане. Сижу на новом месте работы и не понимаю, зачем я здесь. Все мысли - в спортивном зале.
Но потом полегчало, время лечит.
На моём месте в школе за 3 года сменилось 4 учителя, и все уволились. Мои часы поделили двое моих оставшихся коллег. У них теперь у одного 36, а у другого 39 уроков в неделю и несчитанное количество внеурочки.
А я - начальник отделения в военном комиссариате, обслуживающем два больших района. И моя новая работа, по мере того, как я набираюсь опыта, мне всё больше нравится.
Время от времени мне поступают предложения из других школ взять уроки. Но я в школу больше не вернусь. Хотя по детям скучаю. При такой системе, какая существует сейчас, я работать не смогу больше и не хочу. Изменить систему - не в силах.
(с) Жизнь и путешествия молодой пенсионерки
Но потом полегчало, время лечит.
На моём месте в школе за 3 года сменилось 4 учителя, и все уволились. Мои часы поделили двое моих оставшихся коллег. У них теперь у одного 36, а у другого 39 уроков в неделю и несчитанное количество внеурочки.
А я - начальник отделения в военном комиссариате, обслуживающем два больших района. И моя новая работа, по мере того, как я набираюсь опыта, мне всё больше нравится.
Время от времени мне поступают предложения из других школ взять уроки. Но я в школу больше не вернусь. Хотя по детям скучаю. При такой системе, какая существует сейчас, я работать не смогу больше и не хочу. Изменить систему - не в силах.
(с) Жизнь и путешествия молодой пенсионерки
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Метки: образование путинизм россия система
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У самого кума в сельской школе работает, реально так и есть. Пашет 24/7 и получает меньше 20 со своей высшей категорией. А директор на прадике на работу ездит.
Еще вот помню, что преподаватели часто вели кружки и секции, им за это дополнительно что-то доплачивали.
Давайте глянем на историю без розовых очков: человек оформил пенсию и получил работу в другом месте. Общий заработок человека вырос.
Цитата: "Работу я нашла быстро. 23 ноября забрала из школы трудовую книжку, 26 ноября уже начала стажировку на новом месте". То есть, человеку сказали, что есть вакансия- под эту вакансию и увольнение с прошлого места работы.
Ну и, как бы помягче сказать, работник военного коммиссариата, тем более начальник любого уровня там- эээ... Это куда круче, чем учитель физкультуры.
В моём классе был еще один учительский. Проблемы - один в один! Но закончили с настоящими пятёрками)
Он прямо про это говорили.
Программа долгосрочная. Первый шаг это создание невыносимых условий для учителей.
Пока самые главные в стране это [мат], грефы, силуановы, и прочие оленеводы бордюровичи ничего не будет.
У нас минфин и цб решает куда пойдут деньги и сколько нужно сократить расходов на образование и оборону.
Пора уже заканчивать с этим либелистическим фашизмом.
А кто выстроил в стране систему при которой это стало нормой?!
Кто назначает мэров-губернаторов, прокуроров-судей, которые обязаны следить за этими самыми директорами школ и министрами образования в регионах, но вместо этого крышующих директоров и министров?!
Кто создал систему в которой вся власть в руках чиновников и начальников всех мастей а простые люди расходный материал?
Во всех сферах так, школы, больницы, заводы, человека ставят в невыносимые условия и нищенскую оплату, а не нравится иди увольняйся, "незаменимых нет".
Именно плешивая мразь со своей шайкой и создал такую систему, и люди уже прекрасно начинают понимать КТО ВИНОВАТ, скоро ещё поймут ЧТО ДЕЛАТЬ, и вот тогда таким как ты, подстилка пропагандонская, пздц и наступит, красиво на столбах раскачиваться будете.
Ну а пенсионерке рекомендую прочесть Оруэлла "Скотный двор" - все звери равны, но некоторые ровнее.
P.S.
На ее место нашли других, зарплата директората не изменилась. А она нашла работу на аналогичную сумму, но думает, что что-то доказала. Как это мило )))
не моё это, вовремя поняла
Когда вредителей чиновников-идиотов поставят раком, тогда уже им диктовать жесткие условия, . А уже после этого нужно делать разбирательство, действия каких чиновников привели к социальному взрыву. Ведь подобные действия это, как один из вариантов, это предательство и работа на иностранные спецслужбы, с целью подрыва государственного устройства, а это уже совсем другие статьи и другие сроки. Проверять нужно всю цепочку, каждого местного министра, каждую секретаршу.
А пока учителя сосут говно через тряпку молча их так и будут увольнять и издеваться бессмысленными отчетами и требованиями. Из них и так уже сделали прислугу малолетних дебилов, которые "имеют права" и которым все всё должны!
Молодец! Главная глупость многих родителей - пагубные попытки прожить самим жизнь своих детей