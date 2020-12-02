Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
Ответ: "Это Кила - тибетский ритуальный кинжал"
2. "Что это за щетка с острыми зубцами?"
Ответ: "С помощью этого предмета очищают малярные кисти от остатков краски"
3. "Заселившись в один из номеров старой гостиницы, я увидел в стене это. Чем это может быть?"
Ответ: "Это гнезда для динамиков, которые являются, судя по всему, частью большой аудио системы, что делает звук объемным или же транслирует его во все комнаты номера"
4. "Что это за инструмент?"
Ответ: "Это инструмент для развальцовки тормозных трубок"
5. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Этот инструмент предназначен для колки льда"
6. "Я сначала принял это за ручку от пилы, но зачем тогда эти зубцы?"
Ответ: "С помощью этого предмета удобно фиксировать большие куски мяса для дальнейшей нарезки"
7. "Что это я увидел на дереве?"
Ответ: "Это небольшой "дом" для летучих мышей. Такие конструкции всегда узкие и имеют открытые щели сверху и снизу"
8. "Что это я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это часть снаряжения, которое позволяет работать на большой высоте или же наоборот спускаться в глубокие ямы и котловины, спокойно удерживая при этом вес человека"
9. "Что это я заметил на рюкзаке у прохожего?"
Ответ: "Вы не поверите, но это наручники упрощенного вида"
10. "Что это я нашел под подоконником в сарае? Так оно изменилось за 8 дней"
Ответ: "Это кокон бабочки Монарх"
11. "Идя по улице, увидел эту конструкцию - некий кейс, солнечные батареи и кажется микрофон. Зачем они здесь?"
Ответ: "Это оборудование для мониторинга уровня шума в данном районе"
12. "Что это за предмет? У кого-то есть догадки?"
Ответ: "Так теперь выглядят игрушечные рогатки для детей"
13. "Что это мой друг купил на распродаже?"
Ответ: "Это китайский резной мыльный камень"
14. "Что это за коробочка с отверстиями?"
Ответ: "В нее помещают рулоны с марками, чтобы удобнее было их отрывать"
15. "Что это такое? Кто подскажет?"
Ответ: "Это канделябр, по центру которого размещена цветочная "лягушка" - основа для небольшой икебаны"
16. "Что это за странный предмет? Еще и с зубцами"
Ответ: "Это кофейная ложка, а зубцы на ней - это зажим для открытого пакета с кофе"
17. "Что это за раритетный инструмент я нашел у своего дедушки?"
Ответ: "Это старинный вариант паяльника. Нагревали его помещая в пламя"
18. "Я нашел это неподалеку небольшой деревушки. Что это?"
Ответ: "Это старый ручной насос, у которого отсутствует множество деталей"
19. "Что это за предмет мне попался в руки?"
Ответ: "С помощью таких крючков на длинных жердях раньше открывали и закрывали верхние части еще деревянных окон"
20. "Моя подруга утверждает, что это некий кухонный предмет. Это правда?"
Ответ: "Это ручка, с помощью которой удобно вытягивать горячие подносы из духовки. Она также подходит для гриля"
Источник:
- "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru
- 12 загадок народов мира
- 11 увлекательных загадок
- 12 загадок для фишкян
- Глупее просто не бывает. ТОП женских вопросов с просторов интернета
Понравилось53
Вот окно, еще деревянное, какие верхние части тут закрываются этим крючком?
Они сначала выдумали и продали окна, которые не открыть.
Потом придумали крючки для открывания и снова впарили.
Это типично для них.
Всё норм.