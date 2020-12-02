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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
02 декабря 2020 21:03
Метки: вопросы   находки   ответы   
4120
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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1k
Роман 3 часа назад
12 Рогатка которая не стреляет? А для чего она?
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25k
Fat Lynx Роман 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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8k
Павел 2 часа назад
Кофейная ложка, в хозяйстве пригодится.
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Зачем ты и твой дедушка столько всякого хлама храните в доме, на чердаке и в гараже, что с трудом узнаете его предназначение?
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
С помощью таких крючков на длинных жердях раньше открывали и закрывали верхние части еще деревянных окон(ц.)
Вот окно, еще деревянное, какие верхние части тут закрываются этим крючком?
С помощью таких крючков на длинных жердях раньше открывали и закрывали верхние части еще деревянных окон(ц.) Вот окно, еще деревянное, какие верхние части тут закрываются этим крючком?
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852
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Это перевод с амеиканскага сайта, там и окна были американские
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8k
Андрей Ватрушкин ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Значит надо эти загадки американцам задавать.
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44k
Albert GER Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Это всё с пендосии.
Они сначала выдумали и продали окна, которые не открыть.
Потом придумали крючки для открывания и снова впарили.
Это типично для них.
Всё норм.
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Владимир Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Что за штука: самые странные находки
Что за штука: самые странные находки
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