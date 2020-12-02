Рыбак нашёл гору рвоты кашалота и стал миллионером

60-летний мужчина, прогуливаясь по пляжу в Таиланде, увидел много комков похожих на камни.
Рыбак Нарис Суваннасанг не растерялся и позвал своих родственников, чтобы перевезти интересную находку к себе домой.
Там он проверил огнём свою теорию, что это может быть амбра. И он не ошибся – найденные камни стали плавиться и источать сладковато-мускусный запах.
Там он проверил огнём свою теорию, что это может быть амбра. И он не ошибся – найденные камни стали плавиться и источать сладковато-мускусный запах.
×
Амбра – это рвота кашалота, которая поначалу имеет чёрный цвет и неприятный запах, но под действием солёной воды высветляется, становится воскообразной и с приятным ароматом. Очень ценится в парфюмерии и используется в ароматах элитных брендов.
Мужчина уже взвесил свою находку, и её общий вес составил около 100 кг. С мужчиной уже связался местный бизнесмен, который предложил 960 000 батов (почти 2,4 млн рублей) за килограмм. Теперь только осталось проверить качество амбры, что уже и делают специалисты.
Мужчина уже взвесил свою находку, и её общий вес составил около 100 кг. С мужчиной уже связался местный бизнесмен, который предложил 960 000 батов (почти 2,4 млн рублей) за килограмм. Теперь только осталось проверить качество амбры, что уже и делают специалисты.
И если качество подтвердится, то Нарис станет очень богатым человеком с состоянием около 240 млн рублей.
А пока мужчина ждёт ответа от будущего покупателя, он уже позвонил в полицию. Нарис рассказал, что у него дома имеется ценность, за сохранность которой он переживает.
А пока мужчина ждёт ответа от будущего покупателя, он уже позвонил в полицию. Нарис рассказал, что у него дома имеется ценность, за сохранность которой он переживает.
Пляжный мусорщик нашел сокровище на $700 000
Сурачет Чанчу живет в городе Сонгкла на юге Таиланда и зарабатывает себе на жизнь, собирая на пляже мусор, который можно сдать в переработку. Но теперь ему больше не придется копаться на пляже в поисках бутылок - находка, которую он сделал на берегу, принесет ему более $700 000.
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 000 старинных монет обнаружили на строительной площадке
- 18 человек, которые нашли сокровища с помощью металлоискателя
- Во время раскопок в Германии парень нашел 2000-летний кинжал
- Пляжный мусорщик нашел сокровище на $700 000
- Британцы нашли старинный клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...