FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Сообщество кладоискателей 32 поста • 27 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Сообщество кладоискателей 
Рыбак нашёл гору рвоты кашалота и стал миллионером

Рыбак нашёл гору рвоты кашалота и стал миллионером (4 фото)

Автор:
02 декабря 2020 12:22
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: амбра   богатство   камни   клад   находка   парфюм   рвота кашалота   таиланд   
4217
4
60-летний мужчина, прогуливаясь по пляжу в Таиланде, увидел много комков похожих на камни.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сообщество кладоискателей"
Метки: амбра   богатство   камни   клад   находка   парфюм   рвота кашалота   таиланд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Georgy Aleksandrov 18 минут назад
у нас в стране у него бы изъяли амбру и засудили бы за какое-нибудь незаконное обогащение)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rhino Georgy Aleksandrov 14 минут назад
Потом амбра таинственно исчезнет из здания ОВД в неизвестном направлении. Подставной сержант получит выговор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Минуту назад
жаль что у людей блювота не ценится))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ям 5 минут назад
авторша написала про себя - толстожопую блюющую мразоту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
мурзилка009-1 14 минут назад
Эх, жаль, что кашалоты в Чёрном море не водятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
мурзилка009-1 15 минут назад
У меня кот периодически выплёвывает амбру из шерсти... Никому не надо???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Рыбак нашёл гору рвоты кашалота и стал миллионером
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
781
zu4ara 23 минуты назад
Загадили океан ,вот кашалоты уже камнями блевать начали...
Там наверное все местные знают как Это выглядит, другой пройдёт мимо и не поймёт даже, что деньги лежат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Xela Полчаса назад
Набухать кашалота и плавать за ним потом))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Князь Курбский 48 минут назад
А не проще убить кашалота? Нужна моторка и гарпун
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM Князь Курбский Полчаса назад
Тебя посодют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий 49 минут назад
Как раз к обеду сенсация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 59 минут назад
блевотный пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Во время раскопок в Германии парень нашел 2000-летний кинжал Во время раскопок в Германии парень нашел 2000-летний кинжал 10 000 старинных монет обнаружили на строительной площадке 10 000 старинных монет обнаружили на строительной площадке 18 человек, которые нашли сокровища с помощью металлоискателя 18 человек, которые нашли сокровища с помощью металлоискателя Девочка нашла на пляже топор бронзового века Девочка нашла на пляже топор бронзового века Геолог ухаживал за малиной и нашёл дорогостоящую древность Геолог ухаживал за малиной и нашёл дорогостоящую древность
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44539



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уголок талантов дедушки Гурбангулы
3
284
Уголок талантов дедушки Гурбангулы
Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян
1
183
Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Наследие варягов – вареные рукавицы
0
5
Наследие варягов – вареные рукавицы
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
2
60
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
1
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#животные#разное#дтп#в мире#звезды#авария#рецепт
#юмор#россия#прикол#люди#знаменитости#кино#дети#позитив#готовка#фотографии
#интересно#факты#подборка#еда#сша#автомобили#забавно#автомир#москва#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться