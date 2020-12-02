Рыбак нашёл гору рвоты кашалота и стал миллионером

Амбра – это рвота кашалота, которая поначалу имеет чёрный цвет и неприятный запах, но под действием солёной воды высветляется, становится воскообразной и с приятным ароматом. Очень ценится в парфюмерии и используется в ароматах элитных брендов.



Мужчина уже взвесил свою находку, и её общий вес составил около 100 кг. С мужчиной уже связался местный бизнесмен, который предложил 960 000 батов (почти 2,4 млн рублей) за килограмм. Теперь только осталось проверить качество амбры, что уже и делают специалисты.