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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
30 ноября 2020 09:14
Метки: картинки   прикол   юмор   
4043
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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41  комментарий
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9k
Karelian Час назад
Комментарий к фото
Их что, до сих пор снимают???
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11k
Проктолог-иллюзионист 13 минут назад
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Рисовка какая убогая стала...
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39k
Raush 16 минут назад
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Как-то в армии привык вставать сразу как звенит будильник. Вот уже туева хуча лет прошла, а встаю безо всяких "побатонится" и не понимаю я этого, чего валяться и жалеть себя, типа "я такой бедный, несчсастный"... За 5 или 10 минут не выспишься,а вот опоздать - легко.
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11k
U55R 23 минуты назад
Комментарий к фото
Разницу можно будет понять когда будешь жарить.
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141
Pits2007 24 минуты назад
Комментарий к фото
Это еще что! Он давеча в ванной крокодила нарисовал, так я сквозь стену через нарисованную дверь выбежал!
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6k
Валерий Полчаса назад
Комментарий к фото
Учительница жалуется Вовочкиному отцу:
- Ваш сын нарисовал на парте муху, и я отбила об нее всю руку.
- Это еще что! Он давеча бочку с пивом на заборе нарисовал, так я полдня в очереди стоял!
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6k
Валерий Полчаса назад
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30 лет и 3 года ставил Илья Муромец будильник " на попозже"...
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16k
Олег 37 минут назад
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Услоновила..
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287
Старичок 43 минуты назад
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доска, два соска. на любителя знаете ли. ф
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90
Анна Анна Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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985
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
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Скорее как тарань и вобла. Обе какие-то сушёные
Скорее как тарань и вобла. Обе какие-то сушёные
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25k
Snork Snorkoff ☣️Месть печенегов☣️ 44 минуты назад
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«У всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик.»))
«У всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик.»))
«У всякого свой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик.»))
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985
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
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Купил 4 чебурека - собрал котёнка
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18k
Вишенка Крокодилова Час назад
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Да и редакторы уже не те. В книгах несколько раз встречала неправильное употребление слов "моцион" и "нелицеприятный".
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985
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
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Рускава языка не радной?
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4k
Majul ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
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а ты шо училка? я ни на уроки раскава. ты жи понил шо нописоно!

Но "объяснеяешь" это сильно ))) Как такое вообще рождается то, хххоспадя ))
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8k
KOSTELLO Час назад
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Но жарить надо одинаково
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985
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
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Учредить ордена "за введение санкций"
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985
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
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Мусульманка?
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985
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
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Шапочка, которая съела волка.
И бабушку
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8k
Обыватель Час назад
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год не просыпаясь
дрыхнет богатырь
мне б такой могучий
мочевой пузырь
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−11
Александр Коцеруба Час назад
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обыденная ситуация в начале конфликтов повсеместно
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44k
Albert GER Час назад
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"Хамло гугл.
Как приготовить утятину?"
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Димон

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