Живучий «Клим Ворошилов»

Но далее танку и его экипажу довелось пережить новое испытание:



«Снова появляются бомбардировщики. В этот раз Ю-88... Неподалеку от наблюдательного пункта, под одиноким деревом, стоял тяжелый танк управления бригады, которым командовал Кузнецов, Возле него еще четыре машины. Вдруг огромнейшая бомба со свистом летит прямо на танк, и машина исчезает в дыму. Когда ветер отнес в сторону дым и пыль, мы увидели только сухое дерево. Танка как не было. Я послал автоматчика, чтобы он выяснил, что там произошло. А в это время самолеты, сбросив весь запас бомб, скрылись. Постепенно дым рассеивается. Я не поверил своим глазам. Под сухим деревом из ямы поднимается орудие с башней. Орудие бьет в сторону противника. Танк Кузнецова живой!



Бой утих. Идем к Кузнецову. Позади КВ воронка от тяжелой бомбы. Ширина воронки — метров десять, а глубина почти пять метров. Танк уцелел потому, что бомба из самолета летит не по вертикали, а под большим углом. Она врезалась в землю под танком и, взорвавшись, выбросила несколько десятков кубометров земли. Силой взрыва танк подбросило и потом опустило в воронку.



Лейтенант Кузнецов рассказывал:



— После взрыва мы все потеряли сознание. Пошла кровь из носа и ушей. Когда пришел в себя, услышал стон башенного. Его голова лежала на моих коленях. Я достал баклагу со спиртом и дал ему немного выпить. Потом мы вдвоем оказали помощь другим членам экипажа. Рогов завел мотор. И только тут я заметил, что нам ничего не видно. Словно в погребе. Спустя несколько минут, мы поняли: танк засел в глубокой воронке. Постепенно, раскачивая машину вперед-назад, мы наконец вывели ее из воронки. Можно продолжать бой...



— Выдержали тысячекилограммовую бомбу! — удивился я.

Осмотрели танк. Днище толщиной в 40 миллиметров было вогнуто в середине. Но рама, на которой укреплен мотор, выдержала, не сместилась».



Сколько танкистов Второй мировой, пережили такой полет и после его завершения, оставшись в живых, могли рассказать командиру о своих ощущениях при этом? И у скольких танков после такого взрыва и полета завелся бы мотор?