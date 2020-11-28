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Живучий «Клим Ворошилов»

Живучий «Клим Ворошилов» (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 19:22
Метки: Живучий   Клим Ворошилов   танк   
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Противоречивые оценки заслужил танк КВ-1. Справедливо критиковали его за недостаточную надежность - особенно часто подводила трансмиссия, не выдерживавшая нагрузок тяжелого танка. Но при этом танк был малоуязвим для вражеского огня, весьма живуч. Много было историй о том, как экипаж с этим танком один воевал против превосходящих сил противника.
А вот еще такой случай:

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Метки: Живучий   Клим Ворошилов   танк   
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Но при этом танк был малоуязвим для вражеского огня

Если брать в расчёт, что у немецких танков пушки начинались от 20-мм автоматическая пушка KwK 30 у т2 до 50-мм KwK 38 у т3, также противоттанковые пушки имели такие же калибры.

Против ахт-ахт, тигра или пантеры броня кв не имела шансов. К тому же в отличие от твёрдой брони т34 у кв была броня средней твердости
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2k
Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Ага... воевали, воевали один против нескольких а в результате имея 24000 против 4 000 немецких за два месяца у Москвы оказались, это как?
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51k
Серый Варяг оглы Чиуауа 48 минут назад
Смени методички, хохлина.
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6k
dikijjim Варяг оглы Чиуауа 37 минут назад
авиация была уничтожена и сверху любой танк это консервная банка.до битвы под Москвой и общим контр наступлением фашисткая армия свирепствовала и косила броню танки укрепления и пехоту беспощадно но к 42 году наши поднакопили резервов,наладили производство средних танков,новой артиллерии и самолетов и дали всем писды аж сраки сверкали.
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dikijjim 36 минут назад
извини не фашистская армия,а авиация очепятался...
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