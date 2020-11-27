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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (25 фото)

Автор:
27 ноября 2020 22:15
Метки: картинки   прикол   юмор   
3102
25
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя

Авторский пост

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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24  комментария
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6k
Nikita 2 часа назад
Я же говорю, что у фотографий ЕСТЬ запах!
Я же говорю, что у фотографий ЕСТЬ запах!
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17k
ПаганецЪ 12 минут назад
У меня два имени. (Не спрашивайте, откуда - места надо знать)))
Что же я принесу?
Первое начинается на А. Тут и кэп не нужен.
Второе начинается на В. Выпивка, вискарь, винишко.
И, наконец, мой ник начинается на П. Поллитра, ясен пень. Ну, или пивко.
У меня два имени. (Не спрашивайте, откуда - места надо знать))) Что же я принесу? Первое начинается на А. Тут и кэп не нужен. Второе начинается на В. Выпивка, вискарь, винишко. И, наконец, мой ник начинается на П. Поллитра, ясен пень. Ну, или пивко.
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181k
MASK 21 минуту назад
Алкопост на вечер этой пятницы
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25k
Acu900 23 минуты назад
Комментарий к фото
Мне проще, меня Александр зовут, значит я могу принести любой Алкогольный напиток
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15k
Anna Acu900 18 минут назад
Комментарий к фото
...но прихожу, как Никита
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13k
Kvadro Полчаса назад
на вечер пятницы 44 плюса и 8 минусов от трезвеников ))
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66k
Фома 54 минуты назад
Комментарий к фото
Даже против газеты "Знамя Ленина", не имею ничего против, но вот "Прима", особенно если Елец или Моршанск, это брррр ...., хотя когда не было ничего и их курили, были и хуже сигареты, но эти в память запали , кхе-кхеее-кхааааа
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34k
Бабай Фома 36 минут назад
Комментарий к фото
Не доводилось тебе курить "Охотничьи" производства Душанбе. Во где убой был. Да и "Прима" таджикская не лучше.
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66k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Спасибо Билл, будет чем запить
Спасибо Билл, будет чем запить
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66k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Да всё потому, что крепкий алкоголь, это универсальная штука , и нервы успокоит, и костер поможет разжечь, и рану продезинфицировать сможет, да и напившись его сильно и есть то уже не охота, особенно утром , а консервы подождут, они не бьются .
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66k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Про этот ад забыли
Про этот ад забыли
Про этот ад забыли
Про этот ад забыли
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16k
иванов дмитрий Фома Час назад
Комментарий к фото
почему то зуко мы считали более натуральным )))
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66k
Фома иванов дмитрий 50 минут назад
Комментарий к фото
Хорошо сделали рекламу, все химия а зуко натурель.
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34k
Бабай Фома Полчаса назад
Комментарий к фото
Зуко и теперь живее всех живых.
Зуко и теперь живее всех живых.
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34k
Бабай Полчаса назад
Комментарий к фото
Это за 12 штук, не за один пакет.
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17k
ПаганецЪ Фома 16 минут назад
Комментарий к фото
Да-да.
Рекламный слоган должен быть таким: "Белый друг становится ближе!".
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66k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Никита Садовой , жмот и плохой человек, ведь мог бы принести настойку, наливку или просто пришел , поставил бы бутылку и сказал бы : [мат] принёс вам друзья, бутылку коньяка , а называется он Ной , выпей и не ной.
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16k
Мойша Час назад
Чтоб у всех была Пятница с Субботой и Воскресеньем!!!
Чтоб у всех была Пятница с Субботой и Воскресеньем!!!
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16k
Мойша 2 часа назад
Британия в пятницу.
Британия в пятницу.
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16k
Мойша 2 часа назад
Алкопост на вечер этой пятницы
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8k
KOSTELLO 3 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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