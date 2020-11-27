Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Странные фотографии, не поддающихся логическому объяснению
- 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки
- Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой
- Веселые демотиваторы на понедельник
- Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны
48
Понравилось48
Новости партнёров
Что же я принесу?
Первое начинается на А. Тут и кэп не нужен.
Второе начинается на В. Выпивка, вискарь, винишко.
И, наконец, мой ник начинается на П. Поллитра, ясен пень. Ну, или пивко.
Рекламный слоган должен быть таким: "Белый друг становится ближе!".