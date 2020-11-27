Усы, бороды и бакенбарды: мужская парикмахерская мода в викторианскую эпоху

Викторианский период интересен тем, что он многое изменил в стиле жизни людей. Например, у мужчин появилась мода на густую растительность на лице - а ведь раньше, в основном, было принято бриться. И тут наступил буквально золотой век для усов, бакенбардов, бородок и бород любых видов, размеров и густоты.
В викторианскую эпоху люди без бороды считались как бы недостаточно мужчинами. Растительность на лице стала признаком мужественности, поэтому и бороды начали носить по возможности более густые, даже окладистые. В общем, чем больше - тем лучше.
Вот целая коллекция винтажных снимков того времени. Они помогут примерно представить, как выглядели тогда взрослые мужчины, уважаемые члены общества.
Вот целая коллекция винтажных снимков того времени. Они помогут примерно представить, как выглядели тогда взрослые мужчины, уважаемые члены общества.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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