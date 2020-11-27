Усы, бороды и бакенбарды: мужская парикмахерская мода в викторианскую эпоху

В викторианскую эпоху люди без бороды считались как бы недостаточно мужчинами. Растительность на лице стала признаком мужественности, поэтому и бороды начали носить по возможности более густые, даже окладистые. В общем, чем больше - тем лучше.



Вот целая коллекция винтажных снимков того времени. Они помогут примерно представить, как выглядели тогда взрослые мужчины, уважаемые члены общества.