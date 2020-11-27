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Усы, бороды и бакенбарды: мужская парикмахерская мода в викторианскую эпоху

Усы, бороды и бакенбарды: мужская парикмахерская мода в викторианскую эпоху (43 фото)

Автор:
27 ноября 2020 14:53
Сообщество : Факты
Метки: бакенбарды   борода   викторианская эпоха   мужская мода   старые времена   старые снимки   усы и борода   
880
43
Викторианский период интересен тем, что он многое изменил в стиле жизни людей. Например, у мужчин появилась мода на густую растительность на лице - а ведь раньше, в основном, было принято бриться. И тут наступил буквально золотой век для усов, бакенбардов, бородок и бород любых видов, размеров и густоты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бакенбарды   борода   викторианская эпоха   мужская мода   старые времена   старые снимки   усы и борода   
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Вася 2 часа назад
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enot-begemot-y Час назад
А, кстати, интересная идея - отрастить шерсть на шее, чтобы об накрахмаленный воротник не тереться.
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18k
Дмитрий К. 2 часа назад
В то время бородатые мужчины были похожи на бородатых мужчин а не на гламурных дровосеков.
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Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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6k
Вася 2 часа назад
Усы, бороды и бакенбарды: мужская парикмахерская мода в викторианскую эпоху
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6k
Вася 2 часа назад
Усы, бороды и бакенбарды: мужская парикмахерская мода в викторианскую эпоху
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