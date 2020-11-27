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Визажист рисует сказочные картины, используя веки как холст

Визажист рисует сказочные картины, используя веки как холст (41 фото)

Автор:
27 ноября 2020 14:21
Сообщество : Искусство
Метки: веки   веко   визаж   визажист   картины на теле   макияж   миниатюры   художница   
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Таль Пелег - потрясающий визажист. Она умеет превращать веки в произведения искусства! В буквальном смысле - ведь она рисует на них, как на холсте, настоящие картины - хоть и крошечные. Однако в этих миниатюрах много деталей, красок и отсылок к поп-культуре. Их интересно разглядывать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: веки   веко   визаж   визажист   картины на теле   макияж   миниатюры   художница   
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