Визажист рисует сказочные картины, используя веки как холст

Таль Пелег - потрясающий визажист. Она умеет превращать веки в произведения искусства! В буквальном смысле - ведь она рисует на них, как на холсте, настоящие картины - хоть и крошечные. Однако в этих миниатюрах много деталей, красок и отсылок к поп-культуре. Их интересно разглядывать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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