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Карантинный скетчбук: сказочные работы художника в изоляции

Карантинный скетчбук: сказочные работы художника в изоляции (53 фото)

Автор:
27 ноября 2020 11:56
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрация   скетчбук   тушь   художник   
223
53

Художник Энди Сапуто приобрел новый скетчбук как раз к началу карантина. С тех пор он наполняет его фантастическими иллюстрациями и надеется закончить полностью к 2021 году.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюстрация   скетчбук   тушь   художник   
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6k
Nikita 23 минуты назад
Напомнило
Напомнило
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3k
Едондер пуп 18 минут назад
На рекламу гелевых ручек похоже((
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Mr. Jingles

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