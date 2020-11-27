Карантинный скетчбук: сказочные работы художника в изоляции

Художник Энди Сапуто приобрел новый скетчбук как раз к началу карантина. С тех пор он наполняет его фантастическими иллюстрациями и надеется закончить полностью к 2021 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: иллюстрация скетчбук тушь художник
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