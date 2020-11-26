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Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
26 ноября 2020 23:25
Метки: история   ретро   фото   
1164
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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8k
Nero 6 часов назад
Это не авианосец, а авианесущий крейсер.
Это разные классы кораблей.
Это не авианосец, а авианесущий крейсер. Это разные классы кораблей.
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