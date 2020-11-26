Подборка интересных ретро-фотографий
2.
Советская женщина в телогрейке и тёплых рукавицах позирует фотографу на улице в морозный день.
Улица на берегу Москва-реки в Москве.
Фотограф Дуглас Смит — американский историк, который показал миру редчайшие снимки 50-х годов СССР. Он нашел их в доме Мартина Манхоффа, который в прошлом был дипломатом США и работал в СССР, однако в 54 году его депортировали по подозрению в шпионаже
Фотограф Дуглас Смит — американский историк, который показал миру редчайшие снимки 50-х годов СССР. Он нашел их в доме Мартина Манхоффа, который в прошлом был дипломатом США и работал в СССР, однако в 54 году его депортировали по подозрению в шпионаже
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3.
Вьетнам, 1971 год
Ричард Чэмпион, командир отделения роты "B", 4-й батальон, 21-я пехотная, 11-я легкая пехотная бригада, выкрикивает инструкции своему отряду во время патрулирования на "высоте 56", недалеко от Чу Лая, Вьетнам, 1971 год
4.
Многократный олимпийский чемпион по плаванию Марк Спитц из США был знаменит в том числе своими неизменными усами.
По рассказу самого Спитца, однажды тренер советской сборной спросил, не замедляют ли усы его движение в воде. Спортсмен в шутку ответил, что, наоборот, усы отводят воду от его рта, помогая телу быть более обтекаемым, и в конечном счёте только увеличивают скорость. На следующий год Спитц на очередных международных соревнованиях увидел всех советских пловцов с усами.
5.
Московский Кремль, 1897 год.
На первом плане Николаевский дворец, Дальше Вознесенский монастырь и узнаваемая Спасская башня. В правой стороне кадра строительная площадка, идут работы по сооружение памятника-мемориала Александру Второму.
6.
Когда Император Всероссийский Николай II возил любимую жену на инвалидной коляске, он любил рассказывать ей сказки, которые придумывал сам...
О том, что у будущей супруги проблемы со здоровьем, Николай знал еще до свадьбы. Именно поэтому он старался сократить участие Александры Федоровны в изнурительных церемониях, а по дому и саду катал в инвалидной коляске.
В России больными ногами императрицы занимался врач-ортопед Карл Хорн. Процесс лечения был интенсивен, о чем свидетельствует фрейлина М.Ф. Герингер весной 1900 г.: «Доктором Хорном было сделано Ее Величеству в Царском Селе 14 визитов и в Петербурге 70 визитов». Тогда же императрица пожаловала 120 рублей на покупку двух тренажеров для себя.
Интересно, что впоследствии Хорн обратился к Александре Федоровне с идеей создать центр ортопедии, где бы разрабатывались самые современные методы лечения. 21 марта 1902 года Государь Император подписал указ "на отпуск из Государственного Казначейства 200.000 рублей на устройство под руководством доктора медицины, статского советника Хорна ортопедической лечебницы в С.-Петербурге, которую Ея Императорское Величество Государыня Императрица Александра Федоровна желала бы принять под свое покровительство"
Так появился Институт ортопедии в Александровском парке, близ Петропавловской крепости...
В России больными ногами императрицы занимался врач-ортопед Карл Хорн. Процесс лечения был интенсивен, о чем свидетельствует фрейлина М.Ф. Герингер весной 1900 г.: «Доктором Хорном было сделано Ее Величеству в Царском Селе 14 визитов и в Петербурге 70 визитов». Тогда же императрица пожаловала 120 рублей на покупку двух тренажеров для себя.
Интересно, что впоследствии Хорн обратился к Александре Федоровне с идеей создать центр ортопедии, где бы разрабатывались самые современные методы лечения. 21 марта 1902 года Государь Император подписал указ "на отпуск из Государственного Казначейства 200.000 рублей на устройство под руководством доктора медицины, статского советника Хорна ортопедической лечебницы в С.-Петербурге, которую Ея Императорское Величество Государыня Императрица Александра Федоровна желала бы принять под свое покровительство"
Так появился Институт ортопедии в Александровском парке, близ Петропавловской крепости...
10.
Битва на мешках
Победит тот у кого в мешке подкова)
Финские народные игры, времен российской империи.
Финские народные игры, времен российской империи.
11.
Молодой вратарь Лучано Паваротти, середина 50-х.
Тогда он хотел делать карьеру футболиста. Мать убедила его выбрать истинное призвание и стать учителем. Два года он проработал в школе, но любовь к музыке взяла верх. Тогда отец Фернандо Паваротти с тяжелым сердцем согласился поддержать его и содержать до 30 лет. С одним условием: если карьера не сложится, после 30 он пойдет на работу.
В 1961 году 26-летний Лучано выиграл Международный конкурс вокалистов. Мир узнал новую звезду оперной сцены, а Фернандо Паваротти вздохнул спокойно.
В 1961 году 26-летний Лучано выиграл Международный конкурс вокалистов. Мир узнал новую звезду оперной сцены, а Фернандо Паваротти вздохнул спокойно.
12.
На съёмках фильма « Мертвый сезон».
Справа- прототип героя Донатаса Баниониса - разведчик-нелегал Конон Молодый (сэр Гордон Лонсдейл). Кстати, именно он настоял на том, чтобы главную роль в фильме сыграл не Вячеслав Тихонов, а Банионис.
...за 7 лет до этой фотографии на международной выставке в Брюсселе было представлено инновационное изобретение — автосигнализация с блокировкой. «По итогам выставки она получает Большую золотую медаль, а имя Гордона Лонсдейла — талантливого британского бизнесмена канадского происхождения, «подарившего безопасность автомобилям и покой их владельцам», гремит по всей Европе.
За вклад Лонсдейла в развитие технологий в Великобритании и за то, что он «прославил страну на крупной международной выставке», королева Англии Елизавета II пожаловала Гордону титул сэра. Представляю, каким было выражение лица Ее Величества, когда ей сообщили, что Лонсдейл на самом деле- советский разведчик, долгие годы проработавший в Англии...
PS
Один забавный факт. В апреле 1964 года Гордона Лонсдейла обменяли на британского разведчика Гревила Винна, задержанного в Москве. Тот был человеком весьма практичным и при обмене попросил на все изъятые у него деньги купить ему с собой черной икры. Когда об этом узнали лондонские газетчики, они прозвали Винна килькой, на которую русские так выгодно выменяли свою акулу
...за 7 лет до этой фотографии на международной выставке в Брюсселе было представлено инновационное изобретение — автосигнализация с блокировкой. «По итогам выставки она получает Большую золотую медаль, а имя Гордона Лонсдейла — талантливого британского бизнесмена канадского происхождения, «подарившего безопасность автомобилям и покой их владельцам», гремит по всей Европе.
За вклад Лонсдейла в развитие технологий в Великобритании и за то, что он «прославил страну на крупной международной выставке», королева Англии Елизавета II пожаловала Гордону титул сэра. Представляю, каким было выражение лица Ее Величества, когда ей сообщили, что Лонсдейл на самом деле- советский разведчик, долгие годы проработавший в Англии...
PS
Один забавный факт. В апреле 1964 года Гордона Лонсдейла обменяли на британского разведчика Гревила Винна, задержанного в Москве. Тот был человеком весьма практичным и при обмене попросил на все изъятые у него деньги купить ему с собой черной икры. Когда об этом узнали лондонские газетчики, они прозвали Винна килькой, на которую русские так выгодно выменяли свою акулу
13.
"Индейцам пива не отпускать!"
США, штат Монтана, 1941. Табличка на стене бара: "Индейцам пиво не продается".
17.
Чарли Чаплин и Уинстон Черчилль, 21 сентября 1929 года, Лос–Анджелес.
Когда Чаплин приехал в Великобританию на премьеру своего фильма "Огни большого города", то Черчилль пригласил его в гости в свое имение в Чартвелле. Там Чаплин отметил качество кладки кирпичного забора. Черчилль похвастался, что выложил его сам, как и все остальные кирпичные сооружения на территории усадьбы, и признался, что работа с кирпичом — единственное, что по–настоящему его успокаивает. Чаплин захотел этому научиться, и Черчилль согласился провести мастер–класс, только если Чаплин никому не расскажет секрет его кладки. Чаплин согласился и слово сдержал: в чем состоял секрет, до сих пор неизвестно...
Они познакомились в 1929 году, когда в рамках поездки по США и Канаде Черчилль провел несколько дней в Голливуде. Несмотря на разные политические взгляды, они быстро нашли общий язык и в будущем симпатизировали друг другу. Так, например, Черчилль написал биографическое эссе о Чаплине, которое было впервые опубликовано в 1935 году. Увы, остался нереализованным их запланированный совместный проект — фильм «Молодой Наполеон», к которому Черчилль должен был написать сценарий, а Чаплин сыграть главную роль.
Последний раз они встретились 25 апреля 1956 года в Лондоне — Черчилль уже был на пенсии, а Чаплин жил в Швейцарии (17 сентября 1952 года он отправился в Лондон на мировую премьеру «Огней рампы» и Эдгар Гувер добился от иммиграционных властей запрета на обратный въезд актёра в страну. Единственное исключение будет сделано в 1972 году, когда ему дадут краткосрочную визу для получения почетного "Оскара").
Они познакомились в 1929 году, когда в рамках поездки по США и Канаде Черчилль провел несколько дней в Голливуде. Несмотря на разные политические взгляды, они быстро нашли общий язык и в будущем симпатизировали друг другу. Так, например, Черчилль написал биографическое эссе о Чаплине, которое было впервые опубликовано в 1935 году. Увы, остался нереализованным их запланированный совместный проект — фильм «Молодой Наполеон», к которому Черчилль должен был написать сценарий, а Чаплин сыграть главную роль.
Последний раз они встретились 25 апреля 1956 года в Лондоне — Черчилль уже был на пенсии, а Чаплин жил в Швейцарии (17 сентября 1952 года он отправился в Лондон на мировую премьеру «Огней рампы» и Эдгар Гувер добился от иммиграционных властей запрета на обратный въезд актёра в страну. Единственное исключение будет сделано в 1972 году, когда ему дадут краткосрочную визу для получения почетного "Оскара").
19.
Юрий Гагарин в госпитале беседует с раненым участником боев против интервентов в районе Плайя-Хирон, 23 июля 1961 года, Куба.
Судя по рельефу мышц на руке, товарищ майор мог одной улыбкой руку сломать оппоненту))
20.
Сквер у Большого театра. Маршрут трамвая Петровский парк-Б.Дмитровка-Мясницкая-Сокольническая застава. ЦУМ на заднем плане, в то время «Мюръ и Мерилизъ»
21.
Джо Байден во главе делегации Сената США на переговорах с А.А. Громыко в Москве, 1988 год. Фото: Эдуард Песов, ТАСС
22.
Держать оборону
Генерал-полковнику Францу Гальдеру, начальнику Генштаба вермахта, приписывают слова о румынской армии: в принципе, румыны могут успешно удерживать позиции, но при двух условиях:
1. Если перед ними находится широкая водная преграда
2. Если противник не наступает
1. Если перед ними находится широкая водная преграда
2. Если противник не наступает
24.
Луи де Фюнес и Ив Монтан тренируются танцевать фламенко во время съёмок фильма "Мания величия" (1971)
25.
Самый запоминающийся акт жизни.
В 1914 г. 25-летняя суфражистка Мэри Робинсон взяла большой нож и изрезала картину "Венера с зеркалом" (ок. 1647 г., холст, масло, размер 122 х 177 см) великого испанского живописца Диего Веласкеса в Лондонской национальной галерее. Как объяснила вандалистка, за 2 часа, что она бродила по выставке, никто из мужчин так и не обратил на нее внимания. Осудили на полгода, реально отсидела 2 недели.
Была одной из рьяных активисток борьбы за женские права: занималась поджогами госучреждений, била окна в британском МВД, взрывала железнодорожные вокзалы...
Ее арестовывали 9 раз, провела за решеткой 3 года. В 1953 г. опубликовала воспоминания "Смешной вызов или Автобиография сражающейся суфражистки, изрезавшей знаменитую Венеру с зеркалом в Национальной галерее!"
Была одной из рьяных активисток борьбы за женские права: занималась поджогами госучреждений, била окна в британском МВД, взрывала железнодорожные вокзалы...
Ее арестовывали 9 раз, провела за решеткой 3 года. В 1953 г. опубликовала воспоминания "Смешной вызов или Автобиография сражающейся суфражистки, изрезавшей знаменитую Венеру с зеркалом в Национальной галерее!"
29.
Проект памятника Ленину в древнеегипетской стилистике, автор - Иосиф Григорьевич Лангбард, около 1931-ого года.
Монумент планировалось соорудить в Ленинградском торговом порту. Руками Ильич опирается на две стеллы с рельефами Маркса и Энгельса.
33.
Четыре генеральных секретаря, 1981 год.
Снимок 7 ноября 1981 года. 12 ноября 1982 года Юрий Андропов после смерти Брежнева избран генеральным секретарем КПСС и стал главой Советского Союза. 13 февраля 1984 года генсеком станет Константин Черненко. 11 марта 1985 года, через день после смерти Черненко, генеральным секретарем станет Михаил Горбачёв.
34.
Американский 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт М2, установленный вьетконговцами на станке советского крупнокалиберного пулемёта ДШК и оснащённый прицелом от него же; Вьетнам; ~ 60-е годы
36.
Ленинградская мода. 1977 год
"К наиболее острым новым предложениям в области мужского нетрадиционного костюма следует отнести комбинезоны. Скорее всего, их наденут молодые мужчины, уверенные в себе любители экстравагантного. Думается, они не пожалеют об этом. Ведь истоки этого вида одежды кроются в рабочем костюме, следовательно, комбинезоны особенно удобны".
(журнал Ленинградская мода. 1977.№3)
(журнал Ленинградская мода. 1977.№3)
37.
Парад байкеров и их подруг на Harley Davidson. США, 1979 год.
Как заявляют официальные представители Harley Davidson: «Гамбург» и «Harley» являются символами свободы.
38.
Войска Национально-революционной армии (НРА) Китайской республики, занявшие оборону на Великой Китайской стене в районе деревни Футуйу (Futuyu). В кадре японский пулемет Тип 11 (Намбу). Хэбэй, Лайюань, Китай. 1938 Автор: Ша Фэй (Sha Fei / 沙飞)
39.
Фотограф Horace Warner, конец 19 века, Великобритания. Дети в одном из самых неблагополучных и опасных районов Лондона.
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