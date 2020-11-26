17.

Когда Чаплин приехал в Великобританию на премьеру своего фильма "Огни большого города", то Черчилль пригласил его в гости в свое имение в Чартвелле. Там Чаплин отметил качество кладки кирпичного забора. Черчилль похвастался, что выложил его сам, как и все остальные кирпичные сооружения на территории усадьбы, и признался, что работа с кирпичом — единственное, что по–настоящему его успокаивает. Чаплин захотел этому научиться, и Черчилль согласился провести мастер–класс, только если Чаплин никому не расскажет секрет его кладки. Чаплин согласился и слово сдержал: в чем состоял секрет, до сих пор неизвестно...



Они познакомились в 1929 году, когда в рамках поездки по США и Канаде Черчилль провел несколько дней в Голливуде. Несмотря на разные политические взгляды, они быстро нашли общий язык и в будущем симпатизировали друг другу. Так, например, Черчилль написал биографическое эссе о Чаплине, которое было впервые опубликовано в 1935 году. Увы, остался нереализованным их запланированный совместный проект — фильм «Молодой Наполеон», к которому Черчилль должен был написать сценарий, а Чаплин сыграть главную роль.



Последний раз они встретились 25 апреля 1956 года в Лондоне — Черчилль уже был на пенсии, а Чаплин жил в Швейцарии (17 сентября 1952 года он отправился в Лондон на мировую премьеру «Огней рампы» и Эдгар Гувер добился от иммиграционных властей запрета на обратный въезд актёра в страну. Единственное исключение будет сделано в 1972 году, когда ему дадут краткосрочную визу для получения почетного "Оскара").