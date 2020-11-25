Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях

23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен СПИДом. На следующий день, 24 ноября, легендарный музыкант скончался от бронхиальной пневмонии, развившейся на его фоне. Сегодня, 29 лет спустя после смерти певца и композитора, мы вспоминаем жизнь великого Фредди в фотографиях.
Фредди на свой четвертый день рождения на Занзибаре в молитвенной шапочке и с традиционным венком.
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По дороге в Огненный храм для празднования дня рождения. Обычно семья ездила туда на такси, но мать Фредди Джер говорит, что в тот день она хотела, чтобы в памяти сына осталась поездка на рикше.
С семи лет Фредди посещал школу святого Петра в Панчгани, Индия. Он даже получил награду «Лучший ученик».
Фредди обучался в художественном колледже Илинг с Питером Таунсендом и Ронни Вудом.
Именно здесь он начал думать о том, чтобы сделать карьеру в мире музыки. В последний год учебы он присоединился к группе Ibex. На этом фото он отдыхает с остальными членами группы в Кенсингтоне.
Эти фото сделал гитарист Queen Брайан Мэй на стереокамеру. «Я практически везде носил с собой эту камеру, — говорит Мэй. — Эти фото можно посмотреть в режиме „волшебного глаза“.
«Утиный дом» на краю Женевского озера в Швейцарии стал убежищем Фредди от папарацци в конце его карьеры. Здесь он записывал свои последние композиции с Queen и написал последнюю песню A Winter’s Tale.
Концерт в Нью-Йорке в рамках тура «Ночь в опере». Фредди полюбил этот город за то время, когда снимал здесь квартиру. Он говорил друзьям, что именно в Нью-Йорке может чувствовать себя «обычным человеком».
39-й день рождения Фредди в Мюнхене, Германия.
Он пригласил близких друзей на праздник-маскарад, а затем снял пару видео с мероприятия для клипа своего соло-сингла Living on My Own. Однако тогда его звукозаписывающая компания запретила показ этого клипа. Полную версию мир увидел только с повторным выходом самого трека в 1993 году.
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Метки: интересное певец фотографии
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