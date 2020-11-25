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Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях

Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях (18 фото)

Автор:
25 ноября 2020 06:05
Метки: интересное   певец   фотографии   
411
18
23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен СПИДом. На следующий день, 24 ноября, легендарный музыкант скончался от бронхиальной пневмонии, развившейся на его фоне. Сегодня, 29 лет спустя после смерти певца и композитора, мы вспоминаем жизнь великого Фредди в фотографиях.
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Метки: интересное   певец   фотографии   
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
Великий?... Популярный, талантливый,-согласен. А величие в чём?
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3k
Ыукп Гарри Слепнер 2 часа назад
В Рапсодии.)
Да и все великие композиторы когда-то были просто популярными и талантливыми.
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6k
sumrаknn 16 минут назад
Я человек простой - вижу волочкову, гомосятину или высеры - минусую.
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56k
Опиум для народа 47 минут назад
Все лицемерно п"здят про то,как не любят п"дарасов и мигрантов,но тут же млеют от Меркьюри.)))
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rutt Час назад
Топ,топ,хлоп)
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46
Евгений Демидов Час назад
Почему везде Фредди Меркьюри? На детских фото он ещё Фаррух Булсара)
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Ссылка youtu.be
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Гарри Слепнер ☣️Месть печенегов☣️ 9 минут назад
Реп?
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