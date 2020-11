Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях

Он пригласил близких друзей на праздник-маскарад, а затем снял пару видео с мероприятия для клипа своего соло-сингла Living on My Own. Однако тогда его звукозаписывающая компания запретила показ этого клипа. Полную версию мир увидел только с повторным выходом самого трека в 1993 году.