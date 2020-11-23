В Индии прошла 14-часовая операция по спасению упавшего в колодец слона

Животное упало в колодец глубиной 17 метров, откуда его на протяжении 14 часов с помощью ремней и крана доставали спасатели и местные жители. Всего в спасительной операции участвовало 50 человек, еще около ста наблюдали за процессом.
19 ноября фермер из округа Дхармапури в южном штате Тамилнад сообщил местным властям, что услышал крики животного, доносящиеся из колодца. Несмотря на глубину колодца, воды в нем было немного, и ее откачали, чтобы до 25-летнего слона было легче добраться. Прежде чем поднять слона, спасатели удостоверились, что животное не пострадало, после чего ветеринар вколол ему успокоительное.
Пока готовилась спасательная операция, обеспокоенные жители деревни бросали в колодец банановые листья, чтобы слону было чем подкрепиться. Животное удалось вытащить из колодца после полуночи, для этого понадобилось два экскаватора, несколько грузовиков и подъемный кран.
Слон не пострадал, и вскоре его отпустили в лес в районе Хосура.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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