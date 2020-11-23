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В Индии прошла 14-часовая операция по спасению упавшего в колодец слона

В Индии прошла 14-часовая операция по спасению упавшего в колодец слона (4 фото)

Автор:
23 ноября 2020 16:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: индия   новости   слон   спасительная операция   
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Животное упало в колодец глубиной 17 метров, откуда его на протяжении 14 часов с помощью ремней и крана доставали спасатели и местные жители. Всего в спасительной операции участвовало 50 человек, еще около ста наблюдали за процессом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: индия   новости   слон   спасительная операция   
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