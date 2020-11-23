В Индии прошла 14-часовая операция по спасению упавшего в колодец слона

19 ноября фермер из округа Дхармапури в южном штате Тамилнад сообщил местным властям, что услышал крики животного, доносящиеся из колодца. Несмотря на глубину колодца, воды в нем было немного, и ее откачали, чтобы до 25-летнего слона было легче добраться. Прежде чем поднять слона, спасатели удостоверились, что животное не пострадало, после чего ветеринар вколол ему успокоительное.