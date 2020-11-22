29.

В августе 1991 г. Янаев возглавил ГКЧП, издал указы об исполнении им обязанностей Президента СССР и введении чрезвычайного положения в ряде регионов страны. 22 августа 1991 г. был арестован за участие в государственном перевороте. Ему было предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР (измена родине). В феврале 1994 г. он вместе с остальными путчистами был амнистирован и с тех пор от политики был принципиально далек.