Подборка интересных ретро-фотографий
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5.
Вам когда-нибудь так нравилась ваша машина, что вы вешали ее на стену? Джо Боннье сделал. Он привёл McLaren M5A с двигателем BRM V12 до шестого места в Гран-при Италии 1968 года.
6.
Леонардо ДиКаприо на съемочной площадке фильма "Зубастики–3", 1991 год, США
Некоторые из звезд кино начинали свой путь со съемок в ужастиках: так первым фильмом Джонни Деппа был "Кошмар на улице Вязов", а Леонардо ДиКаприо — "Зубастики — 3".
11.
Премьер-министр Австралии Роберт Мензис смотрит матч. 1960-е годы.
У него была специальная платформа, что бы смотреть футбольные матчи, не выходя из своего Bentley.
20.
Комик Бенни Хилл с моделями «Penthouse Pets» принимают участие в 17-й ежегодной премии «Эмми» в Нью-Йорке, 20 ноября 1989 г.
22.
Молодая пара целуется, измеряя при этом на детекторе лжи степень эмоциональной реакции, 1939 год. Как видим, показания зашкаливают.
28.
Островитянка, 1986 год, острова Яп, Микронезия
Еще 40 лет назад на главном острове так ходили все женщины. Сейчас такой традиции уже нет. Но голую грудь аборигенки можно увидеть на отдаленных моту. Проблема в том, что туда очень тяжело добраться — нет аэропортов и регулярного морского сообщения.
29.
Автомобиль либерала, 1991 год, Ленинград (уже почти Санкт–Петербург)
В августе 1991 г. Янаев возглавил ГКЧП, издал указы об исполнении им обязанностей Президента СССР и введении чрезвычайного положения в ряде регионов страны. 22 августа 1991 г. был арестован за участие в государственном перевороте. Ему было предъявлено обвинение по статье 64 УК РСФСР (измена родине). В феврале 1994 г. он вместе с остальными путчистами был амнистирован и с тех пор от политики был принципиально далек.
31.
«На сельском празднике» (камешек за пазуху) п. Аскиз Хакасской автономной области.1983 г
Национальный праздник Хакасии «Тун Пайрам» - народная хакасская игра. Председатель Саяногорского горисполкома, ветеран спорта Бугаев Николай Николаевич перебрасывает через себя камень весом 78 кг.
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