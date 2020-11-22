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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 124 поста • 33 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Картинки для настроения

Картинки для настроения (8 фото)

Автор:
22 ноября 2020 11:37
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: картинки   прикол   юмор   
1874
8
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Метки: картинки   прикол   юмор   
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15  комментариев
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11k
Сергей 2 часа назад
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А кто автор высказывания? Очень надеюсь, что не Стетхэм.
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12k
speaktr-st 21 минуту назад
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Не оружие, а орудия труда.
Но ЕГЭшникам разницы не видать...
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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...бухашка....
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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так и вся жисть пройдет - на унитаз......
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50k
Андрей Броненосец Потелкам Час назад
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Не "на", а "в"!
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63
Стич 2 часа назад
Картинки для настроения
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56k
Александр Ломовицкий Стич Час назад
Картинки для настроения
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103
Умница-красавица 2 часа назад
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Подумалось, вот почему в большинстве загсов эти ушлепочные интерьеры в стиле «дорохо- бохато», эти ковры дебильные с узорами
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823
Максим Алтадуков Умница-красавица 2 часа назад
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"Дворец Бракосочетаний"
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103
Умница-красавица 2 часа назад
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Дизайнер интерьеров дворцов бракосочетаний заминусил
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7k
Агент Безопасной Национальности Умница-красавица 2 часа назад
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Чтоб хоть как-то подсластить пилюлю и отвлечь жертву от неизбежного
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103
Умница-красавица Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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Минуточку! Для этого есть подружки невесты
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7k
Агент Безопасной Национальности Умница-красавица 2 часа назад
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Это уже после ЗАГСа. Главное, чтоб молодая жена не узнала
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