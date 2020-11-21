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Ретро фотографии

Ретро фотографии (25 фото)

Автор:
21 ноября 2020 23:18
Метки: история   ретро   фото   
431
25

Многие люди вспоминают своё прошлое и прошлое своей страны с большой долей ностальгии, а некоторые мечтали бы вернуться в то время, когда всё было проще и стабильнее

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Метки: история   ретро   фото   
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Хватит Монику постить,я устал уже дрочить.
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2.9M
Димон Автор поста Taximaxi 2 часа назад
это полезно, простатита не будет
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1k
Brevnault Час назад
Комментарий к фото
Ретро фотографии
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2k
Frank Borman Час назад
«Взгляд», пионерлагерь «Романтик», июль – август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь

У кого то сегодня ночью будет секс. И, возможно, даже не один раз.
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7k
Караганда Час назад
о вкусах не спорят-амбиции и мечты В.Зайцева.


о вкусах не спорят-амбиции и мечты В.Зайцева.
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7k
Караганда 2 часа назад
швейцары меняются-а мест так и нет-сейчас спорят о рюмочных и питейных
гдеж народ должен пятилетку за три года делать.


швейцары меняются-а мест так и нет-сейчас спорят о рюмочных и питейныхгдеж народ должен пятилетку за три года делать.
швейцары меняются-а мест так и нет-сейчас спорят о рюмочных и питейныхгдеж народ должен пятилетку за три года делать.
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14k
Александр Сучков 2 часа назад
"Варенье из фруктов собственного сада, июль 1957-го, Грузинская ССР, г. Рустави" Вижу только сливу, а где варенье??? Стакан пустой ещё вижу....
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Димон Автор поста Александр Сучков 2 часа назад
Не занудничай, сливы есть, сахар есть, и кастрюля...сейчас будет варенье
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14k
Александр Сучков Димон 2 часа назад
а стакан?)))
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2.9M
Димон Автор поста Александр Сучков 46 минут назад
Шура, было бы чего выпить, а стакан найдется)))
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1k
Brevnault 2 часа назад
Комментарий к фото
Ретро фотографии
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983
Никита 2 часа назад
Для себя выделил фото замечательных Актёров:Ростислава Плята,Анатолия Папанова,Армена Джигарханяна,Георгия Буркова,Василия Шукшина,Юрия Никулина,Ивана Лапикова,-достойные Люди старой закалки.
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