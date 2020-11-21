Многие люди вспоминают своё прошлое и прошлое своей страны с большой долей ностальгии, а некоторые мечтали бы вернуться в то время, когда всё было проще и стабильнее
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«Взгляд», пионерлагерь «Романтик», июль – август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь
Георгий Бурков с Василием Шукшиным, Юрием Никулиным и Иваном Лапиковым на съёмках фильма «Они сражались за Родину», СССР, 1974 год.
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