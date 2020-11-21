«- Да-а… — протянул экзаменатор и с любопытством посмотрел на Вольку. — А что ты можешь сказать насчет формы Земли?

Старик Хоттабыч что-то трудолюбиво забормотал в коридоре.

„Земля имеет форму шара“, — хотел было сказать Волька, но по не зависящим от него обстоятельствам отвечал:

— Земля, о достойнейший из учителей, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекою — Океаном. Земля покоится на шести слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир, о учитель!»



Хоттабычу на момент выхода сказки Лазаря Лагина было 3 732 года и 5 месяцев из них «без малого три тысячи лет» он провел в бутылке, и, конечно, был не в курсе того, насколько далеко ушла любая наука. Теория о плоской земле, лежащей на спинах слонов, стоящих на гигантской черепахе, пришла из индуизма. Причём, в разных версиях количество слонов меняется от трех до семи, но чаще всего встречается четыре — по сторонам света. У Хоттабыча была довольно редкая версия.

Первые доказательства сферичности земли были приведены Аристотелем в 330 году до н.э. К тому времени Хоттабыч уже больше века сидел в бутылке…