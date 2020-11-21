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Кто такой старик Хоттабыч на самом деле?

Кто такой старик Хоттабыч на самом деле? (11 фото)

Автор:
21 ноября 2020 20:45
Сообщество : Кино
Метки: Хоттабыч   видео   история   кино   факты   
431
11
Сказку «Старик Хоттабыч» писатель Лазарь Лагин написал под впечатлением от английской сказки 1900 года «Медный кувшин» о молодом архитекторе и джинне из кувшина.
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Метки: Хоттабыч   видео   история   кино   факты   
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7  комментариев
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224k
Booharik Час назад
Гора позади мавзолея Асафа ибн Бурхии называется Тахти Сулейман - трон Соломона. У подножия этой горы старое мусульманское кладбище. Неподалёку, в пещере находится краеведческий музей, неподалёку от которого проводились археологические раскопки на месте древнего поселения, возраст которого около 3500 лет. Г. Ош со времён этих раскопок считается одним из старейших городов на планете.


Гора позади мавзолея Асафа ибн Бурхии называется Тахти Сулейман - трон Соломона. У подножия этой горы старое мусульманское кладбище. Неподалёку, в пещере находится краеведческий музей, неподалёку от которого проводились археологические раскопки на месте древнего поселения, возраст которого около 3500 лет. Г. Ош со времён этих раскопок считается одним из старейших городов на планете.
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8k
KOSTELLO 16 минут назад
Интересно.
Спасибо!
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55k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
Кто такой старик Хоттабыч на самом деле?
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1k
Сергей 55 минут назад
Ну, правильно, вечером не убирают и не выносят мусор. В зеркало не смотреть вечером, ну, это спорно,зевая закрывать рот - нормально, а вот с финиками проблема.))) А вообще Хоттабыч очень похож ( по поведению ) на Серого Волка из русских сказок.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
памятник ковру самолёту на Лубянской площади, потом там поставят памятник Дзержинскому, а потом и его снесут...
памятник ковру самолёту на Лубянской площади, потом там поставят памятник Дзержинскому, а потом и его снесут...
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Как все сложно, шайтанама!
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43k
RusLAN Автор поста Слепой Пью 2 часа назад
Кто такой старик Хоттабыч на самом деле?
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