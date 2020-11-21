Сказку «Старик Хоттабыч» писатель Лазарь Лагин написал под впечатлением от английской сказки 1900 года «Медный кувшин» о молодом архитекторе и джинне из кувшина.
«Старик Хоттабыч» выходил в трёх редакциях: оригинал от 1938 года, редакция 1953 года и расширенная версия 1955 года… Каждый раз сказка менялась в соответствии с событиями, происходящими в СССР: одно убиралось из текста, другое вставлялось. Лазарь Лагин не занимался правками последующих редакций и даже не раскрывал имени и отчества на обложке, оставаясь как «Л.Лагин». Через год после последней редакции вышел фильм о добром и неуклюжем джинне…
×
Джинны — герои арабской мифологии, чаще всего выступавшие в роли, аналогичной более привычным нам бесам или чертям. В западной культуре джинны получили популярность после выхода сборника сказок «Тысяча и одна ночь».
В мифах существовало четыре вида джиннов: повелевающие огнём злобные ифриты, жестокие оборотни гулы, всемогущие рациональные мариды и слабые силы. Джинны жили в параллельном мире, куда люди не могли попасть. Даже в переводе слово «джинн» означает «скрытый».
В мифах существовало четыре вида джиннов: повелевающие огнём злобные ифриты, жестокие оборотни гулы, всемогущие рациональные мариды и слабые силы. Джинны жили в параллельном мире, куда люди не могли попасть. Даже в переводе слово «джинн» означает «скрытый».
Старик Хоттабыч был маридом — эти высшие джинны могли быть как злыми, так и добрыми, были способны предсказывать будущее и помогать в достижении целей. Выглядели они как высокие бледные люди с белыми бородами, умели выпускать огонь из ноздрей и превращаться в эфирные летучие существа. Но именно мариды часто становились пленниками разных предметов: например, кольца или лампы — в сказке про Алладина или бутылки — в истории с Хоттабычем.
Исламский пророк и иудейский царь Сулейман ибн Дауд, которому Хоттабыч служил и был рабом его кольца, более известен как царь Соломон. Он обладал необычайной мудростью, умел разговаривать с животными, управлять ветром и обладал властью над всеми существами, включая джиннов. Братья Хоттабовичи не захотели больше быть под властью Сулеймана, за что и были наказаны заточением в бутылки.
Асаф ибн Барахия (Бурхия), которому Сулейман приказал насильно доставить джиннов к царю, действительно был визирем и одним из ближайших сподвижников царя Соломона. Мавзолей Асафа ибн Бурхии — одна из главных достопримечательностей киргизского города Ош.
«- Да-а… — протянул экзаменатор и с любопытством посмотрел на Вольку. — А что ты можешь сказать насчет формы Земли?
Старик Хоттабыч что-то трудолюбиво забормотал в коридоре.
„Земля имеет форму шара“, — хотел было сказать Волька, но по не зависящим от него обстоятельствам отвечал:
— Земля, о достойнейший из учителей, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекою — Океаном. Земля покоится на шести слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир, о учитель!»
Хоттабычу на момент выхода сказки Лазаря Лагина было 3 732 года и 5 месяцев из них «без малого три тысячи лет» он провел в бутылке, и, конечно, был не в курсе того, насколько далеко ушла любая наука. Теория о плоской земле, лежащей на спинах слонов, стоящих на гигантской черепахе, пришла из индуизма. Причём, в разных версиях количество слонов меняется от трех до семи, но чаще всего встречается четыре — по сторонам света. У Хоттабыча была довольно редкая версия.
Первые доказательства сферичности земли были приведены Аристотелем в 330 году до н.э. К тому времени Хоттабыч уже больше века сидел в бутылке…
Старик Хоттабыч что-то трудолюбиво забормотал в коридоре.
„Земля имеет форму шара“, — хотел было сказать Волька, но по не зависящим от него обстоятельствам отвечал:
— Земля, о достойнейший из учителей, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественной рекою — Океаном. Земля покоится на шести слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир, о учитель!»
Хоттабычу на момент выхода сказки Лазаря Лагина было 3 732 года и 5 месяцев из них «без малого три тысячи лет» он провел в бутылке, и, конечно, был не в курсе того, насколько далеко ушла любая наука. Теория о плоской земле, лежащей на спинах слонов, стоящих на гигантской черепахе, пришла из индуизма. Причём, в разных версиях количество слонов меняется от трех до семи, но чаще всего встречается четыре — по сторонам света. У Хоттабыча была довольно редкая версия.
Первые доказательства сферичности земли были приведены Аристотелем в 330 году до н.э. К тому времени Хоттабыч уже больше века сидел в бутылке…
Так как Хоттабыч был родом с Ближнего Востока — борода была для него необходима. В исламе отращивание бороды было обязательным или желательным, а бритьё запрещалось. Как и у многих других народов, борода была символом мужественности, власти и мудрости, но одновременно и старости. Поэтому почти все знаменитые волшебники и древние колдуны были бородатыми: Мерлин, Черномор, Гендальф, Дед Мороз, Дамблдор и другие. Выдирать из бороды волоски для исполнения желаний было фирменным знаком Хоттабыча — остальные обходились другими проводниками магии. Однако, Хоттабыч умел переносить магию в пальцы и одним щелчком совершать чудеса без помощи бороды и заклинаний. Так что выдирание волос, скорее всего, было просто частью привычного, но необязательного ритуала…
В том, что у Хоттабыча был родной брат, нет ничего удивительного. Согласно мифам, мир джиннов строился по тем же принципам, что и мир людей. У них были семьи, дети и даже домашние животные. Девушки-джинны назывались джинниями или джинириями и также обладали магическими способностями, одна из которых — умение очаровать любого мужчину-человека. Союзы джиннов с людьми не были редкостью. По некоторым легендам, многие воины и правители имели в роду хотя бы одного джинна. Об одном таком правителе — Саладине — говорится в романе Вальтера Скотта «Талисман».
У Хоттабыча был не просто ковёр-самолет, а ковёр-гидросамолёт «ВК-1», названный джинном в честь Вольки Костылькова. Фантастическое средство передвижения часто встречалось в литературе Ближнего Востока, а из сказок «Тысяча и одной ночи» идея распространилась и на Запад. В русских сказках на ковре часто летали сражаться с Кощеем или возвращались домой из дальних странствий, например, в сказке «Елена Прекрасная», фильмах «Кащей Бессмертный» и «После дождичка в четверг» или на картине Виктора Васнецова «Ковёр-самолёт». Восточный летательный аппарат занял прочное место рядом с другими полезными предметами: сапогами-скороходами, мечом-кладенцом, шапкой-невидимкой, скатертью-самобранкой и другими…
Джинны в своей доброй ипостаси, конечно, могли выполнять желания и защищать людей, но чаще всего они делали это только в сказках, причем, европейских. В арабских мифах и легендах они обычно только наказывали неугодных, а в обмен на исполнение желания забирали душу. Зачастую джинны исполняли желание так буквально, что одно это уже становилось наказанием.
Для того, чтобы задобрить или избежать джиннов, у многих мусульманских народов есть свои приметы. Считается, что джинны собираются в ночное время в развалинах, на пустырях и около стоячей воды, встречаются в банях и туалетах и таких мест необходимо избегать. В домах с наступлением ночи не убираются, не смотрятся в зеркало и не заглядывают в ёмкости с маcлом. А также всегда прикрывают рот при зевании и съедают натощак по семь фиников.
Источник:
Ссылки по теме:
- Несколько любопытных кинофактов, о которых вы могли и не знать
- Малоизвестные факты о Шотландии
- 13 удивительных фактов, о которых вряд ли рассказывали в школе
- Каким был Китай сто лет назад? Потрясающее цветное видео
- Немного любопытных фактов о Голливуде
37
Понравилось37
Новости партнёров
Загрузка...
Гора позади мавзолея Асафа ибн Бурхии называется Тахти Сулейман - трон Соломона. У подножия этой горы старое мусульманское кладбище. Неподалёку, в пещере находится краеведческий музей, неподалёку от которого проводились археологические раскопки на месте древнего поселения, возраст которого около 3500 лет. Г. Ош со времён этих раскопок считается одним из старейших городов на планете.
Спасибо!