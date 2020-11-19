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Лихие 90-е в фото (1 часть)

Лихие 90-е в фото (1 часть)

Автор:
19 ноября 2020 22:51
Метки: история   ретро   фото   
774
40
Под 90-е года можно смело заводить отдельную рубрику, настолько там много было всего яркого, необычного, веселого и конечно драматичного. Жизнь бурлила, как котёл в аду.
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Метки: история   ретро   фото   
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17  комментариев
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951
Никита 5 часов назад
Беспредельное время,нет не ностальгии нет и приятных воспоминаний.Для меня и моей семьи негатив.Мне 53, и я не хочу повторений не для себя не для близких.
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
Да, в Москве с молоком проблемы начались в декабре 1990.
По крайней мере, до этого можно было купить без очередей и давок.
Хотя, может от района тоже зависело.
После декабря 90-го начался год тотального дефицита, пожрать можно было только в заводской столовке, иногда "заказы" давали к праздникам. Биться за еду в очередях совсем неохота было.

Про "Либерализация цен не добилась доступности товаров в московских магазинах, январь" у меня несколько другой опыт. Уже в начале января 1992 в ближайщем гастрономе масло было в свободной продаже (без визиток и талонов). Правда, цена была 8.50 руб/кг по сравнению со старорежимной 3.50 руб/кг.

Молоко/колбаса (видимо, из "придержанных") тоже появились по "коммерческой" цене и без очередей. Колбасой по 50 руб/кг (где-то в 10 раз дороже госцены) торговать стали около магазина еще в конце декабря 1991г. Народ шарахался от цены, на что продавец резонно замечал, что "когда цены опустят, то будет дороже".
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Вот вы все говорите "Советский Союз, Советский Союз..." Ну хорошо, допустим. А почему тогда в 1991 вы не стали отстаивать свою страну? Если серьезно, то почему в Баку, Кишиневе, Тбилиси, Минске, Киеве и т.д. люди не взялись за руки и не сказали что это наша страна и мы не дадим ее разрушить? Где вы все были 8 декабря 1991?
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31k
kalinser Matthew Hopkins 48 минут назад
Все в очереди за ваучерами стояли...
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16k
Алексей 4 часа назад
Да уж, гайдаровский подарочек на НГ в 92 году помнить ещё очень долго буду.
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427
Алексей 4 часа назад
Кроме очередей в магазины - всё остальное по прежнему с нами, медики мало получают, нищие копаются в помойках, умалишенные бегают с портретами сталина или голышом, в грозном бегают с автоматами и палят в воздух, макдональдс на том же месте, ну вот почти ничего, ровным счетом, не поменялось.
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14k
Игорь Хомченко Алексей 4 часа назад
Не прошло и 30 лет. Кстати, кое-что поменялось. Так вольно помитинговать не получится.
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9k
Bill Алексей 4 часа назад
Ну, в Грозном из автомата палят в воздух, а не в руских. Да и зарплата как бы уже не $12.
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1k
Андрей Алексей 3 часа назад
Да, нифига не поменялось
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221
Атомный Крот Игорь Хомченко 2 часа назад
Свободно митинговать либерасты тогда никому не давали.

Свободно митинговать либерасты тогда никому не давали.
Свободно митинговать либерасты тогда никому не давали.
Свободно митинговать либерасты тогда никому не давали.
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14k
Игорь Хомченко Атомный Крот 2 часа назад
Фотки-то позырь из поста. Больше половины с митингов.
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1k
Гарри Слепнер 5 часов назад
А здорово получилось. Митинги, ура-ура! Суета, перемены, приватизация! Прибрали к рукам богатства страны и зажали гайки. Ни митингов, ни перемен, сплошная стабильность. Не кажется ли вам, господа активисты и крикуны, что нас лихо надули?
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−145
Сволочь 5 часов назад
Классные фото! Жаль, что не все сдохли.
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