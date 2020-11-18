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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
18 ноября 2020 23:41
Метки: история   ретро   фото   
720
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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942
Никита 7 часов назад
Посмотрел с удовольствием, благодарю.
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2k
Frank Borman 6 часов назад
10. 1973 год, в деревне летом

Хорошие девочки. Чуствуется -только что подоили корову, почистили свинарник, задали корм поросятам и теперь идут на прогулку.
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