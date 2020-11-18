Подборка интересных ретро-фотографий
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Автосалон предлагает местным жителям для покупки различные модели автомобилей ВАЗ, Финляндия, 1980 год
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Строительство первого в России арочного моста по проекту профессора Белелюбского, Боровичи, 1904 год
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В 1960-х годов в Непале требовали, чтобы все такси были окрашены в тигровые полосы с головой тигра на капоте.
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Спасская башня
Снято из внутреннего двора Кремля,Спасские ворота раньше были сквозными. Слева церковь Святой Екатерины Вознесенского монастыря,на данный момент не существует ни церкви, ни монастыря.
Авторский пост
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Хорошие девочки. Чуствуется -только что подоили корову, почистили свинарник, задали корм поросятам и теперь идут на прогулку.