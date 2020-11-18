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Художник органично вписывает персонажей классических картин в современные реалии

Художник органично вписывает персонажей классических картин в современные реалии (27 фото)

Автор:
18 ноября 2020 13:26
Сообщество : Искусство
Метки: забавно   классика   современность   сочетание несочетаемого   сюрреализм   эпоха возрождения   
472
27
Казалось бы, тема избитая: взять два разных мира и совместить их. Но посмотрите, как трогательно и с какой любовью к деталям делает это Алексей Кондаков, как здорово он вписывает полуобнаженные фигуры с классических полотен эпохи Возрождения в обыденность современной жизни. Удивительный контраст, не правда ли?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   классика   современность   сочетание несочетаемого   сюрреализм   эпоха возрождения   
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Анна Анна Час назад
Художник органично вписывает персонажей классических картин в современные реалии
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 56 минут назад
Очередная херня от очередного "художника"?
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