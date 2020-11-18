Художник органично вписывает персонажей классических картин в современные реалии

Казалось бы, тема избитая: взять два разных мира и совместить их. Но посмотрите, как трогательно и с какой любовью к деталям делает это Алексей Кондаков, как здорово он вписывает полуобнаженные фигуры с классических полотен эпохи Возрождения в обыденность современной жизни. Удивительный контраст, не правда ли?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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