Девушки из диких нулевых: модницы и красавицы 2000-х

На Фишках уже не раз были подборки с девушками из лихих 90-х, сегодня мы решили заглянуть в другую эпоху. На дворе 2000-е, как же тогда одевались и выглядели прекрасные российские женщины?

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1. Они не отставали от моды, подхватывая появившиеся тенденции. Например, кепка с блестками, тогда они стали очень популярными, сейчас мода на них снова возвращается 0 Источник:

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2. Какой только не была мода в 2000: яркой, безумной, странной 0 Источник:

3. Мода менялась стремительно: что было круто в 2000, в 2004 уже забыли 0

4. Короткие топы, низкая посадка джинс, футболки-сеточки - одно из стильных направлений того времени 0 Источник:

5. Такую картину можно было наблюдать в любом месте 0 Источник:

6. Двухтысячные во всем мире считаются временем истинного гламура 0 Источник:

7. Правда многие фишки выглядели крайне безумно 0 Источник:

8. Минимализм ранних 2000-х - популярные форма и расцветка 0 Источник:

9. А помните моду на копченый загар и осветленные волосы? 0 Источник:

10. Кто-то в 2000 еще был ребенком: кто носил такую дубленку? 0 Источник:

11. Блестящие блузы из 2006 0 Источник:

12. Особое место занимали аксессуары для волос 0 Источник:

13. И ремни 0 Источник:

14. Те самые туфли, о которых мечтали все модные девушки того времени 0 Источник:

15. Популярные российские модницы в 2000-х тоже отличились 0 Источник:

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