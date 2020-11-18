Девушки из диких нулевых: модницы и красавицы 2000-х

На Фишках уже не раз были подборки с девушками из лихих 90-х, сегодня мы решили заглянуть в другую эпоху. На дворе 2000-е, как же тогда одевались и выглядели прекрасные российские женщины?
1. Они не отставали от моды, подхватывая появившиеся тенденции. Например, кепка с блестками, тогда они стали очень популярными, сейчас мода на них снова возвращается
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4. Короткие топы, низкая посадка джинс, футболки-сеточки - одно из стильных направлений того времени
А чем вам больше всего запомнилась мода 2000-х?
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Ну а мода, она всегда такая мода )) Нынешние пакеты с ушками тоже доставляют
шел 2040 год....