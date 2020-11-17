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День рождения Софи Марсо

День рождения Софи Марсо (20 фото)

Автор:
17 ноября 2020 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Софи Марсо   день рождения   фото   
889
20

17 ноября 1966 родилась непревзойдённая французская актриса и чрезвычайно красивая женщина - Софи Марсо! Софи родилась в пригороде Парижа. В семье водителя большегрузного автомобиля и продавщицы. В юности была утверждена на роль в молодежном фильме "Бум". После это роли Софи стала знаменитой. Небольшая подборка непревзойдённой Софи Марсо.

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Метки: Софи Марсо   день рождения   фото   
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15  комментариев
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3k
SSD 3 часа назад
На ушастую из КВН чем то похожа...
На ушастую из КВН чем то похожа...
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3k
TirAn Полчаса назад
Симпатичная. Обаятельная. Красивая улыбка.
Моего года рождения, но выглядит на 10% лучше меня
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34
Анна Анна Час назад
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34
Анна Анна Час назад
Красота...
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2k
Владимир Час назад
перезарядил...выстрелил-и еще раз перезарядил!
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19k
Влад 2 часа назад
Хорошая девочка, но кроме Бум и Бум2 толком ничего и нет, да и в этих фильмах мне больше бабушка понравилась. Так что "непревзойденная" как то громковато.
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29k
Alex Влад 2 часа назад
Студентка еще неплохой фильм, но Бумы круче конечно
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19k
Влад Alex 2 часа назад
Веселая, открытая, симпатичная девочка, именно девочка. Взросление не пошло ей на пользу, получилась просто одна из...
Веселая, открытая, симпатичная девочка, именно девочка. Взросление не пошло ей на пользу, получилась просто одна из...
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