День рождения Софи Марсо

17 ноября 1966 родилась непревзойдённая французская актриса и чрезвычайно красивая женщина - Софи Марсо! Софи родилась в пригороде Парижа. В семье водителя большегрузного автомобиля и продавщицы. В юности была утверждена на роль в молодежном фильме "Бум". После это роли Софи стала знаменитой. Небольшая подборка непревзойдённой Софи Марсо.
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Метки: Софи Марсо день рождения фото
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