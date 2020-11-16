Как и для всего поколения, чья юность пришлась на 90-е годы, «Брат» для меня – культовый фильм, пересмотренный «до дыр» за прошедшие фактически 20 лет. Когда фильм был только снят, я ещё под стол пешком ходил и не осознавал всей глубины картины. Может поэтому сейчас, с возрастом всё чаще его пересматриваю.
Много раз, гуляя по Петербургу я хотел пройтись по местам, где ходил Данила, также с музыкой "Наутилуса" в ушах.
Заранее подготовленный маршрут и песни "Наутилуса" - это всё, что нужно было мне для маршрута. А ну да, ещё куда без помощи с фото этих мест. ))
Честно говоря, я немного боялся, что прогулка не будет такой атмосферной, как у Данилы Багрова, который только приехал в Петербург и узнаёт город. Также переживал, что прошедшие годы совсем сотрут ту картину города, что в фильме –и я ничего не почувствую, бродя по местам съемки. К счастью, наоборот... Я ещё больше влюбился в детали этого мрачного города.
P.s. фото НЕ МОИ: Kateri Mishkel
Заранее подготовленный маршрут и песни "Наутилуса" - это всё, что нужно было мне для маршрута. А ну да, ещё куда без помощи с фото этих мест. ))
Честно говоря, я немного боялся, что прогулка не будет такой атмосферной, как у Данилы Багрова, который только приехал в Петербург и узнаёт город. Также переживал, что прошедшие годы совсем сотрут ту картину города, что в фильме –и я ничего не почувствую, бродя по местам съемки. К счастью, наоборот... Я ещё больше влюбился в детали этого мрачного города.
P.s. фото НЕ МОИ: Kateri Mishkel
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Метки: архитектура брат город кино ностальгия петербург питер фильм
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Тут не баян- стиль другой, однако...
Правильные фильмы. И первый и второй.
Со второго стал фанатам Би-2.)
ааа.. вот прогулка была на днях.