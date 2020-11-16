Много раз, гуляя по Петербургу я хотел пройтись по местам, где ходил Данила, также с музыкой "Наутилуса" в ушах.



Заранее подготовленный маршрут и песни "Наутилуса" - это всё, что нужно было мне для маршрута. А ну да, ещё куда без помощи с фото этих мест. ))



Честно говоря, я немного боялся, что прогулка не будет такой атмосферной, как у Данилы Багрова, который только приехал в Петербург и узнаёт город. Также переживал, что прошедшие годы совсем сотрут ту картину города, что в фильме –и я ничего не почувствую, бродя по местам съемки. К счастью, наоборот... Я ещё больше влюбился в детали этого мрачного города.





P.s. фото НЕ МОИ: Kateri Mishkel