Кинопрогулка с Сергеем Бодровым по местам съемок фильма «Брат»46 лет назад в семье известного режиссера Сергея Владимировича Бодрова родился Сергей Бодров. Хочу вспомнить одну из его самых популярных работ в кино – фильм «Брат». И пройтись по самым...